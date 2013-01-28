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360° çekim yapabilen yeni bir video kamera, "Sphericam"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Sphericam, 360° çekim yapabilen bir video kamera.
Jeffrey Martin tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Sphericam, üzerinde bulunan 4 adet balık gözü objektif ile 360° 1280x1024 piksel çözünürlüğünde video çekimi yapılabiliyor. Dahili GPS alıcısına sahip olan Sphericam, üzerinde 4.3"LCD ekran barındırıyor. Bu ekran sayesinde dört kamera anlık olarak izlenebiliyor ve istenirse kapatılabiliyor. 2200mAh lityum-iyon pilden güç alan cihaz, ekran açık iken 2 saate kadar, ekran kapalı iken ise 3 saate kadar kesintisiz video kaydı yapabiliyor ve hafızası SD kartlar sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.
Oldukça farklı bir video deneyimi sunan Sphericam, proje başlanırken hedef olarak konan $10,000 değerini $34,631 düzeyine 78 bağış ile getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Önümüzdeki ay $599 fiyat etiketi ile satılacak olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu ve Sphericam ile çekilmiş örnek videoları aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1996234044/sphericam-the-easy-360o-video-camera?ref=card Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Yuuuhh!
O fiyata isterse 720 derece kayıt yapsın...
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$developer; 6 yıl
Görüntüler berbat
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yimmasabi 6 yıl
Hocam adam metro trene bindiğinde önde kapı görünüyor arkada da kapı görünmesi gerekmez mi ? Bu biraz 270 deg gibi geldi bana :)
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IceRulez 6 yıl
bence berbat ötesi olmuş, sırf 360 derece çekim yapabilsin diye üretilmiş , görüntü kalitesi ne kadar iğrençtir ne kadar gerçek ötesidir öyle..
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KUM23 6 yıl
daha neler görcez..
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