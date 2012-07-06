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3 boyutlu Gotham şehir haritası yayınlandı

6 yıl
2,7b
1
6
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günün erken saatlerinde Nokia’nın 3 boyutlu Gotham şehir haritasının ipuçlarını verdiğini sizlere duyurmuştuk. Nokia, kısa süre önce bir web uygulaması olduğu anlaşılan 3 boyutlu haritaları kullanıma sundu.

The Dark Knight Rises promosyonu kapsamında hazırlanan harita Nokia ve Warner Bros imzasını taşıyor. Tüm Gotham şehrini gezebileceğiniz haritada sokak görünümü bulunmuyor.

Haritada pek çok önemli ikon yapıyı görebileceğiniz gibi şimdilik sayısı 4 olan Batshield simgesini bulursanız birbirinden ilginç hediyeler sizi bekliyor olacak. Simgeye tıkladığınızda mini bir oyun oynamanız gerekiyor. Oyun sonucunda bir Batman logolu özel Lumia 900 modeli kazanabiliyorsunuz. Batman maskesi ve filmle ilgili diğer hediyelik eşyalar da listede bulunuyor. İlerleyen günlerde daha çok Batshield simgesi oyuna eklenecek.

Haritada gezinmeye başlamak için aşağıdaki adrese Facebook hesabınızla giriş yaparak Nokia sayfasını beğenmeniz gerekiyor. 


3 boyutlu Gotham şehir haritası yayınlandı
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http://www.slashgear.com/nokia-3d-gotham-map-for-batman-dark-knight-rises-goes-live-06237398/ Yorum Yaz
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lordrdley 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
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şizofrenler kıyamet alameti olarak adlandırılıyordu değil mi ?
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yilmaz196 6 yıl
DH Misafiri
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youtube.com/...
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Prequel 6 yıl
jovanovic
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La evladım yürüyün gidin evinize... Bu nedir arkadaş yaş ortalaması 10 oldu misafir üyeliğin... [:]

Bilmeden yorum yapmayın. The Dark Knight Rises'ta Bane'e yapılan tezahürattır bu. Alakasız saçma birşey değil.
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ogi_can 6 yıl
Cevaplar;
Wayne Tower: 1888 Stadium: 80242 City Hall: 6498227 Arkham: take
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lordrdley 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
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şizofrenler kıyamet alameti olarak adlandırılıyordu değil mi ?
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DH Misafiri 6 yıl
Deshi Basara
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jovanovic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Deshi Basara
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Deshi Basara

La evladım yürüyün gidin evinize... Bu nedir arkadaş yaş ortalaması 10 oldu misafir üyeliğin... [>:]
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