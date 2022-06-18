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    Amazon'dan müthiş fırsat: 30'dan fazla oyun Prime üyelerine ücretsiz oluyor

    Amazon, Amazon Prime Gaming üyelerine müthiş bir fırsat sunuyor. 21 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında oyunculara 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak sunulacak. 
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    30'dan fazla oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oluyor
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    Amazon bidiğiniz gibi her ay Amazon Prime üyelerine çeşitli oyunlar hediye ediyor. Önümüzdeki ay hediye edeceği oyunlar ise gerçekten inanılmaz.

    Amazon'un geçtiğimiz saatlerde açıkladığına göre 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amazon Prime üyelerine 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak verilecek. Bu güzel kampanyanın sebeplerinden biri de Amazon Prime Day'in yaklaşması. Belirtilen tarihler arasında verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunlar

    1. GRID™ Legends
    2. Mass Effect Legendary Edition
    3. Need for Speed™ Heat
    4. Star Wars™ Jedi Knight — Jedi Academy
    5. Star Wars™ Jedi Knight II — Jedi Outcast
    6. Star Wars™ Republic Commando
    7. 10 Second Ninja X
    8. 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure
    9. Addling Adventures
    10. Bang Bang Racing
    11. Clouds & Sheep 2
    12. Death Squared
    13. Fatal Fury Special
    14. Giana Sisters: Twisted Dreams
    15. Gone Viral
    16. HUE
    17. Manual Samuel
    18. Metal Slug 2
    19. Metal Unit
    20. Pumped BMX Pro
    21. Puzzle of the Year — 10 Pack
    22. Rain World
    23. Road Trip — 3 Pack
    24. Samurai Shodown II
    25. Serial Cleaner
    26. The Crow’s Eye
    27. The Darkside Detective
    28. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
    29. The King of Fighters 2000
    30. The King of Fighters 2002
    31. The Metronomicon: Slay the Dance Floor
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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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