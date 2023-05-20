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    Tatil severlere müjde: A101 yine fiber tekne satacak

    25 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, Lenovo N4120 dizüstü modeli, Logitech M185 kablosuz fare ve elektrikli moped var.
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    25 Mayıs A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl A101 marketlerin sattığı fiber teknelere yetişemeyenler için bu yıl yine ilk adımlar gelmeye başladı. Raflara çıkan tekneler geçen yıl ile aynı olmasına rağmen fiyat konusunda biraz hayal kırıklığı olabilir.

    25 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

    25 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samba Deluxe kamaralı fiber tekne yerini alıyor. 4.95 metre olan tekne motorsuz olarak teslim edilecek ve 30-60 hp arası motorlara uygun. 50 litre su tankı, 5 dolap, iç yatak, koltuklar, güneş tentesi gibi aksesuarları olan fiber teknenin fiyatı 133900TL olarak belirlenmiş.

    Bunun yanında 15.6 inçlik HD ekran, Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD, dahili grafik birimi gibi özellikleri olan Lenovo N4120 dizüstü modeli 5999TL iken 12 ay pil ömrü sunan Logitech M185 kablosuz fare 199TL ve 6.71 inç ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 50MP arka kamera, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Xiaomi 10C akıllı telefon modeli 4999TL.

    Son olarak Volta markasına ait 1500W motor gücü, 42Km menzil, 45km/s azami hız, hidrolik disk fren, uzaktan kumanda, dijital gösterge gibi özellikleri olan elektrikli moped modeli de 19.990TL olarak satışa sunulacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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