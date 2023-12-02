Astronotlar Mars yörüngesindeyken işte bu manzarayı görecek

Mars, yörüngesinden böyle görünüyor
NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı tarafından yayınlanan bir videoda "Eğer bir astronot olsaydınız, gözünüze çarpacak ilk şey, elbette Dünya'da göreceğinizden çok daha farklı görünen bu güzel kraterlerin tümü olurdu" deniliyor. Videoda ayrıca görülecek ikinci şeyin gezegene belli bir açıdan bakıldığında görünen bulut yapıları olacağı belirtiliyor.
Bu görevlerden birisi uzay araçlarını ve gelecekte insanları Mars’ın yüzeyine daha güvenli bir şekilde indirmemize yardımcı olacak bir kaya haritalama çalışması olacak. Ayrıca sadece günün belirli saatlerinde var olan bulutları, sisi ve donu haritalandırmak için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu yapıları incelemek için NASA, Odyssey için bir manevra hareketi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.