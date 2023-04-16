Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Redmi 10C akıllı telefon var

20 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri
20 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD akıllı televizyon dikkat çekiyor. 3x HDMI, 2x USB girişleri olan televizyon modeli 8999TL fiyat etiketi ile satılacak.
Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcısı gibi özellikleri olan Toshiba akıllı televizyon modeli 5899TL. Yine alt seviyede Onvo ve Hi-Level markalarının televizyon modelleri mevcut.
Xiaomi markasına ait 6.71 inçlik çentikli ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler sunan Redmi 10C akıllı telefon modeli 4999TL olarak satılacak.
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