27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

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Günümüzde yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri büyük önem taşıyor. Bugün otomobillerden tost makinesine kadar hemen hemen her teknolojik üründe bu teknolojiler kullanılıyor.

Ülkemizde yapay zekâ ve makine öğrenimi konularına meraklı çok kişi olsa da bu konularda bilgi sahibi kişi sayısı oldukça az. Yapay zekâ ve makine öğrenimi konusunda kendinizi geliştirmek ve sektörde bu alanlarda görev almak istiyorsanız şimdi tam zamanı. uDemy’de Hakan Cebeci tarafından oluşturulan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi | Tensorflow” kursu 409 TL’den 27,99 TL’ye düştü.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kursu indirimli link

Bu kursta yapay zeka, yapay sinir ağları, neural network, veri bilimi ve bu teknolojilerin üzerine inşa edilmiş sistemler ele alınıyor. Google’ın açık kaynak kodlu yapay zeka kütüphanesi TensorFlow ile yapay sinir ağları ve modellerin nasıl geliştirileceği anlatılıyor.

Kurs, yapay zeka ile ilgilenen herkese hitap ediyor. İlk derslerde makine öğrenimi ve derin öğrenme konuları detaylıca işleniyor. Ayrıca programlama bilmeyenler için ilerleyen günlerde kurs içeriğine basit seviye programlama dersleri de eklenecek.

Normalde 409,99 TL’ye satılan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi|Tensorflow” kursu sadece bu link üzerinden dört gün boyunca 27,99 TL’ye satın alınabilecek.