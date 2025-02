Dev kömür santrali dünyanın en büyük Stellarator füzyon santraline dönüşüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Type One Energy, Tennessee Valley Authority (TVA) ile iş birliği yaparak dünyanın en büyük stellarator (yıldızlaştırıcı) füzyon santralini kurmaya hazırlanıyor. 350 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip olması planlanan Infinity Two projesi, her şeyin yolunda gitmesi halinde 2030’lu yılların ortasında faaliyete geçebilir.

Kömürden füzyona geçiş

ABD’nin en büyük kamu hizmeti kuruluşlarından biri olan TVA, kömür ve doğalgaza dayalı mevcut enerji santrallerinin yerini alabilecek sürdürülebilir bir alternatif arayışında. Type One Energy ile imzalanan anlaşma, eski TVA kömür santrallerinin altyapısını kullanarak modern füzyon tesislerine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm, bölgenin enerji güvenliğini artırırken aynı zamanda temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmesine katkı sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Infinity Two, Project Infinity adı verilen daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası. 2024'ün başında hayata geçirilen bu proje, başlangıçta TVA’nın 865MW Bull Run santralinde Infinity One adlı bir prototip geliştirmeyi amaçlıyordu. Ancak proje büyüdü ve ticari ölçekte füzyon enerjisi üretimine odaklanmaya başladı.

Tesla'nın Şangay'daki Megapack batarya fabrikası üretime başladı 1 gün önce eklendi

Infinity Two olarak adlandırılan yeni santral, Type One Energy’nin yenilikçi stellarator füzyon teknolojisini kullanacak. Geleneksel tokamak tasarımından farklı olarak, stellaratorlar manyetik alanları daha karmaşık bir şekilde bükerek plazmayı daha istikrarlı tutuyor. Böylece uzun süreli enerji üretimi için daha elverişli bir ortam sağlıyor.

TVA ve Type One Energy, Infinity Two santralinin yer seçimi, çevresel incelemeler, lisanslama süreçleri ve finansman konularında ortak çalışmalar yürütecek. Şirketler, projenin 2030’ların ortalarında şebekeye enerji sağlayacak hale gelmesini amaçlıyor. Ayrıca TVA, Type One Energy’ye Alabama’daki Power Service Shops (PSS) tesislerine erişim sağlayarak Infinity Two’nun modüler üretim ve montaj süreçlerini destekleyecek.

Type One Energy CEO'su Christofer Mowry yaptığı açıklamada TVA ile yapılan ortaklığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bu ortaklık, Infinity Two'nun tasarımını tamamlamaya ve TVA'nın Bull Run tesisinde Infinity One prototipini kullanarak test etmeye odaklanmamızı sağlıyor” dedi. Bu açıklamadan anlaşıldığı gibi stellerator prototipi mevcut kömür santralinde kurularak testler gerçekleştirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en büyük Stellarator füzyon santrali kuruluyor