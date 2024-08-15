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    A101 marketler iPhone 14, Samsung Galaxy S23, Apple M3 Max Macbook Pro ve Apple M2 MacBook Air satıyor

    15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 14 256GB, Samsung Galaxy S23, Apple M3 Max Macbook Pro ve Apple M2 MacBook Air dizüstü modelleri satılıyor.      
    15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 Ekstra kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan akıllı saatlere, dikey süpürgelere ve kahve makinelerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri

    15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 14 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 46999TL fiyat etiketine sahip.

    Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 28399TL olarak satılacak.

    Macbook Pro dizüstü modelinde ise Apple M3 Max yonga seti, 16.2 inçlik ekran, 36GB RAM, 1TB kapasite gibi özellikler 129999TL seviyesinde. MacBook Air modeli ise 15.3 inçlik ekran, Apple M3 yonga seti, 8GB RAM, 512GB depolama özellikleriyle 53999TL.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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