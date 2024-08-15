A101 marketler iPhone 14, Samsung Galaxy S23, Apple M3 Max Macbook Pro ve Apple M2 MacBook Air satıyor

15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri
15 Ağustos A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 14 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 46999TL fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 28399TL olarak satılacak.
Macbook Pro dizüstü modelinde ise Apple M3 Max yonga seti, 16.2 inçlik ekran, 36GB RAM, 1TB kapasite gibi özellikler 129999TL seviyesinde. MacBook Air modeli ise 15.3 inçlik ekran, Apple M3 yonga seti, 8GB RAM, 512GB depolama özellikleriyle 53999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.