Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu

Büyük vaatlerle başlayan Android One projesinin pek de iyi gitmediği olmadığı ortada. Projenin en büyük artısı olan hızlı güncelleme vaadi, son zamanlarda yerine getirilemiyor. 2019 yılının Eylül ayında çıkış yapan Android 10 güncellemesi hala daha yayılabilmiş değil. Neyse ki Xiaomi Mi A2 kullanıcıları bugün itibariyle Android 10 güncellemesini cihazlarına yükleyebilecekler.

Sorunsuz bir sürüm değil

Android 10’u da içeren yeni güncelleme 1.3 GB boyutunda ve kademeli olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Yani henüz cihazınıza gelmemiş olması normal. Cihazına gelen ve yüklemeyi başaran kullanıcılardan gelen yorumlarda ise sürümün bazı sorunlara sahip olduğu belirtiliyor. Bunlar şimdilik küçük arayüz hataları ve VoWifi gibi bazı özelliklerin bulunamaması şeklinde.

Güncellemeyle birlikte cihazın güvenlik yama sürümü de Aralık 2019’a yükseliyor. Güncelleme henüz cihazınızda gözükmediyse biraz daha beklemenizi tavsiye ediyoruz. Her ne kadar dosyaları bulup kendiniz yükleyebilecek olsanız da firmalar kademeli çıkış esnasında herhangi bir problem olup olmadığını da kontrol ediyorlar. Büyük bir problemin tespit edilmesi anında güncelleme geri çekilip sorun çözüldükten sonra tekrar yollanabilir.

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Kısacası herhangi bir sorun yaşanmadığı taktirde biraz geç de olsa Xiaomi Mi A2 kullanıcıları Android 10 deneyiminden yararlanabilecekler. Sistem çapında karanlık mod ve gelişmiş konum seçenekleri dahil birçok özelliğe sahip Android 10 güncellemesinin çok geçmeden Mi A3 modelinde de göreceğimizi tahmin edebiliriz.

https://www.xda-developers.com/download-xiaomi-mi-a2-official-android-10-update/

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