Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve elektrikli bisiklet var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli bisikletlere ve bilgisayar çevre birimlerine kadar pek çok ürün yer alacak.

4 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

4 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 55 inçlik QLED Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, 1GB RAM, 8GB depolama, Android işletim sistemi olan akıllı televizyon 16999TL. Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, Android işletim sistemi olan model 13999TL.

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Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 5150mAh batarya, 20MP arka kamera, 5MP ön kamera özellikleri bulunan Oukitel C32 akıllı telefon modeli 4499TL.

Son olarak 40Km menzili olan ve taşınabilir bataryaya sahip Volta VSM elektrikli bisiklet 12990TL iken Lenovo 300 kablosuz fare 179TL, SanDisk 128GB USB 3.2 flash bellek ise 299TL olarak satılacak.

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4 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?