A101 marketler Nintendo Switch OLED satıyor

29 Ağustos A101 Ekstra ürünler
29 Ağustos A101 Ekstra ürünler arasında Nintendo Switch OLED konsolu yer alıyor. 7 inçlik OLED ekranı olan konsolda 64GB depolama kapasitesi arttırılabiliyor. Konsolun fiyatı 12399TL olarak belirlenmiş.
Diğer taraftan Sony PS5 Slim tek kollu ve 1TB kapasiteli konsolu 20499TL olarak satılıyor. Samsung markasına ait 11 inçlik ekran, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan Galaxy Tab A9 tablet modeli 4299TL.
Niimbot B21S termal etiket yazıcısı 1999TL iken TCL MOVETIME MT40X çocuk akıllı saati de 3499TL olarak satılıyor. Son olarak Epson Ecotank çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli yazıcı da 7299TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.