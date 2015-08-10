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30 dolarlık bu aparat neredeyse tüm araçların çalınmasına sebep olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,6b
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60
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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30 dolarlık bu aparat neredeyse tüm araçların çalınmasına sebep olabilir
 
Günümüzdeki araçların neredeyse tamamı uzaktan kumandayla açılabilen kilit sistemine sahip. Bu kilit sisteminin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum biraz daha farklı. Son günlerde araç güvenliği konusunu oldukça fazla irdeleyen Samy Kamkar bu konuda da önemli bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Bazılarınız Kamkar'ı bir süre önce ortaya çıkan General Motors'un kullandığı araç içi sistemlerinin hacklenmesinden de hatırlayabilirsiniz. Bu kez ortaya çıkan problem çok daha fazla kişiyi ilgilendiriyor. Kamkar, Rolljam adını verdiği ve 32 dolara imal edilebilen bir radyo alıcı aygıt ile birlikte uzaktan kilit sistemlerini kopyalayabiliyor. Bu durumda kurban aracın kilidini açmak için uzaktan kumandaya ilk kez bastığında aracın kapıları açılmıyor. Bunun sebebi ise Rolljam'in kumandanın gönderdiği komutu yakalaması.
Kurban ikinci denemesinde aracın kilitlerini açmış oluyor ancak kaydedilen komut çoktan kopyalanmaya hazır hale geliyor. Kötü niyetli kişiler de daha sonra çalacakları aracın kilidini açacak uzaktan kumandayı kaydettikleri komut sayesinde kopyalama şansı yakalıyorlar. Ayrıca bu sistemin günümüz otomobillerinin yanında garaj sistemlerinde de kullanıldığını hatırlatalım. 
Daha önce de benzer girişimlerde bulunulmuş ancak bunu ilk otomatikleştiren Rolljam cihazı oluyor. Cihaz şimdilik Nissan, Cadillac, Ford, Toyota, Lotus, Volkswagen ve Chrysler modellerinde test edilirken hepsinde başarılı  bir şekilde kilidi açabiliyor. Kamkar ise olayla ilgili "Kendi aracım da bu tarz tehlikelere karşı açık, ancak bunun çözülebilir bir problem olduğunu biliyorum" yorumunda bulunuyor. Ayrıca bu tarz araç kilit sistemlerinin daha güvenli şekilde yenilenmesi gerektiği için olayı açığa kavuşturduğunu belirtiyor.

http://www.engadget.com/2015/08/10/hacking-device-lets-thieves-open-your-car/ Yorum Yaz
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myhotyro 4 yıl en beğenilen
goodorevil
Bunun da çözümü var aslında. Uzun uzun yazamam şimdi ama olsun, çözülmeyecek bir şey değil.

Wallaha de. Sen harcanıyon burda ya. Yoksa çözüm için çalışmaya başladın da onun için mi uzun uzun yazamıyorsun. Tabi beyin birtek sende var, çözümü olabileceğini bitek sen düşünebiliyorsun. Seni gidi aynşıtayn seni. Çalış hadi çöz bu sorunu da gurur kaynağımız ol emi.
goodorevilBunun da çözümü var aslında. Uzun uzun yazamam şimdi ama olsun, çözülmeyecek bir şey değil.Wallaha de. Sen harcanıyon burda...
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canguler917 4 yıl
en azından kötü niyetli değil adam.araçları daha güvenli hale getirmeye çalışıyor.takdir edilecek şeyler bunlar
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FatihAsl 4 yıl
Tek kullanımlık sinyal üretim algoritması ile sorun rahatlıkla aşılabilir.
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ilkmohikan 4 yıl
Araban mi var derdin var o zaman. Saka bir yana teknoloji gelistikce riskler de artiyor.
En iyisi "kapiyi anahtarla ac kapa, direksiyona baston kilit tak!" kampanyasi yapmak!
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ugur.k 4 yıl
Bu son eklenen resimleri ben eklemedim?
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ugur.k 4 yıl
Araba calmak için anahtarin kopyalanmadina gerek var mi bence yok. Bi vursa cam zaten kirilir o kadar ugrasa gerek var mi yok.

Arabanin icine girince calistirabiliyorlar ki o onemli. Immobilizeri nasil asacaklar. Kafaya koyan cekici ile götürür yine calar. Kafanızı boyle seyler icin meşgul etmeyin

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fthkn 4 yıl
Bu teknoloji ve onu etkisiz halde getiren yani panzehir denebilecek teknolojinin patentini aldıysa şimdiden milyar dolar sahibi bir adam olarak görebilirsiniz bu adamı.
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caldexter 4 yıl
Aracı çalana 10 yıl ağırlaştırılmış hapis ver bak bakalım kim neyi çalıyor.
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seven_7343 4 yıl
Kapiyi acmak kolayda immoyu nasil geciyorlar
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dentul 4 yıl
Baston kilit de caydırıcı çözümlerden biri.
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fezalii 4 yıl dentul
dentul
Baston kilit de caydırıcı çözümlerden biri.

Demir testeresi ile 3 dk lik omru var onlarin
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DH Misafiri 4 yıl
Adam arduinoyla neler yapmis. Helal olsun
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ışıklılımühendis20 4 yıl
Bu sistemle istenilen araç rahatlıkla çalınabilir. Umarım yasaklanır da insanların binbir zorluklarla araba alabildikleri ülkemizde yeni bir sıkıntı baş göstermez
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murat-smsk 4 yıl
Parmak izi ile çalışan arabaların sayısı her geçen gün artıyor biraz sıkın dişinizi bu yeni birşey değil her zaman buna benzer tehditler var zaten hele de büyük şehirde yaşıyorsanız.
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UNF0RGIVEN 4 yıl
O zaman bizde kumanda yerine anahtarla açarız olur biter
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haymanali2006 4 yıl
Sinyal kesici kullanıp, petrol istasyonunda, arabadaki para çantasını çalan duydum.
Bir örnek : ntv.com.tr/...

Aşmışlar bunlar, bu yöntemlere karşı anahtar dediğini kullanmak şart.
Yanlız anahtarsız girişte bu yöntem işe yarar mı? O sistem nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum.
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AcayipKuark 4 yıl
Peki keyless-go?
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kadirirdem 4 yıl
bu sistemle çevremde arabasını çaldıran oldu bu bayadır var zaten....
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kısaca art niyetli olanlar kapı dayanmaz.
Kimsenin başına gelmesini istemem.
Özellikle hastası veya acil durumda olanların işi çok zor olur.
Bu ülkeden bahsetmeye gerek yok durum ortada.
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