GeForce NOW GAME+'a düşük fiyatlı haftalık Premium paket geldi

Haftalık Premium paketi, diğer paketlerden farklı olarak sınırsız kullanım yerine haftada 10 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar 7 gün içerisinde toplam 10 saat boyunca GeForce NOW’a erişim hakkı elde ediyor. Öncelikli erişim, RTX ON, DLSS gibi diğer Premium özellikleri bu pakette de bulunuyor. GeForce NOW sayesinde yüksek performans isteyen oyunları, bulut teknolojisi vasıtasıyla internet üzerinden telefonunuzda, tabletinizde, televizyonunuzda ve düşük performanslı bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz.
Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL olarak ücretlendirilecek. Sonrasında 240 TL’den satışa sunulacak. Sınırsız kulanım sunan diğer paketler ise ayda 340 TL’den başlıyor.
GeForce NOW powered by GAME+ Premium Fiyatları
- Haftalık 10 Saat: 170 TL (8 Şubat'tan itibaren 240 TL)
- 1 Aylık: 340 TL
- 3 Aylık: 800 TL
- 6 Aylık: 1580 TL
- 12 Aylık: 2880 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.