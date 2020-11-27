3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup: "Pişman değiliz"

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Yeni nesil oyun konsollarında billdiğiniz stok bulmak şu anda tamamıyla imkansız hale geldi. Bu durum tahmin edebileceğiniz gibi en çok karaborsacılara yarıyor. Özellikle de yurt dışında 500 dolarlık konsollar 1000 dolar gibi ücretlere satılıyor. Normal kullanıcılar elbette bu durumdan rahatsız ancak karaborsacıların keyfi pek bir yerinde gibi.

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Botlarla 3500 konsol satın aldılar

Business Insıder'da yer alan habere göre İngiltereli bir karaborsacı grubu, yazılım botlar kullanarak tam 3500 PlayStation 5 konsolu satın almayı başardı. Grubun yüzlerce kişiden oluştuğu ve her bir üyenin belli bir ücret karşılığında botlarla stokları kontrol ettiği belirtiliyor. Stok girdiği anda botlar hemen devreye girip otomatik olarak PS5'leri satın almış. Bu şekilde normal kullanıcılar stok bulamazken karaborsacı grubun elinde binlerce PS5 toplanmış.

CrepChiefNotify isimli grubun uzun süredir karaborsa işinde olduğu ve PS5 öncesinde normalde sneaker ayakkabıları hedef aldığı belirtiliyor. Yani grup işinde epey tecrübeli. PS5 gibi bir madeni bulunca hemen değerlendirmişler.

Söz konusu grubun Facebook üzerinden de reklam yaptığı ve elinde PS5 bulunan herkesi belli bir kâr karşılığı konsolu kendilerine satmaya davet ettiği ortaya çıktı. Grup tarafından tarafından açıklamaya göre 23 Kasım itibarıyla 2472 konsol başarıyla satılmış.

"Pişman değiliz, işsiz kalan üyelerimiz para kazanmış oldu"

CrepChiefNotify, kendilerine yöneltilen eleştirilere dün ilk kez cevap verdi. Kesinlikle pişman olmadıklarını belirten grup,"Topluluğumuzun büyük bir kısmı pandemi döneminde işsiz kalmış veya önemli kayıplara uğramıştı. PS5 satışları sayesinde bu kişiler faturalarını ödeyip Noel döneminde çocukları için masaya yemek koyabildi. Bazı çocukların Noel'de PS5'e uyanamayacak olmaları talihsiz bir durum olabilir, ancak başka bir çocuk bırakın PS5'i uyandığında hiçbir şey bulamayabilirdi. Pişmanlık duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

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