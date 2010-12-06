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3DMark 11 için ilk test sonucu, ekran görünütüleri ve download linki

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
60,1b
1
80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark'ın resmi tanıtımını yarın yapacağı 3DMark 11 için ilk sonuçlar gelmeye başladı. DirectX 11 üzerine inşa edilen ve sadece Windows Vista/Windows 7 platformlarında DirectX 11 destekli ekran kartlarıyla çalışabilen 3DMark 11 için test sonucu yayınlanan ilk ekran kartlarından birisi, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 oldu.

Standart hızlarında çalışan Core i7 920 işlemcisinin güç verdiği sistemde alınan sonuçlara göre GeForce GTX 580, 3DMark 11'in performance ayarlarında 5746, Extreme ayarlarında ise 1854 puanlık skora imza attı. İlk test sonuçlarına ek olarak 3DMark 11 için çeşitli "download" linkleri de ortaya çıkmaya başladı. Futuremark'ın yeni test uygulamasını indirmek isteyenler için adres;

http://www.itocp.com/html/20101207/3DMark11v100.rar (şifre: itocp.com)

3DMark 11'le ilgili çeşitli ekran görüntülerine de haberimizin altında yer alan galeri kısmından ulaşabilirsiniz.


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anaksunamon 8 yıl
musAKka
Arkadaşım şu oyunların hiçbiri doğru düzgün tessellation içermeyip, AMD'ye optimize oyunlar bundan dolayı AMD kartlar bu oyunlarda daha fazla AVG FPS'ler alıyor, uniqe heavenda kartların gerçek tessellation gücü ortada.
Bu ne saçma sapan yorum bu ne fikirsizlik bu ne saygısızlık!!!
Nvidia dünyanın parasını verip de firmaları yıllardır besleyip driver sorunsuz kartlarla hep iyiydi.Amd yapınca kötü mü oldu?tesselation manyağı mı oldunuz yahu?google da anlamını aratmadan bana adam gibi tesselation un ne işe yaradığını,ne farklar yarattığını dünyanın hakimi yapıp yapmadığını ve enayi gibi yıllardır çok da gözle farketmeyen görüntülerle oyunları oynayıp nvidia ya dünyanın parasını vermenin nasıl bir his olduğunu açıklar mısın arkadaşım???
Sen aldığın her nvidia kartla aslında teknolojiye değil nvidianın oyun yapımcılarına bağışladığı paralara ortak oldun arkadaşım.Olsun müslümanlıkta bildiğimiz gibi fitre parası var,sen müslüman olmayanları doyurdun orası da ayrı :):):):):):):)
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Zero Limit 8 yıl

anaksunamon

musAKka
Arkadaşım şu oyunların hiçbiri doğru düzgün tessellation içermeyip, AMD'ye optimize oyunlar bundan dolayı AMD kartlar bu oyunlarda daha fazla AVG FPS'ler alıyor, uniqe heavenda kartların gerçek tessellation gücü ortada.

Bu ne saçma sapan yorum bu ne fikirsizlik bu ne saygısızlık!!!
Nvidia dünyanın parasını verip de firmaları yıllardır besleyip driver sorunsuz kartlarla hep iyiydi.Amd yapınca kötü mü oldu?tesselation manyağı mı oldunuz yahu?google da anlamını aratmadan bana adam gibi tesselation un ne işe yaradığını,ne farklar yarattığını dünyanın hakimi yapıp yapmadığını ve enayi gibi yıllardır çok da gözle farketmeyen görüntülerle oyunları oynayıp nvidia ya dünyanın parasını vermenin nasıl bir his olduğunu açıklar mısın arkadaşım???
Sen aldığın her nvidia kartla aslında teknolojiye değil nvidianın oyun yapımcılarına bağışladığı paralara ortak oldun arkadaşım.Olsun müslümanlıkta bildiğimiz gibi fitre parası var,sen müslüman olmayanları doyurdun orası da ayrı :):):):):):):)


hayırdır amd bedavaya mı dağıtıyor kartlarını
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musAKka 8 yıl

anaksunamon

musAKka
Arkadaşım şu oyunların hiçbiri doğru düzgün tessellation içermeyip, AMD'ye optimize oyunlar bundan dolayı AMD kartlar bu oyunlarda daha fazla AVG FPS'ler alıyor, uniqe heavenda kartların gerçek tessellation gücü ortada.

Bu ne saçma sapan yorum bu ne fikirsizlik bu ne saygısızlık!!!
Nvidia dünyanın parasını verip de firmaları yıllardır besleyip driver sorunsuz kartlarla hep iyiydi.Amd yapınca kötü mü oldu?tesselation manyağı mı oldunuz yahu?google da anlamını aratmadan bana adam gibi tesselation un ne işe yaradığını,ne farklar yarattığını dünyanın hakimi yapıp yapmadığını ve enayi gibi yıllardır çok da gözle farketmeyen görüntülerle oyunları oynayıp nvidia ya dünyanın parasını vermenin nasıl bir his olduğunu açıklar mısın arkadaşım???
Sen aldığın her nvidia kartla aslında teknolojiye değil nvidianın oyun yapımcılarına bağışladığı paralara ortak oldun arkadaşım.Olsun müslümanlıkta bildiğimiz gibi fitre parası var,sen müslüman olmayanları doyurdun orası da ayrı :):):):):):):)


Bu arada bunları bana söylüyor gibisin ama alıntı yaptığın mesajın sahibi ben değilim. Yanlış anlaşılmasın.
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ozkan_tpc 8 yıl
işlemci türü ve hızı sabitken incelenen farklı kartların performansı karşılaştırılırsa daha bilgilendirici olur.
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tahir40 8 yıl
Daha Dx11 kartımız yok malesef... HD4850 ile yola devam...
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H.E.B Sup 8 yıl
Beyler fps değerleride sonunda geldi benim testin buyrun :


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jackal___61 8 yıl

tahir40

Daha Dx11 kartımız yok malesef... HD4850 ile yola devam...



aynen durmak yok.yola devam
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UzmaN345 8 yıl
5850 İle 3093 Puan aldım
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Source 8 yıl
Aldığım sonuç içler acısı gibi driver'da bir sıkıntı var sanırım


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Man From Atlantis 8 yıl
Source

Aldığım sonuç içler acısı gibi driver'da bir sıkıntı var sanırım





sli desteği yok henüz.. ama cf çalışıyor
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

Source

Aldığım sonuç içler acısı gibi driver'da bir sıkıntı var sanırım


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nvidia 2 gün içinde çakar yeni driveri hemen
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knnkpln 8 yıl
2.6 i7 920 ile 4.5 i7 950 arasında nekadar puan farkı var onuda söyleyiversen.
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No Way Out 8 yıl
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GTX 465 GE @ Unlock + Overclock; 580 ezilmiş.

Skorlar geldi.
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H.E.B Sup 8 yıl
knnkpln

2.6 i7 920 ile 4.5 i7 950 arasında nekadar puan farkı var onuda söyleyiversen.


Tabiki şimdi yaptım.Diğer puanda işlemci ve ekran kartı overclocklı iken ;

bunda işlemci downclock ekran kartı "0" overclock


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Burdaki testte ise ekran kartı 1000mhz/1250mhz işlemci yine 2.66 ghz da.

Sonuç olarak 2.66 ile 4.6 arasındaki fark 800 puan.Burdan çıkacak sonuç testin ekran kartına daha çok bağlı olduğunu gösteriyor.

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Son sonuç : Test işlemciye çok bakmıyor.Bütün olay gpu gücünüzde
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H.E.B Sup 8 yıl
Key 15 dolar beyler aldım keyi.
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Source 8 yıl
Hotfile linki isteyenler için:

hotfile.com/dl/87649277/d39a9b2/3DMark11v100.rar.html
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cestvrai 8 yıl
Unigine Heaven'daki gibi gereksiz extreme tesellation (Nvidia PR'ı) kullanılmadığı aşikar ondan
kartlar hak ettikler sonuçları almış.
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knnkpln 8 yıl
2 test sistemi de aynıymış gibi neyin ayıbından bahsediyorsunuz.
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heatblast 8 yıl
@EMRES754
i7 950'yi def hızına düşürüp alsana birde testi

3d markta işlemci çok etkili oluyordu bundada etkili oluyormu bakarız
gtx580'i olan varsa 900-950 mhz civarında bir test yapabilir
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Hicks 8 yıl
Hala mIRC kullanan var mi ya?
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