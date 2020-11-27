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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup: "Pişman değiliz"

    İngiltereli bir karaborsacı grubu, 3500 adet PS5 konsolu alıp yüksek karla geri sattı. Bir türlü stok bulamayan normal oyunseverler ise elbette şu anda epey kızgın.
    1 sa.
    1,5b
    140
    17
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup:
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    Yeni nesil oyun konsollarında billdiğiniz stok bulmak şu anda tamamıyla imkansız hale geldi. Bu durum tahmin edebileceğiniz gibi en çok karaborsacılara yarıyor. Özellikle de yurt dışında 500 dolarlık konsollar 1000 dolar gibi ücretlere satılıyor. Normal kullanıcılar elbette bu durumdan rahatsız ancak karaborsacıların keyfi pek bir yerinde gibi.

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    Botlarla 3500 konsol satın aldılar

    Business Insıder'da yer alan habere göre İngiltereli bir karaborsacı grubu, yazılım botlar kullanarak tam 3500 PlayStation 5 konsolu satın almayı başardı. Grubun yüzlerce kişiden oluştuğu ve her bir üyenin belli bir ücret karşılığında botlarla stokları kontrol ettiği belirtiliyor. Stok girdiği anda botlar hemen devreye girip otomatik olarak PS5'leri satın almış. Bu şekilde normal kullanıcılar stok bulamazken karaborsacı grubun elinde binlerce PS5 toplanmış.

    CrepChiefNotify isimli grubun uzun süredir karaborsa işinde olduğu ve PS5 öncesinde normalde sneaker ayakkabıları hedef aldığı belirtiliyor. Yani grup işinde epey tecrübeli. PS5 gibi bir madeni bulunca hemen değerlendirmişler.

    3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup:

    Söz konusu grubun Facebook üzerinden de reklam yaptığı ve elinde PS5 bulunan herkesi belli bir kâr karşılığı konsolu kendilerine satmaya davet ettiği ortaya çıktı. Grup tarafından tarafından açıklamaya göre 23 Kasım itibarıyla 2472 konsol başarıyla satılmış. 

    "Pişman değiliz, işsiz kalan üyelerimiz para kazanmış oldu" 

    CrepChiefNotify, kendilerine yöneltilen eleştirilere dün ilk kez cevap verdi. Kesinlikle pişman olmadıklarını belirten grup,"Topluluğumuzun büyük bir kısmı pandemi döneminde işsiz kalmış veya önemli kayıplara uğramıştı. PS5 satışları sayesinde bu kişiler faturalarını ödeyip Noel döneminde çocukları için masaya yemek koyabildi. Bazı çocukların Noel'de PS5'e uyanamayacak olmaları talihsiz bir durum olabilir, ancak başka bir çocuk bırakın PS5'i uyandığında hiçbir şey bulamayabilirdi. Pişmanlık duymuyoruz." ifadelerini kullandı.



    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/scalper-group-says-it-has-no-regrets-over-reselling-3500-ps5-consoles/ https://www.businessinsider.com/playstation-5-launch-day-us-europe-flooded-by-reseller-bots-2020-11?r=US&IR=T Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WienerWald (AD ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sistem buna izin veriyorsa adamlar da kullanır
    Yanıtla +9
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah belanı versin ne diyelim.
    Ben de pişman değilim şu anda.
    Yanıtla +4
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Karaborsanın sorumlusu sınırlı stokla ürünü piyasaya süren Sony aslında.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kesin pandemiden zarar görenleri düşünerek yapmışlardır.
    Hayır işi için yapıyorsan bunu sonda değil başta söyleyeceksin ki alan ona göre alacak.
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    palamutix 20 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ps5 in stok sıkıntısınıda bizim hükumete kesecekler diye stress oldum
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Niyeti son açıklamasında yaptığı gibiyse helal olsun.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zihniyetinize sizin ben dünyada kaç kişi bekliyor stoğa girmesini
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    x2yk (x y) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Türkiye değil Dünyada da meşhur bu olay anlaşılan zaten bizim ülkemiz iyi bir şeyi almaz kötü ne varsa alır yabancılardan, anlaşılan bir hesap üzerine tek satış yapılma zorunluluğu tüm Dünya da gelmeli çünkü şirket bu ürünü satıp vergiyi devlete ödüyor ama bu önceden alıp yüksek karla satanlar ne kadar vergi ödüyorlar muamma, buna bir ayar çekilmeli.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alan memnun satan memnun olayı değil,

    Tekel oluşturmak, vergisiz kazanç sağlamak kanuna aykırıdır
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    gowlet 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Satan akıllı da alan....
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Karaborsanın sorumlusu sınırlı stokla ürünü piyasaya süren Sony aslında.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ibo-wan 40 dk. ( Mesaj Silindi ) chamicals2
    Tamamen katılıyorum, bunun asıl sorumlusu sınırlı stokla spekülasyon yaratan şirketlerin ta kendileri
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    kucuker34 (Yasir Küçüker) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye olarak zaten oyun oynamaktan mahrumuz 😊
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alan memnun, satan memnun. Kime ne?
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    ps5, PlayStation 5 ve
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