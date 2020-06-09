Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor

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Mikro blog sitesi Twitter, şeffaf ve güvenli bir sosyal medya platformu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket buna paralel olarak yaptığı çalışmalarla birlikte, mavi onay rozetini herkese açık hale getirmeye hazırlanıyor.

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Kimlik doğrulama sistemi

Twitter'ın mavi onay rozeti konusundaki politikalarının çok açık olmadığını söyleyebiliriz. Zira ünlü isimlere ek olarak, bazı fenomen veya çok kullanıcıya sahip hesaplarda da mavi onay rozeti görmek mümkün. Şirketin bu konuya bir el attığı ve kullanıcıların hesap doğrulaması için başvuru yapmasına ve doğrulanmış rozeti almasına izin verecek bir uygulama içi doğrulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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Yaklaşan özellik ilk olarak, Ayarlar menüsünün Hesap bölümünde bulunan "Doğrulama İsteği" özelliğinin bir ekran görüntüsünü paylaşan tersine mühendis Jane M. Wong tarafından tespit edildi. Açık olmak gerekirse, bu özelliğin nasıl kullanılacağı ve Twitter'ın mavi onay rozetini ne zaman kullanıcıara açacağı meçhul. Geçtiğimiz günlerde TechCrunch da yayınlanan bir haber de, Twitter'ın kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu.

https://twitter.com/wongmjane/status/1269586202606235648

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