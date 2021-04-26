32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde kripto para madencilerinin yine oyuncu kartlarına akın ettiği gündeme gelirken bir yandan da özel madencilik ekiman üreticileri talebi karşılayabilmek için etkileyici güce sahip sistemler hazırlıyor.

Antminer E9 neler sunuyor?

Madencilik ekipmanları alanında sektör devi haline gelen Bitmain özellikle Ethereum madenciliğine yönelik yeni bir sistem duyurdu. Antminer E9 modeli bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Ethereum madencilik sistemi olma özelliğine sahip.

İlginizi Çekebilir

Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı

Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

3 GH/s kazım oranı sunan sistem toplam 32 adet RTX 3080 ekran kartının gücüne eşit. Ayrıca 2556W TDP karşılığında dakikada 0.8J enerji harcıyor ve en verimli sistemlerden birisi haline geliyor.

Özelleştirilmiş yonga sistemleri sınıfında yer alan Antminer E9 için henüz fiyat belli değil ancak çok yüksek olacağına şüphe yok. Genelde büyük kripto para çiftlikleri tarafından tercih edildiği için ekran kartları üzerindeki baskıyı azaltması zor görünüyor.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=nNFa-HKTV4Y9]

https://www.techpowerup.com/281471/bitmain-releases-antminer-e9-ethereum-asic-with-performance-of-32-rtx-3080-cards

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.