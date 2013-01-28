360° çekim yapabilen yeni bir video kamera, "Sphericam"

Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Sphericam, 360° çekim yapabilen bir video kamera.

Jeffrey Martin tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan Sphericam, üzerinde bulunan 4 adet balık gözü objektif ile 360° 1280x1024 piksel çözünürlüğünde video çekimi yapılabiliyor. Dahili GPS alıcısına sahip olan Sphericam, üzerinde 4.3"LCD ekran barındırıyor. Bu ekran sayesinde dört kamera anlık olarak izlenebiliyor ve istenirse kapatılabiliyor. 2200mAh lityum-iyon pilden güç alan cihaz, ekran açık iken 2 saate kadar, ekran kapalı iken ise 3 saate kadar kesintisiz video kaydı yapabiliyor ve hafızası SD kartlar sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.

Oldukça farklı bir video deneyimi sunan Sphericam, proje başlanırken hedef olarak konan $10,000 değerini $34,631 düzeyine 78 bağış ile getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Önümüzdeki ay $599 fiyat etiketi ile satılacak olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu ve Sphericam ile çekilmiş örnek videoları aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1996234044/sphericam-the-easy-360o-video-camera?ref=card