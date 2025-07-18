Sürü İHA’lara karşı yerli kalkan: TÜWEK

Yerli üreticilerle birlikte özgün çözümler geliştiren Bay Galata, insansız hava sistemlerine karşı geliştirilen bu yeni sistemleri 22-27 Temmuz tarihlerinde IDEF 2025’te tanıtılacak. TÜWEK, modüler yapısı ve çok namlulu fırlatıcı sistemiyle, sert öldürme (hard-kill) prensibine dayalı etkili bir çözüm sunuyor.
Dakikada 150 mühimmat, 90 bin saçma
Bununla birlikte sistem, radar entegrasyonu sayesinde hedefi kilometrelerce öteden tespit ederek takip edebiliyor ve Bay Galata’nın TUZOQ Anti-Dron Sistemi ile entegre çalışabiliyor. Böylece sabit tesislerin yanı sıra hareketli platformlarda da kullanılabiliyor.
Drone-Seeker mühimmatı
IDEF 2025’te ayrıca, TÜWEK ile entegre şekilde çalışan Drone-Seeker mühimmatının üç farklı alternatifi de görücüye çıkacak. 37/38 mm kalibre uyumu ve 40 mm namlularda aparat desteğiyle kullanılabilirliği sayesinde geniş bir kullanım yelpazesi sunan bu mühimmat, ister piyade birimleri, ister sabit ve mobil sistemler için kullanılabiliyor. Her bir mühimmatta 400 ila 600 saçma taşıyor. Değiştirilebilir tapa ve fitillerle saçma dağılımı, menzil ve etki alanı ayarlanabiliyor. Karabarut versiyonu, uzun menzilli atışlar için özel olarak tasarlanmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: