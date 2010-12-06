3DMark 11 için ilk test sonucu, ekran görünütüleri ve download linki

Futuremark'ın resmi tanıtımını yarın yapacağı 3DMark 11 için ilk sonuçlar gelmeye başladı. DirectX 11 üzerine inşa edilen ve sadece Windows Vista/Windows 7 platformlarında DirectX 11 destekli ekran kartlarıyla çalışabilen 3DMark 11 için test sonucu yayınlanan ilk ekran kartlarından birisi, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 oldu.

Standart hızlarında çalışan Core i7 920 işlemcisinin güç verdiği sistemde alınan sonuçlara göre GeForce GTX 580, 3DMark 11'in performance ayarlarında 5746, Extreme ayarlarında ise 1854 puanlık skora imza attı. İlk test sonuçlarına ek olarak 3DMark 11 için çeşitli "download" linkleri de ortaya çıkmaya başladı. Futuremark'ın yeni test uygulamasını indirmek isteyenler için adres;

http://www.itocp.com/html/20101207/3DMark11v100.rar (şifre: itocp.com)

3DMark 11'le ilgili çeşitli ekran görüntülerine de haberimizin altında yer alan galeri kısmından ulaşabilirsiniz.