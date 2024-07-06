BİM şaşırttı, PS4 Slim satacak

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Tam Boyutta Gör Mevcut PlayStation 5 konsollarının ömrünün ne zaman sona ereceği tartışmaları yapılırken BİM marketler artan fiyatlar nedeniyle önceki nesli de oyunculara sunmaya karar verdi. BİM marketlerde haftaya PS4 Slim satılacak.

12 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

12 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. 500GB kapasite ve tek kol ile gelen konsolun fiyatı 11999TL olarak belirlenmiş. Nispeten tatmin edici oyun kataloğu ile bir süre daha oyuncuların işini görebilir.

5 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Pahalı ürünlere alternatif olarak BİM markası haline gelen Polosmart’ın oyuncu ürünleri de artık belirli bir fiyat seviyesinin üzerine çıkmış durumda. RGB aydınlatmalı 7.1 oyuncu kulaklığı 529TL iken RGB fare matı 249TL ve duvar petek LED aydınlatma da 299TL.

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