Amazon'dan müthiş fırsat: 30'dan fazla oyun Prime üyelerine ücretsiz oluyor

Amazon bidiğiniz gibi her ay Amazon Prime üyelerine çeşitli oyunlar hediye ediyor. Önümüzdeki ay hediye edeceği oyunlar ise gerçekten inanılmaz.
Amazon'un geçtiğimiz saatlerde açıkladığına göre 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amazon Prime üyelerine 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak verilecek. Bu güzel kampanyanın sebeplerinden biri de Amazon Prime Day'in yaklaşması. Belirtilen tarihler arasında verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunlar
- GRID™ Legends
- Mass Effect Legendary Edition
- Need for Speed™ Heat
- Star Wars™ Jedi Knight — Jedi Academy
- Star Wars™ Jedi Knight II — Jedi Outcast
- Star Wars™ Republic Commando
- 10 Second Ninja X
- 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure
- Addling Adventures
- Bang Bang Racing
- Clouds & Sheep 2
- Death Squared
- Fatal Fury Special
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Gone Viral
- HUE
- Manual Samuel
- Metal Slug 2
- Metal Unit
- Pumped BMX Pro
- Puzzle of the Year — 10 Pack
- Rain World
- Road Trip — 3 Pack
- Samurai Shodown II
- Serial Cleaner
- The Crow’s Eye
- The Darkside Detective
- The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
- The King of Fighters 2000
- The King of Fighters 2002
- The Metronomicon: Slay the Dance Floor
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: