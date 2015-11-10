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3 Boyutlu yazıcılarda saç güncellemesi

Şuana kadar standart 3 Boyutlu yazıcılar da mümkün olmayan tasarlanan obje üzerine kıl, tüy ve saç gibi ince detayların yerleştirilebilmesi ufak bir yazılımsal güncelleme ile mümkün hale gelecek.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, piyasada bulunan düşük maliyetli 3-D yazılar ile saç benzeri iplikçikler yapılmasını sağlayacak yeni bir yöntem buldu.
3 Boyutlu yazıcılarda saç güncellemesi
 
Yapılan tasarımlara plastik saç veya kıl eklemesi yapılabilmesi için herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duyulmadığını belirten araştırmacılar, 3-D yazıcıya bir dizi parametrenin yüklenmesi ile işlemin gerçekleştirilebileceğini belirtmekte. Yazıcı ile elde edilen plastik saçların, kesilebilmesi, sıcak hava kullanılarak kıvrımlaştırılabilmesi ve örgü haline getirilebilmesi, hayal gücünün tasarıma yansıtılabilmesinde daha esnek olunmasına imkan sağlayacak gibi duruyor.
3 Boyutlu yazıcılarda saç güncellemesi
 
Teknik, sıcak silikon tabancası kullanılırken, tabancanın geri çekilmesi esnasında ortaya çıkan plastik kılcal kalıntılardan esinlenilmiş. 3-D yazıcıda kullanılan materyale bağlı olarak yazıcı kafasının dikey hareketinin hızının doğru ayarlanması ile teknik uygulanabilir hale getirilmekte.

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hk 3 yıl
3 boyutlu yazıcı ile üretilen ürünler için 3dmanya.com/...
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Patren 4 yıl
adamlar herseyi yazmaya basladilar
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
kezbanlardaki bıyığada bi çözümbulsalar
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viper17 4 yıl
saçtan çok tel gibi duruyo
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