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    Anlık Bildirim

    BİM marketler aksiyon kamerası ve Bluetti taşınabilir güç istasyonu satıyor

    24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Bluetti markasına ait taşınabilir güç kaynağı ve daha uygun fiyata Kandao markasına ait Qoocam 3 aksiyon kamerası yer alıyor.
    24 Temmuz BİM Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi teknoloji kampanyasında daha önce de satışa çıkmış iki ürün yer alıyor. Aksiyon kamerasının ise ilk satış fiyatına göre hatırı sayılır bir indirim aldığı gözlerden kaçmıyor.

    24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Bluetti markasına ait taşınabilir güç kaynağı dikkat çekiyor. 600W maksimum güç çıkışı ve 200W güneş enerjisi girişi olan kaynağın 265Wh kapasitesi bulunuyor. Ram boy priz çıkışı ve 15W kablosuz şarj matı olan güç kaynağı 12999TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 5.7K çözünürlükte 360 derecelik videolar çekebilen ve tek lens ile 4K 30fps görüntü yakalayabilen Kandao QooCam3 aksiyon kamerası modeli, motosiklet kurulum seti ile birlikte 16999TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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