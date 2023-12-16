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    Haftaya A101 marketlerde Toshiba akıllı televizyonlar ve Redmi 12C modeli var

    21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, Redmi 12C akıllı telefon modeli ve Volta YIDA elektrikli moped var. 
    21 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde farklı segmentlere hitap eden akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, kablosuz şarj ürünleri, kulaklıklar, elektrikli ev aletleri ve elektrikli moped gibi elektronik ürünler yer alıyor.

    21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    21 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 70 inçlik Ultra HD ekran, uygulama desteği, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan üst seviye model 23999TL fiyat etiketine sahip.

    50 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB girişleri olan model 10999TL iken, 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB girişleri olan alt seviye model ise 8599TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 6.71 inçlik IPS LCD ekran, Helio G85 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP arka kamera, 5MP ön kamera gibi özellikleri olan Redmi 12C modeli 5299TL. Son olarak 42Km menzili olan Volta YIDE elektrikli moped modeli de 27990TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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