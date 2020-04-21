3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi

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AMD bir yandan yeni teknolojilerle donattığı işlemcilerini piyasaya sürerken bir yandan da sürpriz bir şekilde geçmiş işlemcilerini güncelliyor. İlk Zen mimarisinin işlemcilerinden Ryzen 3 1200 bunlardan birisi.

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Yeni Ryzen 3 1200 neler sunuyor?

Ryzen 3 1200 işlemcisi Temmuz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 14Nm sürecinde geliştirilen 4 çekirdekli işlemci giriş seviyesinde mücadele vermişti. 12Nm sürecindeki Zen+ çekirdeklerine güncellenen işlemci biraz daha avantajlı hale geldi. 3.1GHz taban hızı turbo ile 3.4GHz seviyesine çıkabiliyor.

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Bu avantajlar arasında biraz daha iyi IPC performansı, daha iyi turbo hız seviyeleri, daha hızlı ön bellekler, daha hızlı DDR4 bellekler için optimize edilmiş kontrolcü sayılabilir. Ayrıca enerji verimliliği de unutulmamalı.

Yenilenmiş Ryzen 3 1200 işlemcisi YD1200BBM4KAFBOX model numarasıyla bazı Avrupa perakendecilerinde satışa başladı. Fiyatı ise 55Avro civarında seyrediyor.

https://www.techpowerup.com/266029/amd-updates-ryzen-3-1200-cpu-with-zen-architecture

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