32 çekirdekli AMD Zen sunucu işlemcisi sızdırıldı

Uzun yıllardır yatırım yaptığı ve baştan aşağı yeniden tasarladığı Zen işlemci mimarisini yıl sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, her sektörde iddialı olmayı amaçlıyor. Son kullanıcıya yönelik APU ve FX işlemciler yanında sunuculara yönelik de Zen işlemciler hazır.

Naples Platformu

Sızdırılan bilgilere göre AMD’nin sunuculara yönelik olarak hazırladığı Zen işlemciler Naples kod adını taşıyor. Yine Opteron markası altında pazarlanacağı tahmin edilen Naples işlemcisinde 32 adet Zen çekirdeği ve 64 izlek birimi yer alıyor.

Naples platformu 1.44GHz taban hızına ve 2.9GHz artırılmış hıza sahipken, işlemcilerin dörtlü kümeler halinde dizildiği ifade ediliyor. Her küme 8MB Seviye 3 önbelleğe sahip ve toplamda 64MB önbellek kullanılıyor. Platform çift soket uyumlu.

AMD, sunuculara yönelik olarak farklı bir çözüm hazırlamış. AMD Corporation Diesel olarak adlandırılan platform iki adet Naples işlemcisi barındırıyor. Böylece toplamda 64 çekirdek ve 128 izlek birimi ile çok güçlü bir sistem elde ediliyor. Geekbench 4 üzerinde 128GB DDR4 bellek ile görünen sistem, tek çekirdek performansında 1141 puan, çok çekirdek performansında ise 15620 puana çıkıyor. 4 kanal DDR4 bellek desteği sunan platform, 125-150W arasında ısıl tasarım gücüne sahip.

14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Zen mimarisi, AMD’nin yaptığı optimizasyonlar ile en düşük enerji tüketiminde en iyi performansı vermeyi amaçlıyor. Excavator mimarisine göre döngü başına yüzde 40 daha fazla komut sunabilen Zen mimarisi, AMD’nin iddiasına göre 3D render işlemlerinde 3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Intel Broadwell-E Core i7 işlemcilerden bir miktar daha hızlı.

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Teknoloji dünyasında büyük ses getirmesi beklene Zen mimarisi yılın sonlarına doğru ilk olarak FX işlemcilerde kendisini gösterecek. 2017 yılının başlarında ise ilk APU’ların piyasada olması bekleniyor. Naples platformunun çıkış tarihi muhtemelen 2017 yılı ikinci yarısına sarkacak.