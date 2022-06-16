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    Epic Games'in bu haftaki oyunu erişime açıldı: Haftaya iki ücretsiz oyun var

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te bulmaca keşif türündeki Supraland ücretsiz olarak veriliyor.                           
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    Epic Games'in bu haftaki oyunu erişime açıldı
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    Supraland Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye SupralandOyunun değeri Epic Games'te 31.30 TL. Hediyeyi 23 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Supraland

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition ve Car Mechanic Simulator 2018. Onları da 23 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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