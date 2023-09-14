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    GeForce Now zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now fiyatı Türkiye’de zamlandı. Tüm planlarda yapılan fiyat artışıyla birlikte abonelik ücreti 300 TL’ye yaklaştı. GeForce Now fiyatları ne kadar?
    GeForce Now zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın ülkemizde Turkcell ortaklığıyla birlikte sunduğu bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now fiyatı zamlandı. GeForce Now powered by GAME+ servisine tüm paketlerde yaklaşık olarak yüzde 10’luk fiyat artışı uygulandı. Fiyatlar çok kısa süre içinde geçerli olmaya başlayacak.

    Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren GeForce Now fiyatı Türkiye’de artacak. 15 Eylül tarihine kadar yapılacak satın alımlar ise kullanmakta olunan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Eylül, yani yarından sonraki satın alımlarda ise aşağıdaki güncel fiyatlar geçerli olacak.

    GeForce Now Premium fiyatları 2023

    GeForce Now zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    • 1 Aylık GeForce Now Premium: 270 TL (Eski fiyat: 244 TL)
    • 3 Aylık GeForce Now Premium: 650 TL (Eski fiyat: 589 TL)
    • 6 Aylık GeForce Now Premium: 1250 TL (Eski fiyat: 1159 TL)
    • 12 Aylık GeForce Now Premium: 2280 TL (Eski fiyat: 2100 TL)

    GeForce Now’un ABD fiyatlarına baktığımızda ise 1 aylık Premium aboneliğinin 9,99 dolar (yaklaşık 270 TL), 6 aylık Premium aboneliğin ise 49,99 dolar (yaklaşık 1.347 TL) olduğunu görüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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