27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Ülkemizde yapay zekâ ve makine öğrenimi konularına meraklı çok kişi olsa da bu konularda bilgi sahibi kişi sayısı oldukça az. Yapay zekâ ve makine öğrenimi konusunda kendinizi geliştirmek ve sektörde bu alanlarda görev almak istiyorsanız şimdi tam zamanı. uDemy’de Hakan Cebeci tarafından oluşturulan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi | Tensorflow” kursu 409 TL’den 27,99 TL’ye düştü.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kursu indirimli link
Bu kursta yapay zeka, yapay sinir ağları, neural network, veri bilimi ve bu teknolojilerin üzerine inşa edilmiş sistemler ele alınıyor. Google’ın açık kaynak kodlu yapay zeka kütüphanesi TensorFlow ile yapay sinir ağları ve modellerin nasıl geliştirileceği anlatılıyor.
Kurs, yapay zeka ile ilgilenen herkese hitap ediyor. İlk derslerde makine öğrenimi ve derin öğrenme konuları detaylıca işleniyor. Ayrıca programlama bilmeyenler için ilerleyen günlerde kurs içeriğine basit seviye programlama dersleri de eklenecek.
Normalde 409,99 TL’ye satılan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi|Tensorflow” kursu sadece bu link üzerinden dört gün boyunca 27,99 TL’ye satın alınabilecek.
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Yönetici, editör yada modaratör olabilirsiniz ama bir forumda görev alıyorsunuz ve forumun yada forum sözcüğünün ne anlama geldiğinden yoksunsunuz.
Forumu forum yapan içerikler değildir, insanlardır. Ve insanların katılımlarını kendi zevkinize göre şekillendirme çabanız zararlı bir yaklaşımdır. Yetki dairesinde mesnetsiz bir davranış ise zayıflığın göstergesidir.
Şuraya yazdığımız yorumu sırf beğenmediğiniz için silmek ayıp ve görev aldığınız foruma zarar vermektir. Eleştirel bir yorum olduğunda içeriğinize zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz. Bilgisizce yada anlamsız bir yorumda olabilir.
Bu silinmesi için bir sebep değil. Ve sadece silmek istediğiniz için siliyorsunuz. Bu kadar önemsiz değersiz bir yorumu bile silecek kadar bir şeylersiniz.
Şu konuya ne olduğunu bile unuttuğum bir basit şey yazdım. Benim için incir çekirdeğinin kabuğunu dolduracak kıymeti yok. Ama yorumuma yapılan cevaba istinaden gelen bildirime tıkladığımda, o basit yorumu bile kaldıramadığınız için sildiğinizi görmek sizin ne kadar küçük olduğunuzu gösterdi.
Bu yazdığım yorumda bir yönetici görene kadar var olur belki. Ama bu zihniyette bir taneniz bile görse, okusa yeterlidir.
Forumu siz yada içerikleriniz var etmiyor.
27.99 veriyosunuz 2 yilda 500 katini aliyosunuz.