3 boyutlu Gotham şehir haritası yayınlandı

Günün erken saatlerinde Nokia’nın 3 boyutlu Gotham şehir haritasının ipuçlarını verdiğini sizlere duyurmuştuk. Nokia, kısa süre önce bir web uygulaması olduğu anlaşılan 3 boyutlu haritaları kullanıma sundu.





The Dark Knight Rises promosyonu kapsamında hazırlanan harita Nokia ve Warner Bros imzasını taşıyor. Tüm Gotham şehrini gezebileceğiniz haritada sokak görünümü bulunmuyor.





Haritada pek çok önemli ikon yapıyı görebileceğiniz gibi şimdilik sayısı 4 olan Batshield simgesini bulursanız birbirinden ilginç hediyeler sizi bekliyor olacak. Simgeye tıkladığınızda mini bir oyun oynamanız gerekiyor. Oyun sonucunda bir Batman logolu özel Lumia 900 modeli kazanabiliyorsunuz. Batman maskesi ve filmle ilgili diğer hediyelik eşyalar da listede bulunuyor. İlerleyen günlerde daha çok Batshield simgesi oyuna eklenecek.





Haritada gezinmeye başlamak için aşağıdaki adrese Facebook hesabınızla giriş yaparak Nokia sayfasını beğenmeniz gerekiyor.

















http://www.slashgear.com/nokia-3d-gotham-map-for-batman-dark-knight-rises-goes-live-06237398/