Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers
Epic Games, özellikle son haftalarda bedava şekilde dağıttığı oyunların kalitesi nedeniyle oyuncular tarafından eleştirilmişti. Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunları ise, ZeniMax tarafından geliştirilen ve Bathesda tarafından yayınlanan The Elder Scrolls Online ve Mediatonic imzalı Murder by Numbers olacak.
Bunlar arasından en dikkat çeken yapımın 2014 yılında çıkış yapan çok oyunculu rol yapma oyunu The Elder Scrolls Online (TESO) olduğunu görüyoruz. Murder by Numbers ise, çeşitli bulmacaların bulunduğu bir dedektiflik oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers, Epic Games Store'da 20 Temmuz'dan 27 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 27 Temmuz’dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)