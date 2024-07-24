BİM marketler aksiyon kamerası ve Bluetti taşınabilir güç istasyonu satıyor

24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Bluetti markasına ait taşınabilir güç kaynağı dikkat çekiyor. 600W maksimum güç çıkışı ve 200W güneş enerjisi girişi olan kaynağın 265Wh kapasitesi bulunuyor. Ram boy priz çıkışı ve 15W kablosuz şarj matı olan güç kaynağı 12999TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 5.7K çözünürlükte 360 derecelik videolar çekebilen ve tek lens ile 4K 30fps görüntü yakalayabilen Kandao QooCam3 aksiyon kamerası modeli, motosiklet kurulum seti ile birlikte 16999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.