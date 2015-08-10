3 adet yerli otomobil prototipi ay sonunda üretilmiş olacak

Ülkemizde yerli otomobil konusunda uzun süredir yapılan çalışmalar nihayet meyvesini vermeye başlıyor. Bu ay sonunda 3 adet yerli otomobil prototipi üretilmiş olacak ve testlere başlayacak.





Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya göre yerli otomobil çalışmaları konusunda çok önemli mesafeler alındı ve bu ayın sonuna kadar üç adet prototipin üretilmiş olacak.





Normalde planda 4 adet prototip vardı. Ancak bir prototip gerekli değişiklikler ve optimizasyonların yapılması için geri çekildi ve Eylül ayında testlere başlayacak. 2016 yılında da 30-40 adet otomobil tüm mevsim, iklim ve arazi koşullarında test edilmek için üretilecek.





Ülkemizin üreteceği yerli otomobiller elektrikli araç kategorisinde olacak. İçten yanmalı motorlar proje içerisinde yer almıyor. Hedef 2020 yılından önce bir Türk otomobil markasını dünya yollarına çıkarmak.





Yerli otomobilin desteklenmesi adına elbette şarj istasyonları önem taşıyor. Otomobilin geliştirilmesinden ziyade yaygın bir şarj istasyonu ağının kurulması, tüketici tarafından benimsenmesinde en önemli faktör. Yavaş yavaş bu girişimlerin başlaması ile sadece yerli değil yabancı elektrikli otomobillerinde yaygınlaşması sağlanacaktır.

http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Bakan-Isik-yerli-otomobille-ilgili-tarih-verdi.htm?ArticleID=295568