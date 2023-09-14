GeForce Now zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren GeForce Now fiyatı Türkiye’de artacak. 15 Eylül tarihine kadar yapılacak satın alımlar ise kullanmakta olunan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Eylül, yani yarından sonraki satın alımlarda ise aşağıdaki güncel fiyatlar geçerli olacak.
GeForce Now Premium fiyatları 2023
- 1 Aylık GeForce Now Premium: 270 TL (Eski fiyat: 244 TL)
- 3 Aylık GeForce Now Premium: 650 TL (Eski fiyat: 589 TL)
- 6 Aylık GeForce Now Premium: 1250 TL (Eski fiyat: 1159 TL)
- 12 Aylık GeForce Now Premium: 2280 TL (Eski fiyat: 2100 TL)
GeForce Now’un ABD fiyatlarına baktığımızda ise 1 aylık Premium aboneliğinin 9,99 dolar (yaklaşık 270 TL), 6 aylık Premium aboneliğin ise 49,99 dolar (yaklaşık 1.347 TL) olduğunu görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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