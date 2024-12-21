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    Haftaya A101 marketlerde Sony PS5 Slim diskli versiyon satılacak

    26 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 Slim oyun konsolu 1TB diskli versiyonu ve Reeder S23 Pro Max akıllı telefon modeli satışta olacak.          
    26 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde oyun konsollarından akıllı televizyonlara, akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara ve fare-klavye setlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    26 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    26 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında PS5 Slim diskli versiyon yer alıyor. 1TB kapasite ile gelen oyun konsolunda 1 adet kol mevcut. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bir farklılık bulunmadığını belirtmek gerek. Fiyatı ise 25999TL olarak belirlenmiş.

    Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, 12nm UNISOC T606 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh kapasite, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera gibi özellikleri olan Reeder S23 Pro Max akıllı telefon modeli de 4299TL fiyat etiketine sahip. 
     

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