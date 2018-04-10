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27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinde kendini geliştirmek isteyenler için büyük fırsat! Udemy'de “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi | Tensorflow” kursu kısa bir süre için 409 TL yerine 27,99 TL.
1 yıl
3,7b
1
22
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
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Günümüzde yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri büyük önem taşıyor. Bugün otomobillerden tost makinesine kadar hemen hemen her teknolojik üründe bu teknolojiler kullanılıyor.

Ülkemizde yapay zekâ ve makine öğrenimi konularına meraklı çok kişi olsa da bu konularda bilgi sahibi kişi sayısı oldukça az. Yapay zekâ ve makine öğrenimi konusunda kendinizi geliştirmek ve sektörde bu alanlarda görev almak istiyorsanız şimdi tam zamanı. uDemy’de Hakan Cebeci tarafından oluşturulan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi | Tensorflow” kursu 409 TL’den 27,99 TL’ye düştü.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kursu indirimli link

Bu kursta yapay zeka, yapay sinir ağları, neural network, veri bilimi ve bu teknolojilerin üzerine inşa edilmiş sistemler ele alınıyor. Google’ın açık kaynak kodlu yapay zeka kütüphanesi TensorFlow ile yapay sinir ağları ve modellerin nasıl geliştirileceği anlatılıyor.

Kurs, yapay zeka ile ilgilenen herkese hitap ediyor. İlk derslerde makine öğrenimi ve derin öğrenme konuları detaylıca işleniyor. Ayrıca programlama bilmeyenler için ilerleyen günlerde kurs içeriğine basit seviye programlama dersleri de eklenecek.

Normalde 409,99 TL’ye satılan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi|Tensorflow” kursu sadece bu link üzerinden dört gün boyunca 27,99 TL’ye satın alınabilecek.


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Lok'tar ogar 1 yıl en beğenilen
Kim olursanız olun ne olursanız olun objektif olarak hakaret küfür vs içermediği, kural dışı olmadığı, kısaca forumun belirlediği kuralların dışına çıkmadığı sürece insanların yazdığı yorumları kafanıza göre silmeye hakkınız YOK! Yetkiniz olabilir ama hakkınız yok.
Yönetici, editör yada modaratör olabilirsiniz ama bir forumda görev alıyorsunuz ve forumun yada forum sözcüğünün ne anlama geldiğinden yoksunsunuz.
Forumu forum yapan içerikler değildir, insanlardır. Ve insanların katılımlarını kendi zevkinize göre şekillendirme çabanız zararlı bir yaklaşımdır. Yetki dairesinde mesnetsiz bir davranış ise zayıflığın göstergesidir.
Şuraya yazdığımız yorumu sırf beğenmediğiniz için silmek ayıp ve görev aldığınız foruma zarar vermektir. Eleştirel bir yorum olduğunda içeriğinize zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz. Bilgisizce yada anlamsız bir yorumda olabilir.
Bu silinmesi için bir sebep değil. Ve sadece silmek istediğiniz için siliyorsunuz. Bu kadar önemsiz değersiz bir yorumu bile silecek kadar bir şeylersiniz.
Şu konuya ne olduğunu bile unuttuğum bir basit şey yazdım. Benim için incir çekirdeğinin kabuğunu dolduracak kıymeti yok. Ama yorumuma yapılan cevaba istinaden gelen bildirime tıkladığımda, o basit yorumu bile kaldıramadığınız için sildiğinizi görmek sizin ne kadar küçük olduğunuzu gösterdi.
Bu yazdığım yorumda bir yönetici görene kadar var olur belki. Ama bu zihniyette bir taneniz bile görse, okusa yeterlidir.
Forumu siz yada içerikleriniz var etmiyor.
Kim olursanız olun ne olursanız olun objektif olarak hakaret küfür vs içermediği, kural dışı olmadığı, kısaca forumun belirlediği kuralların dışına çıkmadığı s...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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last_uk 1 yıl
UdemyBank..
27.99 veriyosunuz 2 yilda 500 katini aliyosunuz.
Yanıtla +31
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Yedaself 1 yıl
Udemy’de sürekli indirim var zaten. Bir de farklı linklerden girerseniz farklı fiyatlarla karşılaşıyorsunuz kime nasıl ittirirsek kafasındalar.
Yanıtla +20
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1 Avatar
Guhong01 1 yıl
kurs 4.5 saat... vay be ne kadar da kolaymis. acikcasi udemy de guzel videolar var, ama bunun yerine coursera'daki videolari turkce altyazili hale getirme calismasi yapilsa daha iyi olur gorusundeyim, hazir yaraticisindan dinlemek varken bir ogrenciden neden dinleyelim ki...
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simerazzı 1 yıl
''Verdiğim her maç tutuyor'' deyip millete kupon satan iddaacılardan farkı yok bunların.
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kaptanos 1 yıl
Eski haberi pişir pişir sun yapıyordunuz artık pişirmeden bayat bayat veriyorsunuz bakıyorum.
Yanıtla +2
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OsmanlıKafası 1 yıl
boş
Yanıtla +1
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Dehşetengiz 1 yıl
bir proje yapiyor mu ki yoksa kagit uzerinde mi
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Lok'tar ogar 1 yıl en beğenilen
Kim olursanız olun ne olursanız olun objektif olarak hakaret küfür vs içermediği, kural dışı olmadığı, kısaca forumun belirlediği kuralların dışına çıkmadığı sürece insanların yazdığı yorumları kafanıza göre silmeye hakkınız YOK! Yetkiniz olabilir ama hakkınız yok.
Yönetici, editör yada modaratör olabilirsiniz ama bir forumda görev alıyorsunuz ve forumun yada forum sözcüğünün ne anlama geldiğinden yoksunsunuz.
Forumu forum yapan içerikler değildir, insanlardır. Ve insanların katılımlarını kendi zevkinize göre şekillendirme çabanız zararlı bir yaklaşımdır. Yetki dairesinde mesnetsiz bir davranış ise zayıflığın göstergesidir.
Şuraya yazdığımız yorumu sırf beğenmediğiniz için silmek ayıp ve görev aldığınız foruma zarar vermektir. Eleştirel bir yorum olduğunda içeriğinize zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz. Bilgisizce yada anlamsız bir yorumda olabilir.
Bu silinmesi için bir sebep değil. Ve sadece silmek istediğiniz için siliyorsunuz. Bu kadar önemsiz değersiz bir yorumu bile silecek kadar bir şeylersiniz.
Şu konuya ne olduğunu bile unuttuğum bir basit şey yazdım. Benim için incir çekirdeğinin kabuğunu dolduracak kıymeti yok. Ama yorumuma yapılan cevaba istinaden gelen bildirime tıkladığımda, o basit yorumu bile kaldıramadığınız için sildiğinizi görmek sizin ne kadar küçük olduğunuzu gösterdi.
Bu yazdığım yorumda bir yönetici görene kadar var olur belki. Ama bu zihniyette bir taneniz bile görse, okusa yeterlidir.
Forumu siz yada içerikleriniz var etmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +35
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brktmr 1 yıl Lok'tar ogar
Gereksiz bir sürü eleman var forumda. Çok önemli zannediyorlar kendilerini ve "kimin yorumunu ne kadar saçma bir bahaneyle silsek" diye yarışa giriyorlar. Bazen o kadar saçma hareketler yapıyorlar ki çalışanları ortaokul ergenlerinden seçtiklerini düşünüyorum. Ne halleri varsa görsünler hocam takma kafana. Gereksiz olduklarını söyleyip geç. Kural dışı olmadığı sürece de yazacağın ne varsa yaz, sakın bunlar siler diye yazacaklarını değiştirme. En fazla kalıcı ban atarlar ama üyelik beleş nasıl olsa. Yenisini almak 30 saniye. Bırak onlar egolarini tatmin etsinler, kafana taktığına değmez. Forum bunların yaptıkları saçmalıkları anlatan konularla dolu.
Yanıtla +3
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Akasha_Ether 1 yıl
Türkiye'de yapay zekaya yatırım yok. Şirketler aramıyor. Varsa yoksa mobil uygulama geliştirici ve .Net geliştirici.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mahmut716 1 yıl Akasha_Ether
Akasha_Ether
Türkiye'de yapay zekaya yatırım yok. Şirketler aramıyor. Varsa yoksa mobil uygulama geliştirici ve .Net geliştirici.

yav he he
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ce0sd 1 yıl
Sağolun satın aldım. Almamın tek sebebi Mafia 3deki özürlü zekayı düzeltmek.
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Tensi 1 yıl
20 saatlik kursla AI uzmani olunabiliyosa Turkiye neden hala vasifsiz eleman kayniyor? :D
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mahmut716 1 yıl Tensi
Tensi
20 saatlik kursla AI uzmani olunabiliyosa Turkiye neden hala vasifsiz eleman kayniyor? :D

çünkü öğrenmiyorlar, öğrenmek istemiyorlar
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1BilimAdamı 1 yıl
Şu yılanlı sembolün neyin sembölü olduğunu hatırlayan var mı?
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birber80 1 yıl 1BilimAdamı
Python
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yapay zeka, udemy ve
4 etiket daha makine öğrenimi Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
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