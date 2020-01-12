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    Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu

    Xiaomi’nin Android One projesi dahilindeki Mi A2 modeli sonunda Android 10 güncellemesine kavuştu. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme yakında tüm kullanıcılara ulaşacak.
    1 hf.
    3,9b
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    17
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu
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    Büyük vaatlerle başlayan Android One projesinin pek de iyi gitmediği olmadığı ortada. Projenin en büyük artısı olan hızlı güncelleme vaadi, son zamanlarda yerine getirilemiyor. 2019 yılının Eylül ayında çıkış yapan Android 10 güncellemesi hala daha yayılabilmiş değil. Neyse ki Xiaomi Mi A2 kullanıcıları bugün itibariyle Android 10 güncellemesini cihazlarına yükleyebilecekler.

    Sorunsuz bir sürüm değil

    Android 10’u da içeren yeni güncelleme 1.3 GB boyutunda ve kademeli olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Yani henüz cihazınıza gelmemiş olması normal. Cihazına gelen ve yüklemeyi başaran kullanıcılardan gelen yorumlarda ise sürümün bazı sorunlara sahip olduğu belirtiliyor. Bunlar şimdilik küçük arayüz hataları ve VoWifi gibi bazı özelliklerin bulunamaması şeklinde.

    Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu
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    Güncellemeyle birlikte cihazın güvenlik yama sürümü de Aralık 2019’a yükseliyor. Güncelleme henüz cihazınızda gözükmediyse biraz daha beklemenizi tavsiye ediyoruz. Her ne kadar dosyaları bulup kendiniz yükleyebilecek olsanız da firmalar kademeli çıkış esnasında herhangi bir problem olup olmadığını da kontrol ediyorlar. Büyük bir problemin tespit edilmesi anında güncelleme geri çekilip sorun çözüldükten sonra tekrar yollanabilir.

    Ayrıca Bkz. "Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek"

    Kısacası herhangi bir sorun yaşanmadığı taktirde biraz geç de olsa Xiaomi Mi A2 kullanıcıları Android 10 deneyiminden yararlanabilecekler. Sistem çapında karanlık mod ve gelişmiş konum seçenekleri dahil birçok özelliğe sahip Android 10 güncellemesinin çok geçmeden Mi A3 modelinde de göreceğimizi tahmin edebiliriz.



    https://www.xda-developers.com/download-xiaomi-mi-a2-official-android-10-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
    Burada açıkçası üreticileri zor durumda bırakan kısım Google oldu. Google kendince bir program oluşturdu, güncellemeleri Google'ın kendisi sağlayacaktı başta, sonra bir anda üreticileri kendi hallerine bırakıp çekilde ve üreticiler şimdi güncellemeleri kendi sağlamak zorunda. Samsung'un bu programa dahil olmamasına şaşırırıdım ama adamlar akıllı çıktı. Xiaomi de kendisini bir "yazılım firması" olarak tanımlıyor, sattığı cihazın donanımından değil MIUI'da sunduğu servislerden para kazanıyor, Android One'lı cihaz çıkarmaları başta garip gelmişti ama fiyatlarına bakınca cihazdan kar ettikleri belliydi fakat Google yüzüstü bıraktı herkesi, adam yazılımından asla para kazanamayacağı cihaza neden güncelleme versin? Google, Android'de sağlam bir değişiklik yapmadan garip bir hayal yaşıyordu, işin gerçek yüzünün (güncellemelerin kolay olmadığını) işle uğraşınca anladı.
    Burada açıkçası üreticileri zor durumda bırakan kısım Google oldu. Google kendince bir program oluşturdu, güncellemeleri Google'ın kendisi sağlayacaktı başta, s...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ben kurdum güncellemeyi ama haberdeki vowifi doğru değil esas android 9da yoktu vowifi şuan var vodafone ile kullanıyorum vowifiyi ama arayüz hataları bi kısmı doğru yer yer lag olabiliyor arayüzde oda 1-2 güncellemeye çözülür ama çok büyük sıkıntı değil hep yapmıyor
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    DH Misafiri 1 hf.
    Android 10 nu yukledim ve sorunlar basladi Bluetooth hoparlör a bagladigmda ses gelmior yuz tanima artik yol xiaomi mi A2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kardeşim mi a2 lite alacakmi android 10
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    buraque2 1 hf. yorumculuklar
    merak ettm
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    kayamtky 1 hf.
    Mi5 kullanıcısı olarak, mevcut durumdan memnunum, güncelleme gelmese de olur.
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    intel7mix 1 hf. kayamtky
    O kadar custom rom varken hayatına devam edersin zaten. Custom rom olmaması sorun zaten...
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    yorumculuklar 1 hf. en beğenilen
    Burada açıkçası üreticileri zor durumda bırakan kısım Google oldu. Google kendince bir program oluşturdu, güncellemeleri Google'ın kendisi sağlayacaktı başta, sonra bir anda üreticileri kendi hallerine bırakıp çekilde ve üreticiler şimdi güncellemeleri kendi sağlamak zorunda. Samsung'un bu programa dahil olmamasına şaşırırıdım ama adamlar akıllı çıktı. Xiaomi de kendisini bir "yazılım firması" olarak tanımlıyor, sattığı cihazın donanımından değil MIUI'da sunduğu servislerden para kazanıyor, Android One'lı cihaz çıkarmaları başta garip gelmişti ama fiyatlarına bakınca cihazdan kar ettikleri belliydi fakat Google yüzüstü bıraktı herkesi, adam yazılımından asla para kazanamayacağı cihaza neden güncelleme versin? Google, Android'de sağlam bir değişiklik yapmadan garip bir hayal yaşıyordu, işin gerçek yüzünün (güncellemelerin kolay olmadığını) işle uğraşınca anladı.
    Yanıtla +13
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    buraque2 1 hf.
    xiaominin avukatı mısın
    1 Yanıt Yanıtla
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    drjacob 1 hf.
    Xiaomi güncelleme konusunda en iyilerinden bence Android cephesinin
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    napolyon94 1 hf.
    Mi a1 sahipleri olarak liste disi kaldik
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    intel7mix 1 hf. napolyon94
    Custom romlar çoktan gelei hemde Q tabanlı. Xiaomi takan kimdi hele android one cihazda.
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    V4LKyR 1 hf.
    Kernel eski... .192 vermişler.

    208 var bende şu an, 209'u bekliyorum ki upstream edeyim. GCC 9.2 ile.
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    smart1978 1 hf.
    Mi A2 ye gelen asiri sorunlu... Sikayetler havada ucusuyor...

    Tuhaf olsan ise, Mi A3 halen Android 10 alamadi ...

    Ikisi guya Android ONE platformunda ! Geldi ama cok gec geldi... Artik Ninsan a az kaldi Android 11 Beta1 i yayinlanacak! Android 10 u kullandirmayi 4 aylik sunacaklar ozellikle Mi A3 icin ! Yani eniyimser yarin ciksa Mi A3 e Anroid 10 zaten Android 11 Betasi ile Android 10 u kullandirmayacaklar ...

    Bircok firma Agustos ve Eylul de Android 10 ustelik kendi arayuzlerine entegre edilerek yayinlamisti...

    Yine tekrardan hatirlatmak gerekirse : Android 0 Final surumu Pixel lere gelmeden 2-3 hafta once Xiaomu Samsung Huawei LG vs tum OEM sirketlerine gonderilmisti! Yani Android 10 Final surumu illa Pixel lere Agustos ta gelmesi uzerinden milad olarak ele alinmamali :) ...

    Kisacasi Xiaomi genel manada guncellemelerde vasat! ve gelse de sorunlu oluyor .
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    SYLAS 1 hf. smart1978
    androıdone isini beceremıyorlar ne general mobıle ne xıaomı
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    intel7mix 1 hf. smart1978
    Custom kur yoluna bak xiaomi takan kim ki artık.
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    3855 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    xiaomi, xiaomi mi a2 ve
    7 etiket daha mi a2 android 10 güncelleme update Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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