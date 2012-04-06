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28nm yongaların üretim sıkıntısı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor

7 yıl
4b
1
46
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Qualcomm, AMD ve Nvidia gibi firmaların 28nm yongalarının üretimini yapan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) firmasında, 28nm fabrikasyon sürecine ait bazı sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirtmiştik.

Özellikle HTC One serisinin Snapdragon S4 platformu üzerinde çalışan modellerinde gecikmeler yaşanacağı endişesine sebep olan sıkıntı hakkında, One serisinin piyasaya çıkışıyla çok da önemli olmadığı kanısı uyanmaya başlamıştı.

Ancak Digitimes sitesi sıkıntının uzun vadede etkili olacağı konusunda ısrarcı. Tayvanlı endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Digitimes, üretim sıkıntısının muhtemelen yaz sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Firmalar ise bazı tedbirler almış durumda.

Qualcomm, siparişin bir kısmını United Microelectronics firmasına kaydırdı. Ancak S4 platformunu kullanan tablet ve akıllı telefonların talebini karşılamakta problem yaşıyor.

AMD ise 28nm tabanlı Radeon HD 7970 GPU'ların dağıtımına başlamıştı. Ancak problem nedeniyle şimdilik küçük hacimli satışlar yapılabiliyor.

NVIDIA ise sadece Kepler serisi GeForce GTX 680 modelini kısa süre önce piyasaya sürebildi. Diğer Kepler tabanlı GPU modellerinin satışı ise biraz gecikecek. 

TSMC firması bazı tesislerindeki 28nm üretim bantlarını genişletmek adına harekete geçti. Haftaya ek platformların inşaasına başlanacak. Ancak kar marjını yönetmek için TSMC'nin biraz temkinli hareket ettiği belirtiliyor.

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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
ya sel basıyor,
ya deprem oluyor,
ya fabrika yanıyor !

aynı petrol zengini ortadoğu'daki gibi bahane politikalarıyla üretimi sürecini yavaşlatıp
malının değerini artırma politikası bu

sel bastı RAM'lar tavan yaptı ! görende sanacak ki RAM vadisi var !
sel bastı HDD tavan yaptı ! görende sanacak ki HDD vadisi var !

32 mimarisi ile bir silikon tabakadan 100 CPU veya GPU çıkar iken !

yeni 28 mimariysi ile bir silikon tabakadan 120 CPU veya GPU çıkması !

sabit üretim açısından %20 ya varan dolaylı ticari kayıpa sebep olacağı için

üretilen bir yalan balonu ile fiyat artırma bahanesinden başka bir şey değil !
ya sel basıyor,ya deprem oluyor,ya fabrika yanıyor !aynı petrol zengini ortadoğu'daki gibi bahane politikalarıyla üretimi sürecini yavaş...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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HiqhWoltage 7 yıl
Ne TSMC'ymiş arkadaş.. Herkes orada yaptırıyor... Tekel mi oldu bunlar ne oldu yav ? Herkes TSMC'nin eline bakar oldu.. Yıllardır sürüyor bu firmada ki sıkıntılar. Yok verimlilik problemleri yaşanıyor.. Yok fabrikasyon sürecinde sıkıntılar var.. Yok mu başka bir imalatçı bu TSMC'den başka ?
Ne TSMC'ymiş arkadaş.. Herkes orada yaptırıyor... Tekel mi oldu bunlar ne oldu yav ? Herkes TSMC'nin eline bakar oldu.. Yıllardır sürüyor bu firmada ki sıkıntı...
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karayulun 7 yıl
playstyle
ya sel basıyor, ya deprem oluyor, ya fabrika yanıyor ! aynı petrol zengini ortadoğudaki gibi bahane politikalarıyla üretimi sürecini yavaşlatıp malının değerini artırma politikası bu sel bastı RAMlar tavan yaptı ! görende sanacak ki RAM vadisi var ! sel bastı HDD tavan yaptı ! görende sanacak ki HDD vadisi var ! 32 mimarisi ile bir silikon tabakadan 100 CPU veya GPU çıkar iken ! yeni 28 mimariysi ile bir silikon tabakadan 120 CPU veya GPU çıkması ! sabit üretim açısından %20 ya varan dolaylı ticari kayıpa sebep olacağı için üretilen bir yalan balonu ile fiyat artırma bahanesinden başka bir şey değil !

Güzel yorumlama.
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karayulun 7 yıl
cagataykoroglu

bir tek intel karşılaşmıyor şu sorunlarla. yapacağız diyorlar takır takır üretmeye başlıyorlar. TMSC ve üretim sorunu eşanlamlı hale geldi.

Dikkat edelim. İntel eskiden bir abd firması idi. hisseler alındıktan sonra artık bir yahudi firması. Para o biçim. Onların sorun yaşamaması her türlü imkanlarının olmasındadır. Ve unutmayalım her çip firmasının çip geliştirebilme temeli çekik gözlü mühendislerle atılmıştır. Buna en büyük çip firmaları dahil.
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DH Misafiri 7 yıl
bi zahmet aldığınız elektronik cihazıda 3 sene kullanın sizde canım.illa her yeni çıkanı almak zorundamısınız.millet karnı zor doyarken gidip zarzorda olsa ekran kartı cep tel almıyormu,bende bu sabırsızlığı ve açgözlülüğü anlamıyorum.
bırak adamlar çıkarsınlar satsınlar ucuzlasın 3 senede,2.ele düşsün iyice sende alacaksan o zaman al.kendi tecrübelerime göre teknolojinin eskimesi yenisinin ihtiyaç olması bizdeki yeniye olan özlem gibi etkenler yaklaşık 3 sene sürüyor.bunu uzatan cebine ve kendine faydalı oluyor.dayanamayan teknoloji obezleri arasında yerini alıyor.bu kadar çok yeniyi takip ederseniz kendinize zor hakim olursunuz.benden söylemesi.
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turbocat1 7 yıl
çok haklısınız sayın Misafir;

teknoloji moda vs derken millet hepten fakir olacak bu gidişlede kimse olayın farkında değil.nedir bu insanların aşırı üstünlük gösteriş merakı.
gerçekten ekran kartına ihtiyacı olan olupda alan var ; tasarımcılar rendercılar özel efekçiler ,oyuncular vs vs .
ama yani bazıları senede 2-3 kere ekran kartı değiştirecek kadar (bazıları 5-6 defa ) ileri gidiyor ;psikatride bu hastalığa teknolojik fobi anlamına gelen bir şey diyorlardıda pek çıkartamadım şimdi.bu bir hastalık.sadece bu ekran kartında değil , bu kişilerde aşırı giyim -moda düşkünlüğü ; lüx giyinmeyen insanlara tepeden bakma ; düşük ekran kartı kullananlara tepeden bakma (eski fx5200 bile olsa) ; gösteriş yapma ; kendini herkesden üstün görme ; vs vs vs gibi davranışlar görünüyor.

hatta bana sen bir şey yapamazsın diyecek kadar kendini herkesden üstün görenler var ; adam müdür vs yada bayan müdür vs kendini herkesden üstün görüyor ; bakan bile olsan kimse kimseden üstün değil ; hatta bir dilenciden bile üstün değil kimse.
üstünlük takvadadır diye bir söz hatırlıyorum ; takva yönden kimin kimden ne kadar üstün olup olmadığını ; sadece , ALLAH bilir.

ben dindar falanda değilim ; onca kötü huyuma rağmen ben bile bunu diyebiliyorsam artık

ALLAH ; beni islah etsin. akşam dün yine aslan sütü içtim.sabah sabah baş ağrısı çekiyorum yahu.hala başım çatlayacak gibi. dışarda da lodos var.

ne zaman dini konulardan bahsetse birileri hemen dinci vs ön yargısına tabi tutuluyor.millet bıraksın artık şu kafasındaki kötü ön yargıları yahu.

milletin parası ; herkes ne alırsa alır ; kimse buna karışamaz . ben şimdi 6990-gtx 590-690-7990 alsam kimse buna karışamaz ; adam isterse beymenlerden 100 tane elbise alsın ; bayan isterse 1000 tane araba alsın vs vs vs ; kimse buna karışamaz ve arkasındanda konuşamaz.
ancak ben ;bir şey alıpda diğer insanlara kibir-gösterişle bakan ; insanları küçümseyen ön yargıya tutan insanlara karşıyım.makam saltanat düşkünü olupda insanlara küçükmüş gibi davranan insanlara karşıyım.
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yonex78 7 yıl
Tamam anladık ta AMD bi döküm firması kurmuştu
"AMD ve Abu Dabili Advanced Technology Investment Company (ATIC)"ortaklıgı
Bu firma henüz amd gpu larını üretecek ve piyasadan sipariş alacak yapıya kavuşamadı mı.
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Wilson Fisk 7 yıl yonex78
yonex78

Tamam anladık ta AMD bi döküm firması kurmuştu
"AMD ve Abu Dabili Advanced Technology Investment Company (ATIC)"ortaklıgı

Bu firma henüz amd gpu larını üretecek ve piyasadan sipariş alacak yapıya kavuşamadı mı.


umarim global foundries tesislerini biran once tamamlar da TSMC tekelinden kurtuluruz


seklinde bir yorum yapmistim yukarida.bundan bahsediyorsun.new york'ta milyar dolarlik bir tesis kuruyorlar ama uretime gecmedi.gpu uretme planlari da varmis hem de amd ile limitli degil her firmadan TSMC gibi siparis alacaklarmis ama nvidia inadindan bu firmaya uretim yaptirir mi ben supheliyim.o kadar para harcadiktan sonra umarim duzgun tesisler kurarlar amd uretimi buraya kaydirir.nvidia burada uretim yaptirmasa bile TSMC'de daha cok paya kavusur amd burada yaptirmadigi icin yani her sekilde boyle sorun yasamayiz diye dusunuyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu olay galib aen çk Nvidia'yı etkiliyicek, 680ler daha yeni yeniyken büyük sıkıntı olabilir, ayrıca sıkıntının giderilmesi için verilen sürede baya uzun..
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turbocat1 7 yıl
sanırım ne teknolojisi kullanacaklarını biliyorum ;
-bir gün bizim temelin tarlasına ufo düşmüş

uzaylı kendinde bir şey olmamış tabiki.
temel şaşkın şaşkın uzaylıya bakmış .temelin elindede bir sony portatif lcd li radyo.


uzaylı temele yaklaşmış.birbirlerine kanları kaynamış.uzaylı sormuş ; bu elindeki nedir ?
bizim temel radyodur uşağım. uzaylı içini açmak için temelden izin istemiş ; açmış garip bir cihazla taramış ve kahkaha atmış. temel sorar ; yahu beğenemedin mi uşağım.
sonra ; birde sizin cihazları görelim demiş. temel izin istemiş ; uzaylının cihazını açmış ; almış eline bir büyüteç inceleyip bakınca pcbnin üstünde hiç bir devre elemanı görememiş tabiki.pcb bomboşmuş.


. kafasını kaşımış ve sormuş uzaylıya ;
-sen benimle maytap mı geçiyon uşağım



bir gün gelirde ekran kartına bakarsanız ve üstünde hiç bir devre elemanı görmezseniz şaşırmayınız.nm -pm küçültme derken bizim gözler pcbyi boş sanırsa hiç afallamayın.

arkadaşlar.
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vidoko 7 yıl
amaç nekadar çok yolabiliriz...
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diemcizone 7 yıl
400W güç gerektiren işlemciler grafik kartları çıkar nm küçülmeleri bitince, onlarıda daha önce çıkan haberlerdeki gibi lazer teknolojisi ile soğuturlar (-200 derece)
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OverClocK1ng 7 yıl
Bana 8 tane Atom getirin, ben transistör yaparım.

Ama düşük model olmasın. Atom N550 veya üstü olabilir. Yeni seri Atomlardan da olur.




Ortalık yumuşasın.
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alpa07 7 yıl
@bocekgrafik
helal olsun @2 anca böyle olunurdu.Ayakta alkışlıyorum
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NuKe_MaNia 7 yıl
Millet silikon çip olayında proymuş ta haberimiz yok
Asıl olaya gelirsek üretimde sıkıntı olabilir ama abartılıyordur kesin fiyatlara yansıtmanın yeni yolu ne yazık ki
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