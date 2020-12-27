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    31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Hikaye odaklı 2D macera oyunu Night in the Woods bugün Epic Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 31 TL değerindeki Night in the Woods oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Macera-platform oyunu Night in the Woods ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyun etkileyici hikayesi, güçlü atmosferi ve müzikleriyle dikkat çekiyor. Steam'de 'Son Derece Olumlu' yorumlara sahip olan Night in the Woods'u özelikle bu tür oyunlara meraklıların denemesini öneriyoruz.

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    Tanıtım yazısı: 

    Night In The Woods, üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra arkadaşlarına ve ardında bıraktığı kasabaya geri dönen karakteri konu alan bir macera oyunudur. Kırıp dök, bas çal, takıl, gezip dolaş ve sana yönelik olmayan şeyleri keşfet. Evine; yani Possum Springs'e dön.

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    Night in the Woods'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 24 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun henüz belli değil ancak 'Stranded Deep' olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz hafta sızan liste şu şekildeydi:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00


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