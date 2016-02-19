2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'de bu hafta yıllarca deniz altında görev yapabilecek yapay zekalı deniz altıları, Dark Souls 3'ü, Doom 4'ü, VR için özel üretim 980 Ti'ı, ASUS'un yeni nesil monitörünü ve fazlasını bulacaksınız

Umarız izlerken sizler de bizim kadar eğlenirsiniz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.