Sürü İHA’lara karşı yerli kalkan: TÜWEK

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Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçlarının giderek artan tehdidine karşı yerli ve milli savunma sanayisi yeni çözümler sunmaya devam ediyor. IDEF 2025 kapsamında ilk kez sergilenecek olan TÜWEK Anti-Dron Silah Sistemi ve Drone-Seeker mühimmatı, gökyüzünden gelen tehlikelere karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturacak.

Yerli üreticilerle birlikte özgün çözümler geliştiren Bay Galata, insansız hava sistemlerine karşı geliştirilen bu yeni sistemleri 22-27 Temmuz tarihlerinde IDEF 2025’te tanıtılacak. TÜWEK, modüler yapısı ve çok namlulu fırlatıcı sistemiyle, sert öldürme (hard-kill) prensibine dayalı etkili bir çözüm sunuyor.

Dakikada 150 mühimmat, 90 bin saçma

Tam Boyutta Gör TÜWEK sistemi, farklı kalibrelerde özel olarak geliştirilen Drone-Seeker mühimmatı ile çalışıyor. Her namludan dakikada 3 mühimmat atabilen sistem, 20 namlulu bir konfigürasyonda dakikada 36 bin saçma, 50 namlulu versiyonunda ise 90 bin saçma ateşleyebiliyor. Bu yüksek ateş gücü, özellikle mini, mikro ve sürü İHA’lara karşı etkin sonuçlar veriyor. Menzil ise 300 metre ve üzeri.

Bu enerji silahı sürü halindeki dronları tek seferde imha ediyor 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte sistem, radar entegrasyonu sayesinde hedefi kilometrelerce öteden tespit ederek takip edebiliyor ve Bay Galata’nın TUZOQ Anti-Dron Sistemi ile entegre çalışabiliyor. Böylece sabit tesislerin yanı sıra hareketli platformlarda da kullanılabiliyor.

Drone-Seeker mühimmatı

IDEF 2025’te ayrıca, TÜWEK ile entegre şekilde çalışan Drone-Seeker mühimmatının üç farklı alternatifi de görücüye çıkacak. 37/38 mm kalibre uyumu ve 40 mm namlularda aparat desteğiyle kullanılabilirliği sayesinde geniş bir kullanım yelpazesi sunan bu mühimmat, ister piyade birimleri, ister sabit ve mobil sistemler için kullanılabiliyor. Her bir mühimmatta 400 ila 600 saçma taşıyor. Değiştirilebilir tapa ve fitillerle saçma dağılımı, menzil ve etki alanı ayarlanabiliyor. Karabarut versiyonu, uzun menzilli atışlar için özel olarak tasarlanmış durumda.

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