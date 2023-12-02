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    Astronotlar Mars yörüngesindeyken işte bu manzarayı görecek

    NASA'nın Mars Odyssey yörünge aracı Kızıl Gezegen'in atmosferinin daha önce hiç görülmemiş görüntülerini yakalayarak bilim insanlarına Mars'ın çarpıcı bir görünümünü sundu.
    Astronotlar Mars yörüngesindeyken işte bu manzarayı görecek Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Mars Odyssey Yörünge Aracı'ndan gelen yeni görüntüler, Mars'ın yukarıdan bakıldığında nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Görev bilimcileri kısa bir süre önce Odyssey'i tam bir yörünge boyunca Mars ufkuna doğru döndürerek Kızıl Gezegen'in yeni görüntülerini yakaladı ve Mars yörüngesindeki astronotların görmeyi bekleyeceği derin kraterleri ve çeşitli bulut yapılarını ortaya çıkardı.

    Mars, yörüngesinden böyle görünüyor

    NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı tarafından yayınlanan bir videoda "Eğer bir astronot olsaydınız, gözünüze çarpacak ilk şey, elbette Dünya'da göreceğinizden çok daha farklı görünen bu güzel kraterlerin tümü olurdu" deniliyor. Videoda ayrıca görülecek ikinci şeyin gezegene belli bir açıdan bakıldığında görünen bulut yapıları olacağı belirtiliyor.

    Astronotlar Mars yörüngesindeyken işte bu manzarayı görecek Tam Boyutta Gör
    Çekilen yeni panoramik görüntüler yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekildi; bu yükseklik Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya üzerinde uçtuğu yükseklikle aynı. NASA'nın Mars Odyssey yörünge aracı 2001 yılında fırlatıldı ve Mars'a yakın gözlemlerinin 22. yılını henüz tamamladı. Uzay aracı hala güçlü bir şekilde çalışırken, Dünya'daki bilim insanları onun yeteneklerinden faydalanmak için yeni yollar buluyorlar. Bu arada yörünge aracı önümüzdeki yıl 100.000 yörünge turuna ulaşacak ve çeşitli görevleri yerine getirecek.

    Bu görevlerden birisi uzay araçlarını ve gelecekte insanları Mars’ın yüzeyine daha güvenli bir şekilde indirmemize yardımcı olacak bir kaya haritalama çalışması olacak. Ayrıca sadece günün belirli saatlerinde var olan bulutları, sisi ve donu haritalandırmak için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu yapıları incelemek için NASA, Odyssey için bir manevra hareketi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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