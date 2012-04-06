28nm yongaların üretim sıkıntısı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor

Geçtiğimiz ay Qualcomm, AMD ve Nvidia gibi firmaların 28nm yongalarının üretimini yapan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) firmasında, 28nm fabrikasyon sürecine ait bazı sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirtmiştik.





Özellikle HTC One serisinin Snapdragon S4 platformu üzerinde çalışan modellerinde gecikmeler yaşanacağı endişesine sebep olan sıkıntı hakkında, One serisinin piyasaya çıkışıyla çok da önemli olmadığı kanısı uyanmaya başlamıştı.





Ancak Digitimes sitesi sıkıntının uzun vadede etkili olacağı konusunda ısrarcı. Tayvanlı endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Digitimes, üretim sıkıntısının muhtemelen yaz sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Firmalar ise bazı tedbirler almış durumda.





Qualcomm, siparişin bir kısmını United Microelectronics firmasına kaydırdı. Ancak S4 platformunu kullanan tablet ve akıllı telefonların talebini karşılamakta problem yaşıyor.





AMD ise 28nm tabanlı Radeon HD 7970 GPU'ların dağıtımına başlamıştı. Ancak problem nedeniyle şimdilik küçük hacimli satışlar yapılabiliyor.





NVIDIA ise sadece Kepler serisi GeForce GTX 680 modelini kısa süre önce piyasaya sürebildi. Diğer Kepler tabanlı GPU modellerinin satışı ise biraz gecikecek.





TSMC firması bazı tesislerindeki 28nm üretim bantlarını genişletmek adına harekete geçti. Haftaya ek platformların inşaasına başlanacak. Ancak kar marjını yönetmek için TSMC'nin biraz temkinli hareket ettiği belirtiliyor.