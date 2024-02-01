GeForce NOW GAME+'a düşük fiyatlı haftalık Premium paket geldi

Tam Boyutta Gör Bulut tabanlı oyun platformu NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ yeni paketini kullanıma sundu. Kısıtlı süresi olan ve uygun fiyatlı Premium paket arayan kullanıcılara hitap eden Haftalık Premium paketi 170 TL’ye satılıyor. Aylık paketten daha düşük fiyata satılıyor.

Haftalık Premium paketi, diğer paketlerden farklı olarak sınırsız kullanım yerine haftada 10 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar 7 gün içerisinde toplam 10 saat boyunca GeForce NOW’a erişim hakkı elde ediyor. Öncelikli erişim, RTX ON, DLSS gibi diğer Premium özellikleri bu pakette de bulunuyor. GeForce NOW sayesinde yüksek performans isteyen oyunları, bulut teknolojisi vasıtasıyla internet üzerinden telefonunuzda, tabletinizde, televizyonunuzda ve düşük performanslı bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz.

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Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL olarak ücretlendirilecek. Sonrasında 240 TL’den satışa sunulacak. Sınırsız kulanım sunan diğer paketler ise ayda 340 TL’den başlıyor.

GeForce NOW powered by GAME+ Premium Fiyatları

Haftalık 10 Saat: 170 TL (8 Şubat'tan itibaren 240 TL)

1 Aylık: 340 TL

3 Aylık: 800 TL

6 Aylık: 1580 TL

12 Aylık: 2880 TL

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GeForce NOW GAME+'a uygun fiyatlı haftalık Premium paket geldi