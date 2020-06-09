Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor

    Sosyal medya devlerinden biri olan Twitter, daha fazla şeffaflık sunmak adına doğrulama sisteminde değişikliğe gidiyor. Artık doğrulanan her hesap mavi onay rozeti alabilecek.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    5,4b
    25
    29
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter, kimliğini doğrulayan herkese
    Tam Boyutta Gör

    Mikro blog sitesi Twitter, şeffaf ve güvenli bir sosyal medya platformu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket buna paralel olarak yaptığı çalışmalarla birlikte, mavi onay rozetini herkese açık hale getirmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı"

    Kimlik doğrulama sistemi

    Twitter'ın mavi onay rozeti konusundaki politikalarının çok açık olmadığını söyleyebiliriz. Zira ünlü isimlere ek olarak, bazı fenomen veya çok kullanıcıya sahip hesaplarda da mavi onay rozeti görmek mümkün. Şirketin bu konuya bir el attığı ve kullanıcıların hesap doğrulaması için başvuru yapmasına ve doğrulanmış rozeti almasına izin verecek bir uygulama içi doğrulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Twitter, kimliğini doğrulayan herkese
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşan özellik ilk olarak, Ayarlar menüsünün Hesap bölümünde bulunan "Doğrulama İsteği" özelliğinin bir ekran görüntüsünü paylaşan tersine mühendis Jane M. Wong tarafından tespit edildi. Açık olmak gerekirse, bu özelliğin nasıl kullanılacağı ve Twitter'ın mavi onay rozetini ne zaman kullanıcıara açacağı meçhul. Geçtiğimiz günlerde TechCrunch da yayınlanan bir haber de, Twitter'ın kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu.



    https://twitter.com/wongmjane/status/1269586202606235648 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    erdiozgor (Erdi ÖZGÖR) 4 sa. en beğenilen
    Troll hesapların gözü yaşlı..
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ILoveYouHagi (Harun Bircan) 4 sa.
    Temel otobüs şoförü, otobüste kavga kıyamet kopuyor. Temel otobüsü durdurup herkesi aşağı indiriyor, soruyor neden kavga ediyorsunuz diye. Zenciler biz önde oturmak istiyoruz diyor, beyazlar da biz önde, tekrar kavga başlıyor. Temel herkesi susturup nasihat vermeye başlıyor, hepimiz kardeşiz aynı otobüste yolculuk yapıyoruz, bundan sonra siyah beyaz ayrımı yok, hepiniz yeşilsiniz diyor. Yolcular tekrar otobüse binmeye başlarken Temel sesleniyor, açık yeşiller öne, koyu yeşiller arkaya otursun..



    Bu hesap, herkese mavi rozet gelirse, ünlülerinki yıldızlı veya kırmızı falan olur herhalde. Garibanla ünlüyü nasıl ayıracaz yoksa..
    Temel otobüs şoförü, otobüste kavga kıyamet kopuyor. Temel otobüsü durdurup herkesi aşağı indiriyor, soruyor neden kavga ediyorsunuz diye. Zenciler biz önde otu...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lordpeyniri (Kemal ) 4 sa.
    Devletin sosyal medya için tc istemesiyle aynı şey. Neyse yeşil toplar seri üzgün atıyor.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 32 dk.
    "Herkese" ibaresini ekleyecek kanıtı nereden buldunuz merak ettim. Böyle bir şeyin olması facia olur isim benzerlikleri ile yapılabilecek sahtekarlıkları iyice bir düşünün derim, çok fevri atılmış yanlış bir başlık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cread 56 dk. yeni yorumcu
    Boş, gereksiz insanlardan kurtulmak için güzel bir adım. Artık gereksiz yorumlardan, linçlerden ve troll hesaplardan bir adım daha uzaklaşabiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sinangndzx 1 sa. yeni yorumcu
    zaten 49milyonun seçim zamanı her şeyi internette yayılmıştı kimlik bilgilerini almayan yer yok twitterda alsında bari troller azalır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 2 sa.
    Bu ozellik yok diye kullanmiyordum hemen yukleyeyim super oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa.
    Gerek yok. Modern fişleme yöntemlerini özellikmiş gibi millete kakalayıp duruyorlar. Bir zorunluluk olursa twitter kullanmayız olur biter. Çok da şey değil yani :/
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kmlkszhacker 2 sa.
    Bizimkilerde yeşil tik pardon top dağıtıyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cngiz (Cengiz Çiftci) 2 sa.
    Harika bir haber. Hatta sadece doğrulanan hesapların tweetlerini görme ve sadece doğrulanan hesaplardan yanıtlama gibi özellikler de gelirse süper olur. Boşuna boş muhabbetlerle zaman öldürmeyiz.

    Artık d.tüne güvenen fikrini beyan eder. Sahte kimlikler arkadasından geniş geniş konuşanları görmeyiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Swonz 2 sa.
    kimlik numaramı bilmeyen yok twitterda bilsin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 2 sa.
    Onaya ek olarak belli bir takipçi sayısına sahip olan ve en az 3 yıldır aktif olan kullanıcı olarak belirlenmeli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 3 sa.
    Müthiş bir haber. Artık karşımızdakidaki fake mi troll mu anlayabileceğiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    classf2re +66 tobepeople +42 The Anonymous +36 eas722 +31 Drummerrrr +24 BraveHeart +23 porsche911gt2 +19 oly1786 +18 tunc4y +18 erdiozgor +17
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Rachsuchtig 3. kez +155 2 EddyCue 3. kez +125 3 Bloodin 3. kez +122
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    25 Kişi Okuyor (4 Üye, 21 Misafir) 7 Masaüstü 18 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5447 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    twitter, doğrulama ve
    3 etiket daha mavi onay rozeti doğrulanmış hesap Internet
    Facebook Sayfası253,8b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı291b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Koronavirüs salgınında vakalar yeniden artışa geçti 5 dk. AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek 35 dk. RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir 1 sa. Xbox hediye kodlarının yerini özel bir menü alıyor 1 sa. The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet 1 sa. 4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor 1 sa. Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede 2 sa. Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera 2 sa. Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak 3 sa. Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi 3 sa. Samsung ve Corning, katlanabilir telefonlar için ultra ince cam geliştirecek 4 sa. iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor? 4 sa. 2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek 5 sa. Apple arama motoru satın alabilir 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor Sonraki Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı 6 sa. HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı 7 sa. Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi 7 sa. Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim 8 sa. Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu 8 sa. Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor 9 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı 9 sa. LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu 20 sa. Xbox Series X'in ucuz versiyonu Windows kodlarında ortaya çıktı 21 sa. 16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası 22 sa. Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek 22 sa. Piaget Altiplano Ultimate Concept modelini 2 yıl sonra piyasaya tekrar sürdü 23 sa. PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı 23 sa. Intel Kaby Lake-G işlemcilere grafik sürücü desteği sonlandırıldı 23 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran 1 gün Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı 1 gün 8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti 1 gün Airdots'ı bitirdi, peki nasıl? "KZ S1D TWS incelemesi" 1 gün Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim 1 gün Rembrandt'ın otoportresi 15 milyon Dolar'a alıcı bulacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi