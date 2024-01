Heyecanla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan yeni fragman

Tam Boyutta Gör Netflix'in bu yıl izleyicilerle buluşturacağı en dikkat çekici yapımlardan biri olan büyük bütçeli bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'dan yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragman, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği ilgi çekici bir hikâyenin bizleri beklediğini gösteriyor.

Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in kaleme aldığı The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi), son yıllarda çıkmış en iyi bilim-kurgu romanlarından biri. Bu yüzden Cixin'in eserini ekrana uyarlayan Netflix dizisinden de beklentiler oldukça yüksek. İşin arkasında Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın olması bu beklentileri daha da yükseltiyor. Game of Thrones her ne kadar final sezonuyla hayal kırıklığı yaratmış olsa da geneli itibarıyla bugüne kadar çekilmiş en başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden Benioff ve Weiss'ın varlığı 3 Body Problem uyarlamasından beklentileri epey yukarı çekiyor.

3 Body Problem, 21 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Bu uyarlama Netflix'in de en umutlu olduğu işlerden olduğu için şirket hiçbir masraftan kaçınmamış gibi görünüyor Bu yüzden karşımızda, en azından kağıt üstünde kitabın hakkını verebilecek bir uyarlama var diyebilirz. Günün sonunda ortaya çıkan işin bu potansiyelin hakkını verip veremediğini ise 21 Mart'ta dizinin ilk sezonu yayınlandığında göreceğiz.

3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen dizi, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak

Uluslararası bir oyuncu ekibini bir araya getiren dizinin kadrosunda Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong ve Jonathan Pryce gibi isimler yer alıyor.

