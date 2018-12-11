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25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm

İlk çıktığı günün üzerinden 25 yıl geçmiş olsa da Doom oyununa hala içerik çıkabiliyor. Oyunun yardımcı yapımcılarından John Romero, ilk Doom oyunu için yeni bir eklenti paketi hazırlıyor.
5 ay
5,3b
1
7
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm
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İlk Doom oyunu çıkalı tamı tamına 25 yıl oldu. 25. yıl şerefine, oyunun yardımcı yapımcılarından John Romero ise size Sigil (mühür) adlı bir eklenti paketi hazırlıyor.

Sigil, 1993 yılında yayınlanan ilk oyunun “thy flesh consumed” isimli 4. bölümünün devamı niteliğinde olacak. Eklenti paketinin; 9 tek9 da çok oyunculu haritayla gelmesi planlanıyor. En önemli husus ise eklenti paketinin tamamen ücretsiz olması.

Parası olana kutulu sürüm 

Resimde görülen kutulu sürümler (temsili) ilginizi çekiyor ise kesinin ağzını bir miktar açmanız gerekiyor. 40 dolar karşılığı sahip olabileceğiniz standart sürümde; Christopher Lovell (metal kutu sanatçısı) tarafından hazırlanmış albenisi yüksek metal bir kutu, Buckethead grubundan bir soundtrack, ve floppy disk görünümlü 16 gb’lık bir harici bellek bulunuyor.

Doom’a kendinizi adamış bir oyuncuysanız ve verecek 166 dolarınız varsa “Beast Box” sürümü de sizin için bir alternatif oluşturuyor. Bu kutuda ise standart sürüme ek olarak; imzalı bir kutu, kalay kaplı ve mızrağa geçirilmiş bir John Romero kafası, hatıra parası, bir tişört ve Christopher Lovell imzalı bir kart postal sizleri bekliyor.

25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm
 

Ek paketin çıkış tarihi için 2019 Şubat ayı telaffuz ediliyor. Kutulu sürümleri ön sipariş vermek isteyenler için ise Aralık ayının 24’ü son gün.

Son olarak sizleri Doom oyununun 25. yılı şerefine hazırlanan video ile baş başa  bırakıyoruz. 
 

https://www.engadget.com/2018/12/10/john-romero-doom-sigil-expansion/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
Mahmut Saral 166 dolar hazırlamıştır :)
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Ohol Oula 5 ay
Çöp.
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Tolga_06tr 5 ay Ohol Oula
hadi be ordan....
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cabriyo 5 ay
dehşet oyundu
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Venomstr 5 ay
Harika haber. Çok sevindim.
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Cute Hentai 5 ay
Brutal modu enfes.
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
Mahmut Saral 166 dolar hazırlamıştır :)
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Yeşilbarış 5 ay
çeyrek asırlık çınar güzel jest.
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