2si1'deki GeForce Now söylemleriyle ilgili Turkcell'den açıklama

Bizlerin çekim günü ve saatinin, Turkcell'in yaptığı açıklamayla uyuşmaması, bazı yorumların yanlış algınlanması sebebiyle sizleri yanlış yönlendirmemek adına videodaki o bölümü kaldırma kararı aldık. Ayrıca olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve hataları düzeltmek adına Turkcell'den gelen açıklamayı aşağıya ekliyoruz.
Turkcell'den Açıklama
- Bahsi geçen süre sınırı için Türkiye'de uygulanmasına dair bir planlama yok. Açıklama: https://www.instagram.com/p/DCI8klFsp3y/
- Dragon Age'deki HDD algılanma konusu: Elbette NVIDIA sistemlerinde HDD yok. Oyunun sanal bilgisayarlardaki SSD sistemini tanımamasından kaynaklı hatalı olarak böyle bir uyarı alınıyor.
- Premium paketlerde eskiden RTX 1060 ve 2080 ekran kartları sunuluyordu. 1060 ekran kartı 2024 yılında kademeli olarak sistemden kaldırıldı. Kullanıcılarımızın tamamı her seansta 2080 ekran kartı ile oyun oynuyor. Siz de test ederek sistemin her oyunda 2080 verdiğini görebilirsiniz. Konu ile ilgili açıklama: https://www.instagram.com/p/DAarIw9C7jb/
- Yurt dışında Premium paketlerde 3000 serisi kartlar sunulduğundan bahsedilmiş. Yurt dışında 2080 ve 3060 kartları alternatifli olarak sunuluyor. RTX 2080 sizin de bildiğiniz gibi RTX 3060'a göre daha yüksek oyun performansı gösteren bir ekran kartı. Premium paketlerde en iyi deneyimi sunabilmek adına 1060 seçeneklerden kaldırıldığında 3060 eklenmedi.
- -Yurt dışında 2080 ve 3060 sunan Premium paketlere ödenen ücret 10 dolar, 4080 sunan Ultimate paketlere ödenen ücret 20 dolar.
- 4080 ekran kartı sunulan Ultimate paketlerde 4K çözünürlük sunulmaktadır. GeForce NOW için tavsiye edilen sistem gereklilikleri linkte açıkça belirtilmiştir. 4K 120 FPS için 45 Mbps internet hızı gereklidir. https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/system-reqs/#windows-pc
- Premium üyelikte sıra bekleme sorunu için kapasite maksimizasyon çalışmaları yapıldı ve 2024 yılında çok nadiren yaşandı.
- Ultimate paketler Türkiye'de aralık ayında Türkiye'ye özel lansman fiyatıyla satışa açılacak. Haftaya da ön kayıt dönemi başlıyor. Ön kayıt yaptıranlar lansman fiyat indiriminin üzerine %10 ekstra indirim daha kazanacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir