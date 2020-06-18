3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı

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Dünyanın ilk kalem şeklinde 3D yazıcısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran 3Doodler, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve dinamolu bir mekanizmaya sahip olan 3Doodler Build & Play setini satışa sunuyor.

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3Doodler Build & Play özellikleri ve fiyatı

3Doodler Build & Play adındaki yeni 3D yazıcı 3Doodler kalemlerini temel alıyor. Bu kez kalemin ucu sabitlenmiş ve bir dinamo eklenmiş. Dinamoyu çevirdikçe düşük ısıda filamentler eritiliyor ve şekil veriliyor. Yazıcı 3 adet AA pilden gücünü alıyor.

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4 yaş ve üzeri gruba hitap eden 3D Build and Play oyuncağı için çocukların farklı şekiller çıkarabileceği kalıplar da sunulmuş. Böylece birbirine ekleyerek çeşitli senaryolar üretebiliyorlar. 3Doodler markasının tüm ürünlerinde olduğu gibi geri dönüştürülebilir plastik kullanılıyor.

Motor becerilerini güçlendirmeye destek sağlayan 3Doodler Build & Play başlangıç seti kalıp, hikaye kitabı ve filamentler dahil olarak 30$ fiyat etiketine sahip. Filamentler bittiğinde yedek satın almak gerekiyor.

https://www.slashgear.com/3doodler-build-play-lets-kids-in-on-the-3d-printing-fun-18625386/

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