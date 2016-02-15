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DARPA'dan 40 metrelik insansız gemi

İnsansız hava ve kara araçlarından sonra, insansız gemiler de önem kazanmaya başladı. Keşif için geliştirilen bu araçlar, önemli bir personel maliyetinden kurtarıyor ve aylarca görev yapabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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DARPA'dan 40 metrelik insansız gemi


Son dönemde insansız araçlar ve yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapılıyor ancak ABD savunma ajansı DARPA'nın projeleri gündemde daha çok yer alıyor. Genelde askeri amaç taşıdığı için DARPA, daha büyük bütçelerle oynuyor ve daha iyi teknolojiler geliştirebiliyor. Şimdi sırada insansız gemiler var.

DARPA'nın 4 ayaklı robotu, insansız Humvee gibi pek çok projesi mevcut. İnsansız gemi ise hayalet denizaltıları tespit edebilmek için denizlerde yol alacak. İnsansız geminin adı ACTUV (Anti Denizaltı ve Sürekli İzleme İnsansız Gemisi) olarak belirlenmiş ve uzunluğu 40 metreyi buluyor. Ağırlığı ise 140 ton.


Tamamen yapay zekanın eline bırakılan geminin ihalesini, Leidos adındaki bir firma kazanmış ve 2014 yılında yapımına başlanmış. ACTUV, kısa ve uzun menzilli sonar dalgaları ile yolunu buluyor. Dizel elektrik motorlu denizaltıları tespit etme yeteneğine sahip olan ACTUV, bu denizaltıları aylarca takip edebiliyor. 

Denizaltı takibi haricinde, diğer gemilere kargo taşımak ve denizaltı mayınlarını araştırmak gibi işlerde de kullanılabiliyor. Actuv, Nisan ayında denize indirilecek. Sonrasında ise 18 aylık bir deneme süreci başlıyor. DARPA ayrıca, XS-1 yeniden kullanılabilir hava aracıyla, 10 gün içinde 100 uydu fırlatmayı hedefliyor. Bu zorlu hedef için ise, 2017 tarihini beklemek gerecek. 

http://www.engadget.com/2016/02/13/darpa-actuv-drone-ship-unveil/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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DUBLO 3 yıl
uçağın çok fazla fizik sınırları var .
ama bir gemi veya bir deniz altının yok yani uçak yerine gemi yapmak daha kolay.
araba gibi şerit sıkıntınız,felanda yok ilk başta gemi ve denizaltı denemeleri yapmalıydılar.
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kadirirdem 3 yıl
her şey ilerde insansız olacak insana gerek kalmayacak....
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deoksiriboz1001 3 yıl
Yahu bu darpa nın da çalışmadığı konu yok. Nasıl bir kurumsa sayfa sayfa reklamını yapıyor her projesinin. Bunların yüzde kaçı gerçekten kullanılabilecek duruma gelmiş merak ediyorum. Yoksa herşey gösterişten ibaret mi
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darkaura 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
Yahu bu darpa nın da çalışmadığı konu yok. Nasıl bir kurumsa sayfa sayfa reklamını yapıyor her projesinin. Bunların yüzde kaçı gerçekten kullanılabilecek duruma gelmiş merak ediyorum. Yoksa herşey gösterişten ibaret mi

Darpa dedigin kurum amerikanin askeri arge kurumudur. Internet, gps dahil bugun kullandigimiz ileri teknolojilerin cogunu bu kurum seneler once askeri amaclarla gelistirmistir. Cok buyuk bir kurum oldugundan her konuda arastirmasini gorebilirsin zira amerikan askeri teknolojisini yaratan kurumdur kendisi.
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GenkaNuank 3 yıl
Onemli olan boyu degil islevi
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