2nm üretimde yeni dönem: TSMC tam kapasiteye geçiyor

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Tam Boyutta Gör TSMC, 2nm üretim sürecinde tam kapasiteye geçmeye hazırlanıyor. Şirketin Tayvan'daki Kaohsiung ve Hsinchu bölgelerinde konumlanan dört ayrı tesiste, toplam aylık üretim kapasitesinin 60.000 wafer'a ulaşması bekleniyor. Ancak bu alandaki rekabetin zayıflaması, fiyat anlamıında üreticileri zorlayabilir.

2nm üretimde yeni dönem

Liberty Times Net'in haberine göre, TSMC'nin Kaohsiung'daki P1 tesisi hâlihazırda seri üretime geçmiş durumda ve aylık 10.000 wafer çıkışı sağlıyor. P2 fabrikasında ise ekipman kurulumu sürüyor. Buna göre deneme üretiminin birkaç ay içinde başlaması ve kapasitenin 30.000 wafer seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Hsinchu'daki P1 tesisine gelirsek, deneme üretim aşaması tamamlandı ve kısa süre içinde seri üretime geçecek. P2 tesisi için ise üretim hatlarının kurulumu sürüyor. İki bölgedeki dört fabrikanın toplam üretim kapasitesinin 2025 içinde 60.000 wafer'a ulaşması bekleniyor.

Kötü haber şu ki, TSMC 2nm üretimi için bu denli büyük bir kapasite artışına rağmen müşterilerine herhangi bir fiyat indirimi sunmayı planlamıyor. 2nm çiplerin birim fiyatı, 3nm sürecine kıyasla %50 daha yüksek. Bu da her bir wafer'ın yaklaşık 30.000 dolara mal olacağı anlamına geliyor. Bu yüksek maliyet, özellikle 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerin 2nm çip planlarını doğrudan etkileyebilir.

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Bu arada TSMC, müşterilerine bir miktar maliyet avantajı sağlamak amacıyla Nisan ayında "CyberShuttle" adını verdiği ortak test wafer hizmetini devreye aldı. Bu modelle Apple gibi firmalar, aynı wafer üzerinde silikonlarını test ederek üretim öncesi giderleri düşürebiliyor. Ancak fiyatların düşüp düşmeyeceği, Samsung'un 2nm GAA mimarili Exynos 2600 çipiyle pazara nasıl yanıt vereceğine bağlı. Samsung'un verimli üretim kapasitesi yakalaması halinde TSMC üzerindeki fiyat baskısı artabilir.

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2nm üretimde yeni dönem: TSMC tam kapasiteye geçiyor

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