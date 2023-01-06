Tam Boyutta Gör Las Vegas’taki CES 2023 tüm hızıyla devam ederken MSI’da yeni donanımlarını tanıtmayı sürdürüyor. Etkinlikte yeni nesil PCIe 5.0 SSD’leri görmeye başlamıştık ve firma yakında satışa çıkacak iki yeni ürününü tanıttı: Spatium M570 Pro ve Spatium M570.

PCIe 5.0 ve 12 GBps hız

MSI’ın açıkladığına göre her iki ürün de MSI’ın yine etkinlikte tanıttığı Titan GT77 HX ve Raider GE78 HX dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak. MSI Spatium M570 Pro kardeşinden biraz daha hızlı bir model olacak. Spatium M570 Pro 12.000 MBps okuma ve 10.000 MBps yazma hızları sunarken Spatium M570 ise 10.000 MBps okuma ve 10.000 MBps yazma hızları verebilecek.

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Tam Boyutta Gör MSI her iki Spatium M570 modelinde de 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasite seçenekleri sunacak. Firma yine her iki üründe de Phison'ın E26 denetleyicisine yer verecek ancak Pro modelde Micron'un daha yüksek hızlar sağlayan 232 katmanlı NAND belleklerini kullanacak. Pro olmayan modelde de TCL bellekler kullanılacak. Zaten okuma hızlarındaki farklılık da buradan kaynaklanıyor.

MSI, yeni SSD’lerinde hem soğutma bloğu olan hem de olmayan versiyonlarını sunacak ancak soğutma olanların oldukça güzel göründüğünü söylemek lazım. MSI ürünler için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı ancak yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacakları doğrulanmış durumda.

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MSI, 12 GBps hız sunan PCIe 5.0 SSD modelini tanıttı