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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi

    İlk nesil Zen işlemcilerini sessiz sedasız güncellemeye başlayan AMD bu hafta giriş seviyesindeki Ryzen 3 1200 işlemcisini 12nm Zen+ mimarisi ile yenilemiş durumda.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi
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    AMD bir yandan yeni teknolojilerle donattığı işlemcilerini piyasaya sürerken bir yandan da sürpriz bir şekilde geçmiş işlemcilerini güncelliyor. İlk Zen mimarisinin işlemcilerinden Ryzen 3 1200 bunlardan birisi.

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    Yeni Ryzen 3 1200 neler sunuyor?

    Ryzen 3 1200 işlemcisi Temmuz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 14Nm sürecinde geliştirilen 4 çekirdekli işlemci giriş seviyesinde mücadele vermişti. 12Nm sürecindeki Zen+ çekirdeklerine güncellenen işlemci biraz daha avantajlı hale geldi. 3.1GHz taban hızı turbo ile 3.4GHz seviyesine çıkabiliyor.

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    Bu avantajlar arasında biraz daha iyi IPC performansı, daha iyi turbo hız seviyeleri, daha hızlı ön bellekler, daha hızlı DDR4 bellekler için optimize edilmiş kontrolcü sayılabilir. Ayrıca enerji verimliliği de unutulmamalı.

    Yenilenmiş Ryzen 3 1200 işlemcisi YD1200BBM4KAFBOX model numarasıyla bazı Avrupa perakendecilerinde satışa başladı. Fiyatı ise 55Avro civarında seyrediyor.



    https://www.techpowerup.com/266029/amd-updates-ryzen-3-1200-cpu-with-zen-architecture Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. en beğenilen
    İntel bunları yeni nesil diye tekrar kakalıyordu. Demek bu şekilde oluyormuş
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Ryzen 1600’den asagisini almayin
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    Meurglys 1 sa.
    Sanırım 14nm'likleri tekrar üretmek daha pahalıya mal olduğu için böyle yapıyor sürekli AMD. 12 nm'lik ryzen 5 1600 denilen de 2600'un underclock edilip 1600 diye piyasa sürülmüş haliydi zaten.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 sa.
    İntel her yıl çekirdek sayınısı arttırmadan sadece %5 lik performans arttırıp, yeni anakarta da mecbur bırakıyordu. Sağılmaya alışanlara böyle şeyler garip gelir :))))
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    Arisaka 2 sa.
    Intel in 2000 den 7000 serisi dahil tüm serilerinde milleti keklediği taktik

    %3 performans artışıyla millete zorla üst seviye anakart aldırması da cabası.

    Şu intel yıllar boyunca kerizleri ne sağdı arkadaş ya
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. en beğenilen
    İntel bunları yeni nesil diye tekrar kakalıyordu. Demek bu şekilde oluyormuş
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