2si1'i bu hafta Apple Vision Pro ile birlikte canlı olarak sizlere sunacağız. Ayrıca geride bıraktığımız haftanın gündem konularını da paylaşacağız. 18:30'da canlı yayındayız.

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2si1 Canlı - Apple Vision Pro'lu Sohbet Yayını