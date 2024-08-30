A101 marketler Nintendo Switch OLED satıyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar PlayStation ve Xbox konsolları sattığını gördüğümüz A101 marketler bu kez Nintendo markasına el atıyor. PS5 Slim konsolu ile birlikte Nintendo Switch OLED konsolu da raflarda yerini aldı.

29 Ağustos A101 Ekstra ürünler

29 Ağustos A101 Ekstra ürünler arasında Nintendo Switch OLED konsolu yer alıyor. 7 inçlik OLED ekranı olan konsolda 64GB depolama kapasitesi arttırılabiliyor. Konsolun fiyatı 12399TL olarak belirlenmiş.

15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri neler? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Sony PS5 Slim tek kollu ve 1TB kapasiteli konsolu 20499TL olarak satılıyor. Samsung markasına ait 11 inçlik ekran, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olan Galaxy Tab A9 tablet modeli 4299TL.

Niimbot B21S termal etiket yazıcısı 1999TL iken TCL MOVETIME MT40X çocuk akıllı saati de 3499TL olarak satılıyor. Son olarak Epson Ecotank çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli yazıcı da 7299TL fiyat etiketine sahip.

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