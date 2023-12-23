Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar var

28 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri
28 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 65 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 17499TL olarak satılacak.
Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model 13499TL iken 32 inçlik HD ekran, uydu alıcı, 2x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan alt model ise 5499TL.
Diğer taraftan 6.74 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 64MP arka kamera, 16MP ön kamera, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder S19 Max Pro S akıllı telefon modeli 4999TL.
6.52 inçlik ekran, Helio G25 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan TCL 30 SE akıllı telefon modeli ise 3999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.