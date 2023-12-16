Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Redmi 12C modeli var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde farklı segmentlere hitap eden akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, kablosuz şarj ürünleri, kulaklıklar, elektrikli ev aletleri ve elektrikli moped gibi elektronik ürünler yer alıyor.

21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 70 inçlik Ultra HD ekran, uygulama desteği, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan üst seviye model 23999TL fiyat etiketine sahip.

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50 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan model 10999TL iken, 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB girişleri olan alt seviye model ise 8599TL olarak satılacak.

Diğer taraftan 6.71 inçlik IPS LCD ekran, Helio G85 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP arka kamera, 5MP ön kamera gibi özellikleri olan Redmi 12C modeli 5299TL. Son olarak 42Km menzili olan Volta YIDE elektrikli moped modeli de 27990TL.

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21 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var?