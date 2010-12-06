3DMark 11 için ilk test sonucu, ekran görünütüleri ve download linki

Futuremark'ın resmi tanıtımını yarın yapacağı 3DMark 11 için ilk sonuçlar gelmeye başladı. DirectX 11 üzerine inşa edilen ve sadece Windows Vista/Windows 7 platformlarında DirectX 11 destekli ekran kartlarıyla çalışabilen 3DMark 11 için test sonucu yayınlanan ilk ekran kartlarından birisi, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 oldu.
Standart hızlarında çalışan Core i7 920 işlemcisinin güç verdiği sistemde alınan sonuçlara göre GeForce GTX 580, 3DMark 11'in performance ayarlarında 5746, Extreme ayarlarında ise 1854 puanlık skora imza attı. İlk test sonuçlarına ek olarak 3DMark 11 için çeşitli "download" linkleri de ortaya çıkmaya başladı. Futuremark'ın yeni test uygulamasını indirmek isteyenler için adres;
http://www.itocp.com/html/20101207/3DMark11v100.rar (şifre: itocp.com)
3DMark 11'le ilgili çeşitli ekran görüntülerine de haberimizin altında yer alan galeri kısmından ulaşabilirsiniz.
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Arkadaşım şu oyunların hiçbiri doğru düzgün tessellation içermeyip, AMD'ye optimize oyunlar bundan dolayı AMD kartlar bu oyunlarda daha fazla AVG FPS'ler alıyor, uniqe heavenda kartların gerçek tessellation gücü ortada.
Bu ne saçma sapan yorum bu ne fikirsizlik bu ne saygısızlık!!!
Nvidia dünyanın parasını verip de firmaları yıllardır besleyip driver sorunsuz kartlarla hep iyiydi.Amd yapınca kötü mü oldu?tesselation manyağı mı oldunuz yahu?google da anlamını aratmadan bana adam gibi tesselation un ne işe yaradığını,ne farklar yarattığını dünyanın hakimi yapıp yapmadığını ve enayi gibi yıllardır çok da gözle farketmeyen görüntülerle oyunları oynayıp nvidia ya dünyanın parasını vermenin nasıl bir his olduğunu açıklar mısın arkadaşım???
Sen aldığın her nvidia kartla aslında teknolojiye değil nvidianın oyun yapımcılarına bağışladığı paralara ortak oldun arkadaşım.Olsun müslümanlıkta bildiğimiz gibi fitre parası var,sen müslüman olmayanları doyurdun orası da ayrı :):):):):):):)
hayırdır amd bedavaya mı dağıtıyor kartlarını
Bu arada bunları bana söylüyor gibisin ama alıntı yaptığın mesajın sahibi ben değilim. Yanlış anlaşılmasın.
aynen durmak yok.yola devam
sli desteği yok henüz.. ama cf çalışıyor
nvidia 2 gün içinde çakar yeni driveri hemen
GTX 465 GE @ Unlock + Overclock; 580 ezilmiş.
Skorlar geldi.
Tabiki şimdi yaptım.Diğer puanda işlemci ve ekran kartı overclocklı iken ;
bunda işlemci downclock ekran kartı "0" overclock
Burdaki testte ise ekran kartı 1000mhz/1250mhz işlemci yine 2.66 ghz da.
Sonuç olarak 2.66 ile 4.6 arasındaki fark 800 puan.Burdan çıkacak sonuç testin ekran kartına daha çok bağlı olduğunu gösteriyor.
Son sonuç : Test işlemciye çok bakmıyor.Bütün olay gpu gücünüzde
hotfile.com/dl/87649277/d39a9b2/3DMark11v100.rar.html
kartlar hak ettikler sonuçları almış.
i7 950'yi def hızına düşürüp alsana birde testi
3d markta işlemci çok etkili oluyordu bundada etkili oluyormu bakarız
gtx580'i olan varsa 900-950 mhz civarında bir test yapabilir