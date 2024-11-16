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    2si1'deki GeForce Now söylemleriyle ilgili Turkcell'den açıklama

    Dün akşam yayınlanan 2si1 bölümündeki GeForce Now yorumlarımız ve son günlerde konuşulan konuların ardında Turkcell'den bizler konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.
    2si1'deki GeForce Now söylemleriyle ilgili Turkcell'den açıklama Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi GeForce Now'a geleceği açıklanan sınırlama ve son günlerde Türkiye'de yine aynı konu ile ilgili çıkan tartışmaların ardından biz de 2si1'in son bölümünde Kerem Enginar ile birlikte gündemi yorumlamıştık.

    Bizlerin çekim günü ve saatinin, Turkcell'in yaptığı açıklamayla uyuşmaması, bazı yorumların yanlış algınlanması sebebiyle sizleri yanlış yönlendirmemek adına videodaki o bölümü kaldırma kararı aldık. Ayrıca olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve hataları düzeltmek adına Turkcell'den gelen açıklamayı aşağıya ekliyoruz. 

    Turkcell'den Açıklama

    • Bahsi geçen süre sınırı için Türkiye'de uygulanmasına dair bir planlama yok. Açıklama: https://www.instagram.com/p/DCI8klFsp3y/
    • Dragon Age'deki HDD algılanma konusu: Elbette NVIDIA sistemlerinde HDD yok. Oyunun sanal bilgisayarlardaki SSD sistemini tanımamasından kaynaklı hatalı olarak böyle bir uyarı alınıyor.
    • Premium paketlerde eskiden RTX 1060 ve 2080 ekran kartları sunuluyordu. 1060 ekran kartı 2024 yılında kademeli olarak sistemden kaldırıldı. Kullanıcılarımızın tamamı her seansta 2080 ekran kartı ile oyun oynuyor. Siz de test ederek sistemin her oyunda 2080 verdiğini görebilirsiniz. Konu ile ilgili açıklama: https://www.instagram.com/p/DAarIw9C7jb/
    • Yurt dışında Premium paketlerde 3000 serisi kartlar sunulduğundan bahsedilmiş. Yurt dışında 2080 ve 3060 kartları alternatifli olarak sunuluyor. RTX 2080 sizin de bildiğiniz gibi RTX 3060'a göre daha yüksek oyun performansı gösteren bir ekran kartı. Premium paketlerde en iyi deneyimi sunabilmek adına 1060 seçeneklerden kaldırıldığında 3060 eklenmedi.
    • -Yurt dışında 2080 ve 3060 sunan Premium paketlere ödenen ücret 10 dolar, 4080 sunan Ultimate paketlere ödenen ücret 20 dolar.
    • 4080 ekran kartı sunulan Ultimate paketlerde 4K çözünürlük sunulmaktadır. GeForce NOW için tavsiye edilen sistem gereklilikleri linkte açıkça belirtilmiştir. 4K 120 FPS için 45 Mbps internet hızı gereklidir. https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/system-reqs/#windows-pc
    • Premium üyelikte sıra bekleme sorunu için kapasite maksimizasyon çalışmaları yapıldı ve 2024 yılında çok nadiren yaşandı.
    • Ultimate paketler Türkiye'de aralık ayında Türkiye'ye özel lansman fiyatıyla satışa açılacak. Haftaya da ön kayıt dönemi başlıyor. Ön kayıt yaptıranlar lansman fiyat indiriminin üzerine %10 ekstra indirim daha kazanacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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