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3 adet yerli otomobil prototipi ay sonunda üretilmiş olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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3 adet yerli otomobil prototipi ay sonunda üretilmiş olacak

Ülkemizde yerli otomobil konusunda uzun süredir yapılan çalışmalar nihayet meyvesini vermeye başlıyor. Bu ay sonunda 3 adet yerli otomobil prototipi üretilmiş olacak ve testlere başlayacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya göre yerli otomobil çalışmaları konusunda çok önemli mesafeler alındı ve bu ayın sonuna kadar üç adet prototipin üretilmiş olacak. 

Normalde planda 4 adet prototip vardı. Ancak bir prototip gerekli değişiklikler ve optimizasyonların yapılması için geri çekildi ve Eylül ayında testlere başlayacak. 2016 yılında da 30-40 adet otomobil tüm mevsim, iklim ve arazi koşullarında test edilmek için üretilecek.

Ülkemizin üreteceği yerli otomobiller elektrikli araç kategorisinde olacak. İçten yanmalı motorlar proje içerisinde yer almıyor. Hedef 2020 yılından önce bir Türk otomobil markasını dünya yollarına çıkarmak. 

Yerli otomobilin desteklenmesi adına elbette şarj istasyonları önem taşıyor. Otomobilin geliştirilmesinden ziyade yaygın bir şarj istasyonu ağının kurulması, tüketici tarafından benimsenmesinde en önemli faktör. Yavaş yavaş bu girişimlerin başlaması ile sadece yerli değil yabancı elektrikli otomobillerinde yaygınlaşması sağlanacaktır.  

http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Bakan-Isik-yerli-otomobille-ilgili-tarih-verdi.htm?ArticleID=295568 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 4 yıl en beğenilen
Erken seçim is coming.
1 Yanıt Yanıtla +32
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bireyadam 4 yıl
1961 yılında üretilmiş Devrim Otomobilimiz o yıllardan günümüze kadar gelseydi acaba bir Hyundaiden daha ileride olurduk diye düşünüyorum. Öyle her şeye burun kıvırmamak lazım. Düşünün 1974 de ilk aracını üretmiş Hyundai şuan ki konumuna bakarsak dünyada hatırı sayılır bir araç satışı yapabilmekte... Demek ki bir yerlerden başlamak lazım çok geç kalınmış-mıdır. Evet... Milletçe çok çalışmamız gerekiyor. Askeri ve ağır sanayi de hamleler yapmamız gerekiyor...
1961 yılında üretilmiş Devrim Otomobilimiz o yıllardan günümüze kadar gelseydi acaba bir Hyundaiden daha ileride olurduk diye düşünüyorum. Öyle her şeye burun ...
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Yanıtla +19
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taner11 4 yıl
En basta cum baskani basbakan diyanet isleri baskanina bu yerli arabalardan tahsis edilsin.Sonra gerisini konusuruz
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surfcasting 3 ay
Ben inanmıyorum böyle haberlere, sadece yalan dolan ve oyalamacadan ibaret.
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Mephalay 3 ay surfcasting
Hic alakasi yok. Harıl harıl çalışıyorlar yerli araba seçimden sonraya yetişecek.
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İl teber 3 ay
Bundan sonra ortak girişim grubu açıklamalarını takip etme gerek.
En son CEO Karakaş 2022 yılını tarih verdi.
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scorpion20 3 ay
yoksa kaçırdım mı?
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Guest-E3B006F18 3 ay
Arabayı nereden alabiliriz
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bombombombom 1 yıl
İyimiş
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Kırarım Boynuzunu İblis 3 yıl
Alişan - Yalan Oldu
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Mephalay 3 yıl
Baskanlik referandumu geliyor, gelisme olmaz olur mu ?
3 ayri gelismis prototip bir kac hafta sonra yollarda olacak.
Buna ek olarak milli takim icin de bir sürprizi var haşmetlimizin.
Arda Turan yerine yerli Messi 'yi ekleyecekler milli kadromuza.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tabi bunlar hep referanduma "evet" derseniz olacak. Hayır derseniz istikrar bitebilir, aman dikkat.
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FRAPS_TR 3 yıl
varmı gelişme
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Daima İleri 4 yıl
Makam araçlarının hemen hemen hepsi yerli üretim otomobillerden olmalıdır. Halka yayılmadan önce devlet benimsemelidir. Hem dışa devletin kadasından giden para azalır hem de halk daha da sahiplenebilir.
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muhamnet 4 yıl
Kasa Toyota Corolla kasası... derindere üretiyor.
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