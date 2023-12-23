Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, bilgisayar çevre birimlerinden kişisel bakım aletlerine ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

28 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

28 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 65 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 17499TL olarak satılacak.

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Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan model 13499TL iken 32 inçlik HD ekran, uydu alıcı, 2x HDMI, 1x USB gibi özellikleri olan alt model ise 5499TL.

Diğer taraftan 6.74 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 64MP arka kamera, 16MP ön kamera, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder S19 Max Pro S akıllı telefon modeli 4999TL.

6.52 inçlik ekran, Helio G25 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan TCL 30 SE akıllı telefon modeli ise 3999TL olarak satılacak.

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28 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var?