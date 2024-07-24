BİM marketler aksiyon kamerası ve Bluetti taşınabilir güç istasyonu satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi teknoloji kampanyasında daha önce de satışa çıkmış iki ürün yer alıyor. Aksiyon kamerasının ise ilk satış fiyatına göre hatırı sayılır bir indirim aldığı gözlerden kaçmıyor.

24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

24 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Bluetti markasına ait taşınabilir güç kaynağı dikkat çekiyor. 600W maksimum güç çıkışı ve 200W güneş enerjisi girişi olan kaynağın 265Wh kapasitesi bulunuyor. Ram boy priz çıkışı ve 15W kablosuz şarj matı olan güç kaynağı 12999TL olarak satılacak.

12 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 5.7K çözünürlükte 360 derecelik videolar çekebilen ve tek lens ile 4K 30fps görüntü yakalayabilen Kandao QooCam3 aksiyon kamerası modeli, motosiklet kurulum seti ile birlikte 16999TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.