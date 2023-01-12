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    Veri merkezleri için 30 TB kapasiteli SSD duyuruldu: Sınıfının en iyisi

    Micron, 30TB’a kadar depolama alanlı sınıfının en iyi performans sunan yeni SSD’sini duyurdu. Dünyanın ilk PCIe Gen4 NVMe SSD’si Micron 9400 SSD özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    micron 9400 ssd 30 tb Tam Boyutta Gör
    Micron, 30TB’a kadar depolama alanlı sınıfının en iyi performans sunan yeni SSD’sini duyurdu. Dünyanın ilk PCIe Gen4 NVMe SSD’si Micron 9400 SSD özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Micron 9400 NVMe SSD özellikleri

    Micron, daha çok veri merkezlerinin kullanacağı 9400 NVMe SSD’sini duyurdu. Seri üretimde olduğu ve global OEM ve kanal ortaklarına sunulan yeni SSD, yapay zeka geliştirme, makine öğrenimi ve HPC yazılım paketlerini kullanan veri merkezleri gibi üst düzey depolama kapasiteli sunucularda kullanılabilecek. Micron 9400 NVMe SSD, 30 TB depolama kapasite ve saniyede giriş çıkış işlemlerinde %77 iyileştirme sunuyor. Şirket, rakiplerine kıyasla iş yükleri üzerinde inanılmaz performans sunduğunu iddia ediyor.

    Micron’un veri merkezi depolamasından sorumlu başkan yardımcısı Alvaro Toledo, “Yüksek performans, kapasite ve düşük gecikme, yapay zeka/makine öğrenimi ve süper bilgi işlem sistemlerine yatırımlarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen kuruluşlar için kritik özellikler.” diyor ve Micron 9400’ün bunu sağladığını söylüyor.

    micron 9400 pro vs 9400 max Tam Boyutta Gör
    Micron’un yeni SSD’si yüksek performans sunmakla kalmıyor, çeşitli kapasitelerde geliyor. Pro ve Max olmak üzere iki seri halinde sunulan Micron 9400 Pro, 30TB’a kadar; Micron 9400 Max, 25TB’a kadar kapasite ile geliyor. Micron 9400 Pro, daha çok okuma hızı önemli diyen kullanıcılar için tasarlanmış. Micron 9400 Max, eşit oranda okuma ve yazma isteyenler için. Teknik özelliklere dayanarak, Micron 9400 Max performans açısından özellikle de rastgele yazma açısından daha yüksek performans sunuyor. 9400 Max, 600.000 IOPS’ye kadar rastgele yazma performansı verirken, Micron 9400 Pro’da bu değer 300.000 IOPS. Okuma/yazmada karışık merak edenler için; Micron 9400 Max, 940.000 IOPS; Micron 9400 Pro ise 780.000 IOPS sunuyor. Şirket, Micron 9400’ün 1.000.000 IOPS’yi aşan karışık iş yüklerinde rakiplerine kıyasla %71 daha yüksek performanslı çalıştığını iddia ediyor.

    Micron, 30TB kapasitesi ve karma iş yüklerinde 1 milyonun üzerinde IOPS ile olağanüstü performansı sayesinde SSD’nin her sunucuda daha büyük veri kümeleri topladığını, makine öğrenimi eğitimini hızlandırarak kullanıcının GPU’dan daha fazla verim alacağını söylüyor.

    Micron 9400, U.3 konektörü, 2.5 inç form faktörü ile geliyor ve PCI Express Gen4 x4 ve NVMe 1.4 arayüzünü kullanıyor. NAND flash bellek, 176 katmanlı 3D TLC kullanıyor. Şirket, yeni SSD’ler için 5 yıl garanti veriyor. Micron 9400 Max 3 DPWD; 9400 Pro ise 1 DWPD dayanıklılığa sahip. Fiyat hakkında bir açıklama yapılmadı.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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