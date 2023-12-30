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    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve elektrikli bisiklet var

    4 Ocak A101 aktüel arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, Oukitel C32 akıllı telefon, Volta VSM elektrikli bisiklet ve Lenovo dizüstü bilgisayar modeli satılacak. 
    4 Ocak A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli bisikletlere ve bilgisayar çevre birimlerine kadar pek çok ürün yer alacak.

    4 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

    4 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 55 inçlik QLED Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, 1GB RAM, 8GB depolama, Android işletim sistemi olan akıllı televizyon 16999TL. Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, Android işletim sistemi olan model 13999TL.

    Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, UNISOC T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 5150mAh batarya, 20MP arka kamera, 5MP ön kamera özellikleri bulunan Oukitel C32 akıllı telefon modeli 4499TL.

    Son olarak 40Km menzili olan ve taşınabilir bataryaya sahip Volta VSM elektrikli bisiklet 12990TL iken Lenovo 300 kablosuz fare 179TL, SanDisk 128GB USB 3.2 flash bellek ise 299TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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