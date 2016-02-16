Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor





Sürücüsüz araçlar için hayati önem taşıdığı düşünülen yeni GPS yaklaşımının yakın zamanda kişisel cihazlarımız için de aktif hale geleceği düşünülüyor.

http://tech.firstpost.com/news-analysis/your-gps-could-soon-guide-you-in-centimetres-299289.html

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Günümüzdeki GPS teknolojilerinin bilgi hassasiyeti konusunda çok da verimli olmadıklarını görebiliyoruz. Doğru bilgi verme konusunda çoğunlukla metrelerce hatalar yapan günümüz GPS'leri, yolun tam olarak neresinde olduğunuzu gösterme konusunda da bir hayli eksikler. Bu hatalar her ne kadar günlük kullanımda büyük problemlere yol açmasalar da; otonom araçların gelişimi, havayolu seyahatleri ve denizcilik navigasyonu için pek de uygun olmayabiliyorlar.GPS teknolojileri üzerinde çalışan Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, verilerin duyarlılığını artıracak yeni bir yol keşfettiler. GPS hassaslığını santimetrelere kadar indirecek olan yeni teknoloji, kişisel cihazlarınıza da herhangi bir ekstra donanım ihtiyacı olmadan adapte edilebilecek. Araştırmanın lideri Jay Farrell, yeni yaklaşım hakkında şu ifadeleri kullandı:"Sürücüsüz araçların hem otomasyon hem de emniyet gereklilikleri için bazı uygulamaların yalnızca hangi yolda olduğunuzu değil aynı zamanda hangi şeritte olduğunuzu da bilmesi gerekiyor."Standart GPS'ler konumunuzu belirlemek için uzayda bulunan uyduları kullanıyorlar. Yaklaşık 10 metreye kadar hata payı içeren bu GPS'lere daha sonra DGPS (Ayrımsal GPS) iyileştirme teknolojisi de eklenmişti. Yerde bulunan istasyonlarla beraber hata payını 1 metreye kadar indiren DGPS'ler yine de sürücüsüz araçların güvenliği için yeterli bulunmadılar.Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları verilerin hassaslığı daha da ileri boyutlara taşımak için yeni bir teknik geliştirdiler. GPS verilerini ve yerleşik eylemsizlik ölçüm sensörlerinden gelen bilgileri birleştiren yeni teknikle beraber konum duyarlılığı santimetrelere kadar inebiliyor.Aslında iki kaynaktan gelen bilgileri birleştirme fikri çok da yeni değil; ancak önceleri bu fikri kullanmak için yüksek işleme yeteneğine sahip süper bilgisayarlar gerekiyordu. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının aynı işlemi çok daha küçük bilgisayarlarla yapmayı sağlayan algoritması, bu yeni GPS yaklaşımını küçük cihazlar için de uygun hale getiriyor.