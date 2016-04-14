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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3D NAND bellekli Crucial MX300 SSD ailesi yeniliklerle geliyor

Micron’un uzun süredir üzerinde çalıştığı 3D NAND bellek teknolojisi, nihayet ilk meyvelerini veriyor. Yeni Crucial MX300 SSD ailesi, önemli yeniliklerle gelecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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NAND bellek sektöründe önemli bir yer tutan dikey ya da 3D dizilim teknolojileri, gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu alanda uzun süredir çalışmalar yapan Micron, nihayet ilk ürünlerini ay içerisinde piyasaya süreceğini duyurdu.

3D NAND

3D NAND veya dikey NAND bellek olarak adlandırılan bu teknoloji, bellek katmanlarını yan yana değil üst üste istifliyor. Böylece daha az alanda daha fazla kapasitelerin önü açılıyor. Samsung, 3D NAND bellek teknolojisinde önemli mesafeler kat etti ve piyasada pek çok ürünü yer alıyor. 

Micron'un 3D NAND bellek teknolojisi, daha yoğun kapasitelere odaklanıyor. Çok seviyeli hücre - MLC modunda, 32 katmanlı tek bir zar üzerinde 256Gbit kapasite mümkün oluyor. Micron, rakip teknolojilerin bu kapasiteye ancak 48 katman ile ulaşabildiğini belirtiyor. Eğer, üç bitlik hücre - TLC yapısı kullanılırsa, kapasite 384Gbit seviyesine çıkıyor. Hücrelerdeki bit yoğunlukları da artırılmış. MLC modunda bit blokları 16MB, TLC modunda ise 24MB boyutunda. 

Yoğun kapasitelerin en büyük sebebi ise CMOS Under the Array teknolojisi, Bu teknoloji, zar alanında büyük yer kaplayan mantık hücrelerini alıyor ve zardaki depolama bölümünün tam altına yerleştiriyor. Böylece alandan kazanılmış oluyor. Ayrıca yazma performansında da iyileşme sağlanıyor.

Diğer Yenilikler

Hataların düzeltilmesi konusunda da Micron, yüzen kapı teknolojisini kullanıyor. SK Hynix'in bir süre denediği ancak verimlilik sağlayamadığı yüzen kapı teknolojisinde, Micron ve Intel uzmanlaşmış durumda. Yüzen kapı teknolojisi, hata düzeltmelerini en aza indiriyor ve böylece fazla enerji harcanmasının önüne geçiyor. Bu da, daha iyi enerji tasarrufu anlamına geliyor. Rakip firmalardan ise daha çok şarj tutma teknolojisine rastlanıyor. 

Micon ayrıca, Intel, Phison, SanDisk, SK Hynix gibi firmaların ortaklığında ortaya çıkan Open NAND Flash Interface (ONFi) 4.0 açık kaynak NAND bellek arabirimini kullanıyor. Yeni arabirim, yer yer performansı saniyede 800 milyon transfer seviyesine kadar çıkarıyor. Harcanan güç ise 1.2 volt düzeyinde oluyor. 

Micron'un 32 katmanlı 3D NAND belleği, yatay NAND bellekler ile aynı enerji seviyesini kullanırken, yüzde 30 daha fazla veri transfer edebiliyor. Böylece, NAND belleğin yerleştirildiği bilgisayarların enerji tüketimi de azalıyor. Ayrıca belleklerin 30 000 programlama-silme döngüsü bulunuyor. 

Crucial MX300

Crucial MX300 SSD ailesi, firmanın ilk 3D NAND bellek kullandığı ürünleri olacak. 32 katmanlı 256Gbit NAND bellek modülleri kullanan ailesi 2TB kapasite seviyelerine ulaşabilecek. Yeni nesil Silicon Motion, Inc. SM2258 kontrolcüsü ile de yüksek veri aktarım hızları mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "Lian Li’den şimdi de güç kaynağı"

Crucial MX300 SSD ailesinin ay içerisinde piyasaya sürüleceği açıklandı ancak fiyat konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Micron, yaz aylarında itibaren piyasaya süreceği tüm SSD ürünlerinde 3D NAND bellek kullanacağını da sözlerine ekledi. 

 

http://www.tomshardware.com/news/crucial-mx300-3d-flash-micron,31590.html Yorum Yaz
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Harcanan güç ise 1.2 volt düzeyinde oluyor.


Gücün birimi Volt olamaz.
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raver 3 yıl
acaba samsung dan bir adım öne çıkabilecekmi mx200 almaktan vazgeçip bunumu beklesem?
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Harcanan güç ise 1.2 volt düzeyinde oluyor.


Gücün birimi Volt olamaz.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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