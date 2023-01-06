MSI, 12 GBps hız sunan PCIe 5.0 SSD modelini tanıttı

PCIe 5.0 ve 12 GBps hız
MSI’ın açıkladığına göre her iki ürün de MSI’ın yine etkinlikte tanıttığı Titan GT77 HX ve Raider GE78 HX dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak. MSI Spatium M570 Pro kardeşinden biraz daha hızlı bir model olacak. Spatium M570 Pro 12.000 MBps okuma ve 10.000 MBps yazma hızları sunarken Spatium M570 ise 10.000 MBps okuma ve 10.000 MBps yazma hızları verebilecek.
MSI, yeni SSD’lerinde hem soğutma bloğu olan hem de olmayan versiyonlarını sunacak ancak soğutma olanların oldukça güzel göründüğünü söylemek lazım. MSI ürünler için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı ancak yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacakları doğrulanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..