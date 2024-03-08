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    Anlık Bildirim

    Bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan son bir fragman daha yayınlandı

    Netflix'in merakla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan son bir fragman daha yayınlandı. Aynı adlı ödüllü romandan uyarlanan dizi, 21 Mart'ta izleyici ile buluşacak.
    3 Body Problem dizisinden son fragman Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar hayata geçirdiği en kayda değer yapımlardan biri olan 3 Body Problem dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, çıkışına kısa bir süre kalan diziden son bir fragman daha yayınladı. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği ilgi çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

    Son yıllarda çıkan en iyi bilim-kurgu romanları arasında gösterilen Üç Cisim Broklemi, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen roman, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi, bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak.

    3 Body Problem, 21 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

    Heyecanla beklenen 3 Body Problem dizisini, Game of Thrones'un yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss hazırladı. Game of Thrones her ne kadar final sezonuyla hayal kırıklığı yaratmış olsa da geneli itibarıyla bugüne kadar çekilmiş en başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden Benioff ve Weiss'ın varlığı 3 Body Problem uyarlamasından da beklentileri yukarı çekiyor.

    Uluslararası bir oyuncu ekibini bir araya getiren dizinin kadrosunda Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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