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    Anlık Bildirim

    GeForce NOW GAME+'a düşük fiyatlı haftalık Premium paket geldi

    GeForce NOW GAME platformuna, aylık pakete kıyasla daha düşük fiyata satılan haftalık paket eklendi. Bu paketi alan kullanıcılar bir haftada maksimum 10 saat kullanabiliyor.
    GeForce NOW GAME+'a uygun fiyatlı haftalık Premium paket geldi Tam Boyutta Gör
    Bulut tabanlı oyun platformu NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ yeni paketini kullanıma sundu. Kısıtlı süresi olan ve uygun fiyatlı Premium paket arayan kullanıcılara hitap eden Haftalık Premium paketi 170 TL’ye satılıyor. Aylık paketten daha düşük fiyata satılıyor.

    Haftalık Premium paketi, diğer paketlerden farklı olarak sınırsız kullanım yerine haftada 10 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar 7 gün içerisinde toplam 10 saat boyunca GeForce NOW’a erişim hakkı elde ediyor. Öncelikli erişim, RTX ON, DLSS gibi diğer Premium özellikleri bu pakette de bulunuyor. GeForce NOW sayesinde yüksek performans isteyen oyunları, bulut teknolojisi vasıtasıyla internet üzerinden telefonunuzda, tabletinizde, televizyonunuzda ve düşük performanslı bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz.

    Haftalık Premium paketi, lansmana özel olarak 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL olarak ücretlendirilecek. Sonrasında 240 TL’den satışa sunulacak. Sınırsız kulanım sunan diğer paketler ise ayda 340 TL’den başlıyor.

    GeForce NOW powered by GAME+ Premium Fiyatları

    • Haftalık 10 Saat: 170 TL (8 Şubat'tan itibaren 240 TL)
    • 1 Aylık: 340 TL
    • 3 Aylık: 800 TL
    • 6 Aylık: 1580 TL
    • 12 Aylık: 2880 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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