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    İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar!

    Xpeng'in Land Aircraft Carrier adlı modüler uçan arabası, ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi. 280 bin dolarlık araç için şimdiden 2.000’den fazla sipariş oluştu.
    İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Xpeng, uçan araç teknolojisinde dev bir adım atarak, modüler uçan aracı "Land Aircraft Carrier"ın ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi. Bu etkileyici gösteri sonrasında, Xpeng'in uçan aracı büyük ilgi gördü ve 2.000'den fazla ön sipariş aldı. Fiyatı 2 milyon yuan (yaklaşık 280.000 dolar) olan bu devasa aracın teslimatları, 2026 yılına kadar planlanıyor.

    Xpeng'in yan kuruluşu AeroHT tarafından yürütülen Land Aircraft Carrier projesi geleneksel yaklaşıma meydan okuyor. 2013 yılından bu yana uçan araba teknolojisini geliştirmeye çalışan şirket, ilk başta tavanında açılabilir pervaneler bulunan yolculuk yapabilen bir araba üretmeyi hedeflemişti. Ancak bu pervanelerin düzgün bir şekilde sabitlenmesi ve yolda sürüş sırasında titreşimlere karşı dayanıklı hale getirilmesi zor olduğundan, proje modüler bir uçan araba konseptiyle değiştirildi.

    Trafik sıkıştıysa uçabilirsiniz

    İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Xpeng AeroHT'nin modüler uçan aracı, Çin’in Zhuhai Hava Fuarı'nda tanıtıldı. Araç, iki ana bileşenden oluşuyor: "Mothership" ve uçak. Ana gemi, 5.5 metre uzunluğunda, üç akslı bir taşıyıcı olup, EREV (Hem elektrikli hem yakıtlı) güç aktarma organına sahip. Bu taşıyıcı, 800V platformu üzerinde çalışıyor ve hibrit modda 1.000 km'ye kadar yol alabiliyor. Xpeng’in Kunpeng EREV güç aktarma organını kullanması bekleniyor.
    İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Uçak, Land Aircraft Carrier’ın içine gizlenmiş durumda ve tek bir tuşla serbest bırakılabiliyor. Uçak, tam şarjla 5-6 uçuş gerçekleştirebiliyor. Ana gemi ise uçağın bataryasını 18 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj edebiliyor. Xpeng, Land Aircraft Carrier ile esasında 2si1 arada yapısı sunuyor; isterseniz karadan gidin, isterseniz uçarak. Trafik mi sıkıştı? Arabağı park edin ve istediğiniz yere uçarak gidin.

    Oyuncak sürmek kadar kolay

    İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Land Aircraft Carrier’ın uçağı, gerçekleştirdiği gösteri uçuşunda düşük irtifa doğrusal hızlanma, sabit hızla alçalma ve hassas iniş gibi yeteneklerini sergiledi. Daha da ilginç olanı, bu uçuşun uçağın kabininde pilot olmadan tamamen otonom şekilde yapılmış olması. Xpeng AeroHT, bu uçakta iki farklı uçuş modu sunduğunu belirtiyor: manuel ve otomatik. Otomatik uçuş modunda, uçak rota planlaması yapabiliyor, seyir uçuşu gerçekleştirebiliyor, tek tuşla geri dönüş yapabiliyor ve iniş yapabiliyor. Manuel modda ise geleneksel helikopterlerdeki karmaşık kontrol yöntemleri yerine, tek kolla yönetilebilen bir sistem kullanılıyor. Xpeng, bu uçağı kullanmayı öğrenmenin sadece üç saat sürdüğünü iddia ediyor.

    Xpeng AeroHT, Zhuhai Hava Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Land Aircraft Carrier için 12 müşteriden (şirketler) 2.008 ön sipariş aldığını duyurdu. Bu, uçan araç segmentindeki en büyük sipariş olarak kayıtlara geçti. Şirket, daha önce bu aracın ilk kez sergilendiği dönemde 1.000 sipariş aldığını, ardından Eylül ayında Hangzhou, Zhejiang bölgesindeki iki şirketten 150 sipariş daha aldığını belirtmişti. Xpeng, modüler uçan aracın üretim tesisi için 27 Ekim'de temel atma töreni düzenledi. Bu tesis, 2026 yılında yıllık 10.000 adet üretim kapasitesine ulaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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