Bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan son bir fragman daha yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar hayata geçirdiği en kayda değer yapımlardan biri olan 3 Body Problem dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, çıkışına kısa bir süre kalan diziden son bir fragman daha yayınladı. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği ilgi çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

Son yıllarda çıkan en iyi bilim-kurgu romanları arasında gösterilen Üç Cisim Broklemi, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen roman, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi, bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak.

3 Body Problem, 21 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

Heyecanla beklenen 3 Body Problem dizisini, Game of Thrones'un yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss hazırladı. Game of Thrones her ne kadar final sezonuyla hayal kırıklığı yaratmış olsa da geneli itibarıyla bugüne kadar çekilmiş en başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden Benioff ve Weiss'ın varlığı 3 Body Problem uyarlamasından da beklentileri yukarı çekiyor.

Uluslararası bir oyuncu ekibini bir araya getiren dizinin kadrosunda Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi isimler yer alıyor.

