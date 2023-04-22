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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar var

    27 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Crystal UHD akıllı televizyon ve Toshiba markasına ait farklı boyutlarda akıllı televizyonlar yer alıyor.
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    27 Nisan A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketlerde Toshiba markasına ait farklı fiyat segmentlerine hitap eden akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar yer alıyor. A101 aktüel kataloğunda yer alan teknoloji ürünlerini sizler için derledik.

    27 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

    27 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Crystal UHD akıllı televizyon var. 58 inçlik 4K ekrana sahip olan televizyonda 3x HDMI, 1x USB, 20W, tek kumanda, ince çerçeve şeklinde özellikler yer alıyor. Fiyatı 14599TL seviyesinde.

    Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, 2x USB, 3x HDMI, Android TV işletim sistemi gibi özellikleri olan akıllı televizyon 13299TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak 55 inçlik 4K QLED ekran, 3x HDMI, 2x USB, Android TV gibi özellikleri olan Toshiba akıllı televizyon 11999TL olarak satılacak. Yine Toshiba markasına 50 inç Ultra HD ekran, 2x USB, 3x HDMI, Android TV özellikleri olan 7699TL seviyesinde.

    Diğer taraftan son dönemde en iyi fiyat-performans telefonu olarak gösterilen Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modeli yine satışta. 6.5 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB LPDDR5 bellek, 256GB UFS 3.1 depolama, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 12599TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak yerli üretim olarak başlayan TCL 20E akıllı telefon modeli 6.52 inçlik HD+ ekran, Helio A25 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP üçlü arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh batarya şeklinde özelliklerle 2899TL olarak satılacak.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

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    haykoatmaca 9 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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    Forumdan Konular

    cam ocakta güveç yapılır mı diş teli varken dolgu yapılır mi wifi geçerli bir ip yapılandırmasına sahip değil 2002 market fiyatları yağ yakan motora hangi yağ konur

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