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Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor

ABD'li araştırmacılar GPS bilgilerinin duyarlılığını artıracak yeni bir yol keşfettiler. Özellikle otonom araçlar için önemli olan optimizasyon, veri hassaslığını santimetrelere kadar indiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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15
Zamazingo
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Günümüzdeki GPS teknolojilerinin bilgi hassasiyeti konusunda çok da verimli olmadıklarını görebiliyoruz. Doğru bilgi verme konusunda çoğunlukla metrelerce hatalar yapan günümüz GPS'leri, yolun tam olarak neresinde olduğunuzu gösterme konusunda da bir hayli eksikler. Bu hatalar her ne kadar günlük kullanımda büyük problemlere yol açmasalar da; otonom araçların gelişimi, havayolu seyahatleri ve denizcilik navigasyonu için pek de uygun olmayabiliyorlar.

GPS teknolojileri üzerinde çalışan Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, verilerin duyarlılığını artıracak yeni bir yol keşfettiler. GPS hassaslığını santimetrelere kadar indirecek olan yeni teknoloji, kişisel cihazlarınıza da herhangi bir ekstra donanım ihtiyacı olmadan adapte edilebilecek. Araştırmanın lideri Jay Farrell, yeni yaklaşım hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sürücüsüz araçların hem otomasyon hem de emniyet gereklilikleri için bazı uygulamaların yalnızca hangi yolda olduğunuzu değil aynı zamanda hangi şeritte olduğunuzu da bilmesi gerekiyor."

Standart GPS'ler konumunuzu belirlemek için uzayda bulunan uyduları kullanıyorlar. Yaklaşık 10 metreye kadar hata payı içeren bu GPS'lere daha sonra DGPS (Ayrımsal GPS) iyileştirme teknolojisi de eklenmişti. Yerde bulunan istasyonlarla beraber hata payını 1 metreye kadar indiren DGPS'ler yine de sürücüsüz araçların güvenliği için yeterli bulunmadılar.

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları verilerin hassaslığı daha da ileri boyutlara taşımak için yeni bir teknik geliştirdiler. GPS verilerini ve yerleşik eylemsizlik ölçüm sensörlerinden gelen bilgileri birleştiren yeni teknikle beraber konum duyarlılığı santimetrelere kadar inebiliyor.

Aslında iki kaynaktan gelen bilgileri birleştirme fikri çok da yeni değil; ancak önceleri bu fikri kullanmak için yüksek işleme yeteneğine sahip süper bilgisayarlar gerekiyordu. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının aynı işlemi çok daha küçük bilgisayarlarla yapmayı sağlayan algoritması, bu yeni GPS yaklaşımını küçük cihazlar için de uygun hale getiriyor.

Sürücüsüz araçlar için hayati önem taşıdığı düşünülen yeni GPS yaklaşımının yakın zamanda kişisel cihazlarımız için de aktif hale geleceği düşünülüyor. 

http://tech.firstpost.com/news-analysis/your-gps-could-soon-guide-you-in-centimetres-299289.html Yorum Yaz
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abdispowerr 3 yıl en beğenilen
Eskiden evin içerisinde Nokia telefonlar konum buluyordu.şimdi android cihazlarda illa gökyüzünü görecek. Diyorum nokia nasıl beceriyordu bu işi hala çözmüş değilim
Eskiden evin içerisinde Nokia telefonlar konum buluyordu.şimdi android cihazlarda illa gökyüzünü görecek. Diyorum nokia nasıl beceriyordu bu işi hala çözmüş değ...
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Kara Börü 3 yıl
Harita mühendisiyim ölçüm amaçlı gps kullanıyoruz yıllardır. Zaten santimetre hassasiyetinde ölçüm yapılabiliyordu. Ancak heryerde kalite aynı olmuyordu.
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sis651 3 yıl Kara Börü
Acaba kullandığınız cihazlar nasıl cihazlardı. Haritacılarda gördüğüm kocaman ufo şeklinde cihazlardan mı? Bunlar acaba askeri GPS frekansına bağlanarak mı çalışıyor, normal kamu frekansında mı?
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fthkn 3 yıl
Ne gerek var santimetre hesabına? Dikiş nakış işinde mi kullanılacak?
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AKTeknisyen 3 yıl
yonex78
gps teknolojisi zaten cm sapma payında çalışıyor.lakin gps teknolojisi askeri amaçla geliştirilmiş bir teknoloji bu sebeple biz son kullanıcıların kullandıgı cihazlarda sapma payı yüksek diye biliyorum.yani amerikan ordusundaki bir asker 1 cm nin altında sapma payı ile konum görebiliyor.

işin doğrusunu yazmışsınız.GPS sinyalleri CM biriminde hata payı ile çalışıyorlar.Lakin Ticari kullanıma sunulan sınıfı kısıtlanmış sınıf.Bunuda ABD askeri ve güvenlik kaygılarından dolayı yapıyor ve ticari olarak hiç bir firmaya destek vermiyor.
Firmalarda bu desteği alamadıkları için GPS sinyallerinin hata payını en aza indirgemek için yan destek olacak özelliklere bakıyorlar.
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kenan_0 3 yıl
hımmm ok
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yonex78 3 yıl
gps teknolojisi zaten cm sapma payında çalışıyor.
lakin gps teknolojisi askeri amaçla geliştirilmiş bir teknoloji bu sebeple biz son kullanıcıların kullandıgı cihazlarda sapma payı yüksek diye biliyorum.
yani amerikan ordusundaki bir asker 1 cm nin altında sapma payı ile konum görebiliyor.
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oray 3 yıl
cocugu olanlar icin ozellikle guzel haber...
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abdispowerr 3 yıl en beğenilen
Eskiden evin içerisinde Nokia telefonlar konum buluyordu.şimdi android cihazlarda illa gökyüzünü görecek. Diyorum nokia nasıl beceriyordu bu işi hala çözmüş değilim
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kadirirdem 3 yıl
estra donanıma ihtiyaç olmaması güzel ayrıca şuanda güzel çalışıyorlar zaten...
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BRNSpawn 3 yıl
Bide daha az güç tüketirlerse telefonlar için daha iyi olacak.
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Ermeydan 3 yıl
Bu yeni birşey değil. Kalman filtresi kullanılarak yapılıyor zaten.
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