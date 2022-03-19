Haftaya A101 marketlerde webOS akıllı televizyon var

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LG’nin akıllı televizyon platformu webOS’u lisanslamaya başlaması ile birlikte farklı markalar altında webOS televizyonlar görüyoruz. Haftaya A101 marketlerde webOS sistemli HI-LEVEL akıllı televizyon satılacak.

24 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

24 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Sunny garantisi ile sunulan HI-LEVEL marka webOS akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekrana sahip televizyonda 2 adet 5W hoparlör, 2 adet USB girişi ve 3 adet HDMI girişi bulunuyor. Fiyatı ise 5999TL olarak belirlenmiş.

A101 ve BİM aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Pahalı bir alternatif olarak Samsung’un 58 inçlik Crystal UHD ekranlı akıllı televizyonu mevcut. Yeni seri Samsung 58AU7000 model akıllı televizyon 1 adet USB ve 3 adet HDMI çıkışına sahip. Fiyatı ise 10799TL.

Son olarak Reeder markasına ait P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon modeli 1799TL iken Volta markasına ait 49.4cc benzinli APEC mopen modeli de 13999TL olarak satılacak. Yine moped için farklı aksesuarlar da mevcut.

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