2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de bu hafta yıllarca deniz altında görev yapabilecek yapay zekalı deniz altıları, Dark Souls 3'ü, Doom 4'ü, VR için özel üretim 980 Ti'ı, ASUS'un yeni nesil monitörünü ve fazlasını bulacaksınız
Umarız izlerken sizler de bizim kadar eğlenirsiniz. Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 sizlerle.
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Yorumu yazdım boşa atmış olmamak için gittim BSC'de yapın haberi buldum buyurun inanmayanlara link. forum.donanimhaber.com/...
Zaten internette aratırsanız bütün sitelerde aynı açıklama çıkıyor.
Bir şey daha eklemek istiyorum.Zamanında dolar kurundan direk çevirip çıkan fiyatın üstünde satılıyordu oyunlar.Yani şuan ki durum dolarla alakası yok.Dolar yüzünden diyenler çıkabilir.