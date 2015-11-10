3 Boyutlu yazıcılarda saç güncellemesi

Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, piyasada bulunan düşük maliyetli 3-D yazılar ile saç benzeri iplikçikler yapılmasını sağlayacak yeni bir yöntem buldu.

Yapılan tasarımlara plastik saç veya kıl eklemesi yapılabilmesi için herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duyulmadığını belirten araştırmacılar, 3-D yazıcıya bir dizi parametrenin yüklenmesi ile işlemin gerçekleştirilebileceğini belirtmekte. Yazıcı ile elde edilen plastik saçların, kesilebilmesi, sıcak hava kullanılarak kıvrımlaştırılabilmesi ve örgü haline getirilebilmesi, hayal gücünün tasarıma yansıtılabilmesinde daha esnek olunmasına imkan sağlayacak gibi duruyor.

Teknik, sıcak silikon tabancası kullanılırken, tabancanın geri çekilmesi esnasında ortaya çıkan plastik kılcal kalıntılardan esinlenilmiş. 3-D yazıcıda kullanılan materyale bağlı olarak yazıcı kafasının dikey hareketinin hızının doğru ayarlanması ile teknik uygulanabilir hale getirilmekte.