Veri merkezleri için 30 TB kapasiteli SSD duyuruldu: Sınıfının en iyisi

Micron 9400 NVMe SSD özellikleri
Micron, daha çok veri merkezlerinin kullanacağı 9400 NVMe SSD’sini duyurdu. Seri üretimde olduğu ve global OEM ve kanal ortaklarına sunulan yeni SSD, yapay zeka geliştirme, makine öğrenimi ve HPC yazılım paketlerini kullanan veri merkezleri gibi üst düzey depolama kapasiteli sunucularda kullanılabilecek. Micron 9400 NVMe SSD, 30 TB depolama kapasite ve saniyede giriş çıkış işlemlerinde %77 iyileştirme sunuyor. Şirket, rakiplerine kıyasla iş yükleri üzerinde inanılmaz performans sunduğunu iddia ediyor.
Micron’un veri merkezi depolamasından sorumlu başkan yardımcısı Alvaro Toledo, “Yüksek performans, kapasite ve düşük gecikme, yapay zeka/makine öğrenimi ve süper bilgi işlem sistemlerine yatırımlarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen kuruluşlar için kritik özellikler.” diyor ve Micron 9400’ün bunu sağladığını söylüyor.
Micron, 30TB kapasitesi ve karma iş yüklerinde 1 milyonun üzerinde IOPS ile olağanüstü performansı sayesinde SSD’nin her sunucuda daha büyük veri kümeleri topladığını, makine öğrenimi eğitimini hızlandırarak kullanıcının GPU’dan daha fazla verim alacağını söylüyor.
Micron 9400, U.3 konektörü, 2.5 inç form faktörü ile geliyor ve PCI Express Gen4 x4 ve NVMe 1.4 arayüzünü kullanıyor. NAND flash bellek, 176 katmanlı 3D TLC kullanıyor. Şirket, yeni SSD’ler için 5 yıl garanti veriyor. Micron 9400 Max 3 DPWD; 9400 Pro ise 1 DWPD dayanıklılığa sahip. Fiyat hakkında bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..