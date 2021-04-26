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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu

    Antminer E9 ASIC madencilik sistemi Ethereum kazımında 3 GH/s oranına ulaşarak 32 adet RTX 3080 ekran kartından daha iyi bir performans sergilemeyi başarıyor.
    26 Nisan 2021, 23:00 (4 sa.)
    1,7b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu
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    Son dönemde kripto para madencilerinin yine oyuncu kartlarına akın ettiği gündeme gelirken bir yandan da özel madencilik ekiman üreticileri talebi karşılayabilmek için etkileyici güce sahip sistemler hazırlıyor.

    Antminer E9 neler sunuyor?

    Madencilik ekipmanları alanında sektör devi haline gelen Bitmain özellikle Ethereum madenciliğine yönelik yeni bir sistem duyurdu. Antminer E9 modeli bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Ethereum madencilik sistemi olma özelliğine sahip.

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    3 GH/s kazım oranı sunan sistem toplam 32 adet RTX 3080 ekran kartının gücüne eşit. Ayrıca 2556W TDP karşılığında dakikada 0.8J enerji harcıyor ve en verimli sistemlerden birisi haline geliyor.

    Özelleştirilmiş yonga sistemleri sınıfında yer alan Antminer E9 için henüz fiyat belli değil ancak çok yüksek olacağına şüphe yok. Genelde büyük kripto para çiftlikleri tarafından tercih edildiği için ekran kartları üzerindeki baskıyı azaltması zor görünüyor.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=nNFa-HKTV4Y9]



    https://www.techpowerup.com/281471/bitmain-releases-antminer-e9-ethereum-asic-with-performance-of-32-rtx-3080-cards
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    djtomcat 2 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S sawgiray 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi bir gelişme bu tür Asic cihazları ne kadar çok üretilirse ekran kartı ile ile mining o kadar azalır hatta kazım oranı ciddi derecede artacağı için çok yakın bir tarihte ekran kartı ile mining işini bitirebilir.

    Şu anda eth kazan en güçlü asic cihazlar bir adet rtx 3080 gücü civarında.
    Çok iyi bir gelişme bu tür Asic cihazları ne kadar çok üretilirse ekran kartı ile ile mining o kadar azalır hatta kazım oranı ciddi derecede artacağı için çok y...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihazlarda cpu veya gpu olarak nasıl bir işlem birimi kullanılıyor
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    Hocam bu ürünlerin temelinde ASIC (Application-specific integrated circuit) bulunuyor. Hangi amaca hizmet etmesi için tasarlandı ise o işi en verimli şekilde yapıyor.
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    mementopolis (ULU BEY) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu gta kaldiriyor mu :P :P :P
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    S sawgiray 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok iyi bir gelişme bu tür Asic cihazları ne kadar çok üretilirse ekran kartı ile ile mining o kadar azalır hatta kazım oranı ciddi derecede artacağı için çok yakın bir tarihte ekran kartı ile mining işini bitirebilir.

    Şu anda eth kazan en güçlü asic cihazlar bir adet rtx 3080 gücü civarında.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) sawgiray
    Bu cihaz sadece şirketleşen firmalar için güzel bir seçenek, merdiven altı sistemciler hala ekran kartına gidiyor. 10*20tane kart alıp evinde boş odasında kazım yapan bunu alamaz imkanı olsa bile. bu tür cihazlar ön satışta tükenir zaten.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu ASICleri her gördüğümde aklıma 2017'de ki ASICler geliyor. O zaman bildiğin paslı ASIClere bile millet saldırıyordu, hey gidi hey.
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    S Statistik (halit suleyman) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi, umarım Nvidia ve AMDyi yola getirirler
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