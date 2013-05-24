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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

360° çekimler yapılmasını sağlayan GoPro aksesuarı, Kickstarter üzerinde destek arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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360° çekimler yapılmasını sağlayan GoPro aksesuarı, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Son yıllarda büyük popülerlik kazanan GoPro aksiyon kameraları, üretilen farklı aksesuar ürünleriyle de sık sık gündeme geliyorlar. Bu doğrultuda Kickstarter üzerinde başlatılan yeni bir proje, GoPro kameralar ile 360 derece video çekimleri yapılmasına imkan sağlıyor.
Kickstarter üzerinde Jeff ve Richard Gerlitz tarafından başlatılan GoSwivel360 isimli proje, GoPro video kameraları için özel olarak geliştirilmiş bir çekim aparatı. Standart kasklara takılan, 360 derece dönerek görüntü alınmasını sağlayan ve istenilen açılarda kilitlenebilen GoSwivel360, hafif ve sağlam alüminyum malzemeden üretilmiş. Uzunluğu ayarlanabilen yapısı yanında GoPro kamera modelinin bağlandığı kafa kısmı da hareketli olan aparat, bu sayede aksiyon tutkunlarına birçok farklı kamera açısı sağlayabiliyor. 
Piyasada yer alan bütün GoPro aksiyon kamerası modelleri ve aksesuarlarıyla uyumlu olduğu belirtilen GoSwivel360 çekim aparatı, site üzerinde yapılacak 159$ bağış ile Temmuz ayında elde edilebiliyor. Projeye başlanırken konan 15,000$ hedefin şimdilik 7 bağış ile 1,250$'lık kısmını toplayan ve bitimine 28 gün kalan proje hakkında hazırlanmış oldukça hareketli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
360° çekimler yapılmasını sağlayan GoPro aksesuarı, Kickstarter üzerinde destek arıyor
360° çekimler yapılmasını sağlayan GoPro aksesuarı, Kickstarter üzerinde destek arıyor

http://www.kickstarter.com/projects/1046058650/360-degree-rotation-lockable-3rd-person-gopro-came?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memoseler 6 yıl
Video'yu açmadan önce bu ne böyle diye ön yargılı yaklaşmıştım. Ama video'da gördüm ki; HARİKA ÖTESİ.... Mükemmel hazırlanmış. Sanki oyunlarda öldükten sonra ölüm anını gösteren kill camler gibi. Dışarıdan seni çekiyor... Harika görünüyor ayrıca bu kaska birde gördüğünü kaydeden kamera konulsa normal gopro'lar gibi. Daha da harika olacaktır.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Çok büyük sorun çıkarmaz mı ?
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alperencsm 6 yıl
Fikir çok güzel, açıda mükemmel.
Umarım ağır değildir, kafada bir sağa bir sola ağırlık yapan nesne bazı sporlarda sıkıntı yaratabilir.
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