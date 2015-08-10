30 dolarlık bu aparat neredeyse tüm araçların çalınmasına sebep olabilir

Günümüzdeki araçların neredeyse tamamı uzaktan kumandayla açılabilen kilit sistemine sahip. Bu kilit sisteminin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum biraz daha farklı. Son günlerde araç güvenliği konusunu oldukça fazla irdeleyen Samy Kamkar bu konuda da önemli bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Bazılarınız Kamkar'ı bir süre önce ortaya çıkan General Motors'un kullandığı araç içi sistemlerinin hacklenmesinden de hatırlayabilirsiniz. Bu kez ortaya çıkan problem çok daha fazla kişiyi ilgilendiriyor. Kamkar, Rolljam adını verdiği ve 32 dolara imal edilebilen bir radyo alıcı aygıt ile birlikte uzaktan kilit sistemlerini kopyalayabiliyor. Bu durumda kurban aracın kilidini açmak için uzaktan kumandaya ilk kez bastığında aracın kapıları açılmıyor. Bunun sebebi ise Rolljam'in kumandanın gönderdiği komutu yakalaması.

Kurban ikinci denemesinde aracın kilitlerini açmış oluyor ancak kaydedilen komut çoktan kopyalanmaya hazır hale geliyor. Kötü niyetli kişiler de daha sonra çalacakları aracın kilidini açacak uzaktan kumandayı kaydettikleri komut sayesinde kopyalama şansı yakalıyorlar. Ayrıca bu sistemin günümüz otomobillerinin yanında garaj sistemlerinde de kullanıldığını hatırlatalım.

Daha önce de benzer girişimlerde bulunulmuş ancak bunu ilk otomatikleştiren Rolljam cihazı oluyor. Cihaz şimdilik Nissan, Cadillac, Ford, Toyota, Lotus, Volkswagen ve Chrysler modellerinde test edilirken hepsinde başarılı bir şekilde kilidi açabiliyor. Kamkar ise olayla ilgili "Kendi aracım da bu tarz tehlikelere karşı açık, ancak bunun çözülebilir bir problem olduğunu biliyorum" yorumunda bulunuyor. Ayrıca bu tarz araç kilit sistemlerinin daha güvenli şekilde yenilenmesi gerektiği için olayı açığa kavuşturduğunu belirtiyor.

http://www.engadget.com/2015/08/10/hacking-device-lets-thieves-open-your-car/