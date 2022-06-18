Amazon'dan müthiş fırsat: 30'dan fazla oyun Prime üyelerine ücretsiz oluyor

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Amazon bidiğiniz gibi her ay Amazon Prime üyelerine çeşitli oyunlar hediye ediyor. Önümüzdeki ay hediye edeceği oyunlar ise gerçekten inanılmaz.

Epic Games'in bu haftaki oyunu erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Amazon'un geçtiğimiz saatlerde açıkladığına göre 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amazon Prime üyelerine 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak verilecek. Bu güzel kampanyanın sebeplerinden biri de Amazon Prime Day'in yaklaşması. Belirtilen tarihler arasında verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunlar

GRID™ Legends Mass Effect Legendary Edition Need for Speed™ Heat Star Wars™ Jedi Knight — Jedi Academy Star Wars™ Jedi Knight II — Jedi Outcast Star Wars™ Republic Commando 10 Second Ninja X 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure Addling Adventures Bang Bang Racing Clouds & Sheep 2 Death Squared Fatal Fury Special Giana Sisters: Twisted Dreams Gone Viral HUE Manual Samuel Metal Slug 2 Metal Unit Pumped BMX Pro Puzzle of the Year — 10 Pack Rain World Road Trip — 3 Pack Samurai Shodown II Serial Cleaner The Crow’s Eye The Darkside Detective The Darkside Detective: A Fumble in the Dark The King of Fighters 2000 The King of Fighters 2002 The Metronomicon: Slay the Dance Floor

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30'dan fazla oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oluyor