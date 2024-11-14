İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar!

Xpeng'in yan kuruluşu AeroHT tarafından yürütülen Land Aircraft Carrier projesi geleneksel yaklaşıma meydan okuyor. 2013 yılından bu yana uçan araba teknolojisini geliştirmeye çalışan şirket, ilk başta tavanında açılabilir pervaneler bulunan yolculuk yapabilen bir araba üretmeyi hedeflemişti. Ancak bu pervanelerin düzgün bir şekilde sabitlenmesi ve yolda sürüş sırasında titreşimlere karşı dayanıklı hale getirilmesi zor olduğundan, proje modüler bir uçan araba konseptiyle değiştirildi.
Trafik sıkıştıysa uçabilirsiniz
Oyuncak sürmek kadar kolay
Xpeng AeroHT, Zhuhai Hava Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Land Aircraft Carrier için 12 müşteriden (şirketler) 2.008 ön sipariş aldığını duyurdu. Bu, uçan araç segmentindeki en büyük sipariş olarak kayıtlara geçti. Şirket, daha önce bu aracın ilk kez sergilendiği dönemde 1.000 sipariş aldığını, ardından Eylül ayında Hangzhou, Zhejiang bölgesindeki iki şirketten 150 sipariş daha aldığını belirtmişti. Xpeng, modüler uçan aracın üretim tesisi için 27 Ekim'de temel atma töreni düzenledi. Bu tesis, 2026 yılında yıllık 10.000 adet üretim kapasitesine ulaşacak.
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir