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2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
30,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'de bu hafta yıllarca deniz altında görev yapabilecek yapay zekalı deniz altıları, Dark Souls 3'ü, Doom 4'ü, VR için özel üretim 980 Ti'ı, ASUS'un yeni nesil monitörünü ve fazlasını bulacaksınız
Umarız izlerken sizler de bizim kadar eğlenirsiniz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.

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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
6 dakikada nasıl izledin tüm programı acaba?
1 Yanıt Yanıtla +16
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michael01 3 yıl
Steam'de 100 liralık oyun 180 lira olduktan sonra valve kendi yaptığı açıklamada yerel yayıncılar ile ortak karar ile böyle bir iş yaptıklarını söylemişti. Aral yüzünden fiyatlar öyle kıvırmaya gerek yok.

Yorumu yazdım boşa atmış olmamak için gittim BSC'de yapın haberi buldum buyurun inanmayanlara link. forum.donanimhaber.com/...
Zaten internette aratırsanız bütün sitelerde aynı açıklama çıkıyor.

Bir şey daha eklemek istiyorum.Zamanında dolar kurundan direk çevirip çıkan fiyatın üstünde satılıyordu oyunlar.Yani şuan ki durum dolarla alakası yok.Dolar yüzünden diyenler çıkabilir.
Steam'de 100 liralık oyun 180 lira olduktan sonra valve kendi yaptığı açıklamada yerel yayıncılar ile ortak karar ile böyle bir iş yaptıklarını söylemişti. Ara...
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BSC Misafiri 3 yıl
hala anlamaz mısınız? şimdiki hükümet sizi cehenneme sürüklüyor..günü geldiğinde anlayacaksınız lakin iş işten geçmiş olacak sizin için..
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discjockeyyy 3 yıl
Bahsettiği dokunmatiği çok iyi kullanan oyunun adı ne? Çok hızlı söyledi anlamadım
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orh01 3 yıl
Oyun fiyatlarındaki dalgalanma araldan mı kaynaklı yoksa baska olaylar mı var acıkcası bende merak ettim bu programdan sonra da merak etmeye devam edecem
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KIZILBEY 3 yıl
Mesut abi bilgilerin başkaların eline geçmesindeki yorumun doğru ve yerinde olmuş.Seviliyorsun :)
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akengin69 3 yıl
En son aldığım iki oyun fallout ve witcher 3.Toplamda ikisine 380 lira verdim ps4 te oynamak için.Söyleyeceklerim bu kadar 2 oyuna 380 lira .
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dark dragon 3 yıl akengin69
akengin69

En son aldığım iki oyun fallout ve witcher 3.Toplamda ikisine 380 lira verdim ps4 te oynamak için.Söyleyeceklerim bu kadar 2 oyuna 380 lira .

Maddi durumun iyi değilse bu paralar çok ve ciddi israf. Bence oyunları çıktığı gibi almak yerine bir kaç bekleyip hem ucuzlayıp hem yamalarla düzelmesini beklemek daha iyi olur. Amazon'dan Witcher 3'ü kargo dahil 100 liraya aldım bir kaç ay önce mesela.
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DH Misafiri 3 yıl
Hep aynı biraz degişiklik lazım şu oyun haberlerini bırakıp, daha faydalı bir iş yapmalısınız yoksa giderek sıradanlaşıp sıkıcı olacaksınız.
Örnek; teknolojiyi tarımda hayvancılıkda Vs... Gibi sektörler de nasıl kullanabiliriz buna kafa yorun yeni fikirler cıkarabiliriz bu kadar insan takip ediyor sizi sizinde insanlar için daha fayladı işler yapmasını saglamak için bir
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Painteam 3 yıl
zorlukta oyuncudan oyuncuya değişiyor.mesela Mesut abi Dark Souls u hiç oynayamıyor ama bana da hiç denildiği kadar zor gelmiyor,bende mesela XCOM:Enemy Unknown u sevmeme rağmen hiç oynayamıyorum ama Talha abi cayır cayır oynar.acaba bu neye göre oluyor?
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Dovahkiin 3 yıl
Steam fiyat artışlarının tek sorumlusu ARAL'dır başka yere bakmanıza gerek yok. Steam ucuz olursa kutulu satamayız diye ağlıyorlar firmalara ve fiyatları eşitletiyorlar.
Türkiye'nin en önemli oyun platformlarından biri olarak bu konunun üzerine gitmelisiniz.

Neyse ki platform PC olduğu için kimsenin kazık fiyata sattığı şeyi almak zorunda değiliz. Ucuza oyun almanın 1001 çeşit yolu var.
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lterlemez 3 yıl
Bizimkinde obüs atmışlardı. Muhtemelen obüstür Mesut Bey, obüslerin erimi daha uzun olduğu için patlama şiddetleri de daha fazla oluyor.
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lterlemez 3 yıl
Hala linkler "_blank" şeklinde açılmıyor Talha Bey....
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kraix 3 yıl
Abi o değilde şu arka plandaki yer neresi :D kimin üssü merkezi orası hep merak etmişimdir :P
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