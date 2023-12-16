Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Redmi 12C modeli var

21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri
21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 70 inçlik Ultra HD ekran, uygulama desteği, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan üst seviye model 23999TL fiyat etiketine sahip.
50 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan model 10999TL iken, 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB girişleri olan alt seviye model ise 8599TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.71 inçlik IPS LCD ekran, Helio G85 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP arka kamera, 5MP ön kamera gibi özellikleri olan Redmi 12C modeli 5299TL. Son olarak 42Km menzili olan Volta YIDE elektrikli moped modeli de 27990TL.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.