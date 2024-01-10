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    Heyecanla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan yeni fragman

    Son yılların en iyi bilim-kurgu romanlarından Üç Cisim Problemi'nin Netflix'te izleyici ile buluşacak dizi uyarlamasından yeni fragman yayınlandı. Dizinin başında Game of Thrones'un yaratıcıları var.
    3 Body Problem dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bu yıl izleyicilerle buluşturacağı en dikkat çekici yapımlardan biri olan büyük bütçeli bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği ilgi çekici bir hikâyenin bizleri beklediğini gösteriyor.

    Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in kaleme aldığı The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi), son yıllarda çıkmış en iyi bilim-kurgu romanlarından biri. Bu yüzden Cixin'in eserini ekrana uyarlayan Netflix dizisinden de beklentiler oldukça yüksek. İşin arkasında Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın olması bu beklentileri daha da yükseltiyor. Game of Thrones her ne kadar final sezonuyla hayal kırıklığı yaratmış olsa da geneli itibarıyla bugüne kadar çekilmiş en başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden Benioff ve Weiss'ın varlığı 3 Body Problem uyarlamasından beklentileri epey yukarı çekiyor.

    3 Body Problem, 21 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    Bu uyarlama Netflix'in de en umutlu olduğu işlerden olduğu için şirket hiçbir masraftan kaçınmamış gibi görünüyor Bu yüzden karşımızda, en azından kağıt üstünde kitabın hakkını verebilecek bir uyarlama var diyebilirz. Günün sonunda ortaya çıkan işin bu potansiyelin hakkını verip veremediğini ise 21 Mart'ta dizinin ilk sezonu yayınlandığında göreceğiz.

    3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen dizi, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak

    Uluslararası bir oyuncu ekibini bir araya getiren dizinin kadrosunda Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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