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32 çekirdekli AMD Zen sunucu işlemcisi sızdırıldı

Polaris grafik mimarisi ile yıla iyi bir başlangıç yapan AMZ, Zen işlemci mimarisi ile de olumlu havayı devam ettirmeyi planlıyor. AMD Zen sunucu işlemcisi Naples internete sızdırıldı.
2 yıl
8,1b
1
40
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır yatırım yaptığı ve baştan aşağı yeniden tasarladığı Zen işlemci mimarisini yıl sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, her sektörde iddialı olmayı amaçlıyor. Son kullanıcıya yönelik APU ve FX işlemciler yanında sunuculara yönelik de Zen işlemciler hazır.

Naples Platformu

Sızdırılan bilgilere göre AMD’nin sunuculara yönelik olarak hazırladığı Zen işlemciler Naples kod adını taşıyor. Yine Opteron markası altında pazarlanacağı tahmin edilen Naples işlemcisinde 32 adet Zen çekirdeği ve 64 izlek birimi yer alıyor.

Naples platformu 1.44GHz taban hızına ve 2.9GHz artırılmış hıza sahipken, işlemcilerin dörtlü kümeler halinde dizildiği ifade ediliyor. Her küme 8MB Seviye 3 önbelleğe sahip ve toplamda 64MB önbellek kullanılıyor. Platform çift soket uyumlu.

AMD, sunuculara yönelik olarak farklı bir çözüm hazırlamış. AMD Corporation Diesel olarak adlandırılan platform iki adet Naples işlemcisi barındırıyor. Böylece toplamda 64 çekirdek ve 128 izlek birimi ile çok güçlü bir sistem elde ediliyor. Geekbench 4 üzerinde 128GB DDR4 bellek ile görünen sistem, tek çekirdek performansında 1141 puan, çok çekirdek performansında ise 15620 puana çıkıyor. 4 kanal DDR4 bellek desteği sunan platform, 125-150W arasında ısıl tasarım gücüne sahip.

14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Zen mimarisi, AMD’nin yaptığı optimizasyonlar ile en düşük enerji tüketiminde en iyi performansı vermeyi amaçlıyor. Excavator mimarisine göre döngü başına yüzde 40 daha fazla komut sunabilen Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

Ayrıca Bkz. "AMD de masaüstü kartlarını mobile getiriyor"

Teknoloji dünyasında büyük ses getirmesi beklene Zen mimarisi yılın sonlarına doğru ilk olarak FX işlemcilerde kendisini gösterecek. 2017 yılının başlarında ise ilk APU’ların piyasada olması bekleniyor. Naples platformunun çıkış tarihi muhtemelen 2017 yılı ikinci yarısına sarkacak.

 

http://wccftech.com/amd-zen-naples-soc-benchmarks/#ixzz4JN82Cn4n Yorum Yaz
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kotukoylu 2 yıl en beğenilen
Amele pazarından mı buldular kardeş seni AMZ nedir? 2-3 kez kontrol edin şu haberleri yazık ya.
1 Yanıt Yanıtla +20
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alprkrkmz 2 yıl
Yanlış mı okuyorum. 32 çekirdekli işlemci 8 çekirdekli Broadwell E den bir miktar daha mı hızlı yazıyor. Eğer doğruysa cok da iddia edildiği gibi gelmiyor bu işlemciler.
Yanlış mı okuyorum. 32 çekirdekli işlemci 8 çekirdekli Broadwell E den bir miktar daha mı hızlı yazıyor. Eğer doğruysa cok da iddia edildiği gibi gelmiyor bu i...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Tugrul_512bit 2 yıl
AMD nin yapması gereken oyun için 1 sağlam çekirdek, kalan işler için de 7 tane de dandik çekirdek koymaktı. Sürücülerle zaten hangi çekirdeği kullanacağı ayarlanırdı. Hatta fazladan bir adet bellek kanalı da eklemeliydi. Bir de sıcağı sevmeyen işlemci malzemesi kullanacaksa frekans yükseltmeye de çalışmasın.
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os_lnx 2 yıl
Nekadar çok çekirdek okadar çok hayal kırıklığı..
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os_lnx 2 yıl
AMD 32 core 1 alır. Belkide alamaz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
64 çekirdek diyor hacı bu !
çeviriyi bırak matematiği bile unuttunuz be :D
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ErKaN-23 2 yıl
Amd fiyat uygun keşke adam gibi işlemci yapaydı da alaydık ama boş 132 çekirdek bile atsa çöp beceremiyor bu işi boşuna uğraşıyor
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huseyincarnege 2 yıl
vur kırbacı AMD
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pUnduli 2 yıl
AMD nin giderek azalan Ar-Ge payı ile ne Intel ne nVidia karşısında teknoloji anlamında şov yapma şansı yoktu, hala da yok.

Burada AMD'nin "şansı" transistör teknolojisinin nm bariyerine takılması, o nedenle AMD nin hem RX hem de Zen serilerinde yapacağı mantıklı hamle kabul edilebilir performansı uygun rakama sunmak, zaten yaptıkları da o.

Neden AMD nin bir anda Kaby Lake killer ile gelmesini bekliyorsunuz ki? Oldu, hem daha ucuz olsun hem performans katlasın hem de bunu vahiy yoluyla Ar-Ge siz halletmiş olsun.

Çoğu kullanıcı için i7 zaten overrated, makul bir TDP ile gelecek i5-i7 arası performanslı Zen işlemci benim nazarımda görevini fazlasıyla yerine getirmiştir. Yıllarca i7/Xeon E3 kullandım hala Skylake Xeon kullanıyorum, çok sınırlı işler dışında zorlamak bile gerekmedi. O nedenle "i9 performansı vermezse benim için bitmiştir" falan demenin anlamı yok.
1 Yanıt Yanıtla +5
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JMaharaja 2 yıl
Bunu alıp Lol oynar bizimkiler emin olun..
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Firaristt 2 yıl
Görünüşe göre ölçeklenebilirlik Intel kadar iyi değil. Asıl olması gereken bulldozer 5 sene sonra geliyor anlaşılan.
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wolwes 2 yıl
GBench 4 de E5 1650 v3 ün single core da 4297 multicore da 20363 puan aldıgını düşünürsek bu işlemci server işlemcilerine oranla ya çok uygun fiyata çıkmalı yada daha çok yol kat etmeli ayrıca bu zen çekirdekleri masaüstünde kullanılacak zen fx çekirdekleriyle mimari olarak benzerlik taşımıyorlar mı açıkcası daha fazla performans beklerdim sigle coreda.
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selmand 2 yıl wolwes
wolwes
GBench 4 de E5 1650 v3 ün single core da 4297 multicore da 20363 puan aldıgını düşünürsek bu işlemci server işlemcilerine oranla ya çok uygun fiyata çıkmalı yada daha çok yol kat etmeli ayrıca bu zen çekirdekleri masaüstünde kullanılacak zen fx çekirdekleriyle mimari olarak benzerlik taşımıyorlar mı açıkcası daha fazla performans beklerdim sigle coreda.

5 sene onceki tekil cekirdek performansıni vermiş resmen.
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lterlemez 2 yıl
AMD, bu işlemcinde de Windows 10'u zorunlu tut bakayım, görelim kaç tane satabileceksin? Yemiyor değil mi? Ama bireysele gelince W10 ile itelemeyi biliyorsun. Sen kimin tarafındasın kullanıcının mı Microsoft'un mu?
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Survival 2 yıl
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