Epic Games'in bu haftaki oyunu erişime açıldı: Haftaya iki ücretsiz oyun var

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Fallout 5, The Elder Scrolls 6'dan sonra çıkış yapacak 20 sa. önce eklendi

Supraland Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Supraland. Oyunun değeri Epic Games'te 31.30 TL. Hediyeyi 23 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Supraland

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition ve Car Mechanic Simulator 2018. Onları da 23 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in bu haftaki oyunu erişime açıldı